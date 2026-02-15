Galería de fotos: Maximiliano Pullaro inauguró el periodo de sesiones ordinarias en la Legislatura de Santa Fe

El acto reunió a legisladores, intendentes, representantes de fuerzas de seguridad y de la sociedad civil. En esta nota, las mejores imágenes de la jornada.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, instantes previos a emitir su discurso de apertura de sesiones.
Efusivo, el gobernador de Santa Fe cierra su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, durante un segmento de su discurso de apertura de sesiones en la Legislatura
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, arribó a la Legislatura acompañado por el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, y la diputada Gisela Scaglia
Militancia radical le puso color a la previa en la explanada de la Legislatura de Santa Fe
Un sector de estatales se manifestó en la explanada de la Legislatura reclamando por la política salarial del gobierno de Santa Fe
La diputada Gisela Scaglia con la militancia en la explanada de la Legislatura
Manifestantes del sector público llevaron sus reclamos al gobernador Pullaro hasta la explanada de la Legislatura
El presidente del Senado, Felipe Michlig, le dio la palabra al gobernador Maximiliano Pullaro para que iniciara su discurso
El exgobernador Antonio Bonfatti, diputado provincial de Unidos
La senadora Carolina Losada presenció el discurso del gobernador Pullaro
Los diputados socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón, presentes en la Legislatura
El exgobernador Omar Perotti, en la primera fila de la Legislatura
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, asistió a la apertura de sesiones.