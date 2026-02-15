15 de febrero de 2026
APERTURA DE SESIONES

Galería de fotos: Maximiliano Pullaro inauguró el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura de Santa Fe

El acto reunió a legisladores, intendentes, representantes de fuerzas de seguridad y de la sociedad civil. En esta nota, las mejores imágenes de la jornada.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, instantes previos a emitir su discurso de apertura de sesiones. Foto 1/16

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, instantes previos a emitir su discurso de apertura de sesiones.

 Por
Efusivo, el gobernador de Santa Fe cierra su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura. Foto 2/16

Efusivo, el gobernador de Santa Fe cierra su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura.

 Por
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante un segmento de su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura Foto 3/16

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante un segmento de su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura

 Por
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arribó a la Legislatura acompañado por el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, y la diputada Gisela Scaglia Foto 4/16

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arribó a la Legislatura acompañado por el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, y la diputada Gisela Scaglia

 Por
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante un segmento de su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura Foto 5/16

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante un segmento de su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura

 Por
Militancia radical le puso color a la previa en la explanada de la Legislatura de Santa Fe Foto 6/16

Militancia radical le puso color a la previa en la explanada de la Legislatura de Santa Fe

 Por
Un sector de estatales se manifestó en la explanada de la Legislatura reclamando por la política salarial del gobierno de Santa Fe Foto 7/16

Un sector de estatales se manifestó en la explanada de la Legislatura reclamando por la política salarial del gobierno de Santa Fe

 Por
La diputada Gisela Scaglia con la militancia en la explanada de la Legislatura Foto 8/16

La diputada Gisela Scaglia con la militancia en la explanada de la Legislatura

 Por
Manifestantes del sector público llevaron sus reclamos al gobernador Pullaro hasta la explanada de la Legislatura Foto 9/16

Manifestantes del sector público llevaron sus reclamos al gobernador Pullaro hasta la explanada de la Legislatura

 Por
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante un segmento de su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura Foto 10/16

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante un segmento de su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura

 Por
El presidente del Senado, Felipe Michlig, le dio la palabra al gobernador Maximiliano Pullaro para que iniciara su discurso Foto 11/16

El presidente del Senado, Felipe Michlig, le dio la palabra al gobernador Maximiliano Pullaro para que iniciara su discurso

 Por
El exgobernador Antonio Bonfatti, diputado provincial de Unidos Foto 12/16

El exgobernador Antonio Bonfatti, diputado provincial de Unidos

 Por
La senadora Carolina Losada presenció el discurso del gobernador Pullaro Foto 13/16

La senadora Carolina Losada presenció el discurso del gobernador Pullaro

 Por
Los diputados socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón, presentes en la Legislatura Foto 14/16

Los diputados socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón, presentes en la Legislatura

 Por
El exgobernador Omar Perotti, en la primera fila de la Legislatura Foto 15/16

El exgobernador Omar Perotti, en la primera fila de la Legislatura

 Por
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, asistió a la apertura de sesiones. Foto 16/16

El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, asistió a la apertura de sesiones.

 Por
Notas Relacionadas
El gobernador Maximiliano Pullaro abrió el 144° cuarto período de sesiones ordinarias de la Legislatura de Santa Fe.
SEMANA SANTA FE

Hagamos el amor y no la guerra
Temas

Más Fotogalerías

El exgobernador de Santa Fe, Omar Perotti, junto a sus pares del bloque Hacemos Santa Fe, una de las tribus del peronismo en la provincia.
APERTURA DE SESIONES | SANTA FE

En fila, el peronismo lanzó sus dardos contra la política salarial de Pullaro

Detrás de escena: el protagonismo de Gisela Scaglia, ausencias de peso y la plaza dividida
APERTURA DE SESIONES | SANTA FE

Detrás de escena: el protagonismo de Scaglia, ausencias de peso y la plaza dividida

El discurso completo de Maximiliano Pullaro en la Legislatura
APERTURA DE SESIONES | SANTA FE

El discurso completo de Pullaro en la Legislatura

Maximiliano Pullaro: Se puede gobernar sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente
APERTURA DE SESIONES | SANTA FE

Pullaro: "Se puede gobernar sin autoritarismo y cuidar cada peso sin abandonar a la gente"