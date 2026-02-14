Las pickups, el refugio de la industria automotriz argentina

Argentina lidera la fabricación de pickups medianas en Latinoamérica y es cuarto productor mundial del segmento. Las camionetas son la tabla de salvación del sector automotriz nacional, que cayó 30% interanual en enero, con 51% de baja de exportaciones respecto de diciembre, en un mercado interno cooptado por importaciones de Brasil y China .

Las 11 terminales globales que instaladas en el país, que ocupan a más de 25 mil personas, están en plena reconversión y le reclaman a Toto Caputo que les elimine parte del 13% de impuestos que pagan cada vez que exportan un vehículo. Argentina les cobra 2,5% de retenciones a las exportaciones automotrices.

La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) reclama también la reducción o eliminación de impuestos provinciales y municipales "que suman alrededor de diez puntos de la carga tributaria total sobre las exportaciones".

La supervivencia nacional es exportadora y de camionetas. Los autos importados cooptaron el 60% del mercado interno y siguen sumando: son 50.000 vehículos de origen chino, híbridos y eléctricos, que entran por año sin pagar el 35% del arancel del Mercosur, además de las diez mil unidades anuales que Argentina le cedió a Estados Unidos para que exporte sin pagar aranceles. Son grandes camionetas que no compiten con las medianas nacionales. Así, entre chinos y norteamericanos suman 60 mil autos importados en el mercado local de 600 mil vehículos.

En 2025, Argentina fabricó aproximadamente 280 mil unidades de las marcas Toyota Hilux , en Zárate; Ford Ranger y WV Amarok , en Pacheco, y en Tigre, que continuará con el denominado Proyecto Patagonia , también con plataforma de fabricación desarrollada en China, la del modelo Maxus T90 , del gigante asiático SAIC Motor . Eso se denomina "CKD" , que son vehículos que se importan listos para ensamblar, con menos contenido de piezas locales. Para eso, VW dejó de fabricar en Argentina el SUV Taos .

Además, están los modelos más nuevos del Grupo Stellantis, Fiat Titano y Ram Dakota, en Córdoba. Renault anunció para fin de 2026 la Niágara, que es una pickup de media tonelada.

Brasil es el principal comprador, pero retrocede por China

Unas 80 mil camionetas se patentaron en el país y el resto se exportó, principalmente a Brasil, donde las pickups nacionales dominan el mercado, con Hilux primero y la Ranger en segundo lugar, pero con más dinamismo en las ventas. Brasil fabrica la Chevrolet S10, que es muy fuerte en su mercado interno, pero se exporta poco hacia nuestro país.

En 2025, Brasil compró menos camionetas argentinas, en parte porque Argentina dejó de fabricar la Nissan Frontier en Córdoba y también por el avance de camionetas de origen chino en el mercado brasileño.

image La Toyota Hilux de Argentina se vende a toda latinoamérica

“En Brasil paramos de crecer; en Sudamérica (Colombia, Ecuador, Perú y Chile) ya llegaron modelos chinos y hay una batalla, donde las pickups argentinas resisten, por precio, confiabilidad y garantía, y también por falta de infraestructura para la tecnología eléctrica”, explicó a Letra P un consultor que asesora al sector y agregó que “en México manda NIssan; podríamos desarrollar Centroamérica y también se abre una posibilidad para nuestras pickups con el acuerdo con la Unión Europea. Ellos le compran a Sudáfrica y sin aranceles. Argentina puede ser competitiva”.

China nos vende autos y plataformas para fabricar pickups

“Argentina se quedó con poca oferta de vehículos de pasajeros de producción local para exportar. Los modelos 208 y 2008 de Peugeot no tuvieron el éxito esperado; el Cronos ya tiene sus años y nos quedan las camionetas, donde también la Titano y la Ram de Stellantis y el Proyecto Patagonia de VW son plataformas desarrolladas de China”, dijo a este portal Horacio Cepeda, economista y consultor del sector industrial.

“La tendencia es que se repita una composición de un mercado 70% de producto importado y 30% de producto nacional, similar a lo que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri, etapa en que hubo otro apogeo de las importaciones”, concluyó Cepeda.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Juan Cantarella, aseguró que "el 60% de los 50 mil puestos de trabajo que genera el autopartismo en el país se vincula a las terminales y en su mayoría con los proyectos de pickups".

Cantarella marca la otra amenaza al trabajo argentino en el sector automotriz: "El proceso de CKDización (importados para ensamblar), tanto local como regional, impactará cada vez más en el empleo local", advierte.

Reclamo a Toto Caputo, a los gobernadores y a los intendentes

Por su parte, Daniel Herrero, ceo de Prestige Auto, la empresa argentina que compró la operación local de Mercedes-Benz y la planta de producción de la van Sprinter en La Matanza, ya anunció que pactaron exportaciones a Estados Unidos y Canadá.

En diálogo con Letra P, aseguró que “las retenciones a las exportaciones quitan competitividad a nuestros productos. Argentina exportó a distintos mercados en el pasado, incluso a Estados Unidos. La industria es competitiva, pero hoy la geopolítica obliga a pelear con gigantes como China y, entonces, la matriz impositiva impacta en el costo”. Desde 2014, Mercedes Benz Argentina perdió aproximadamente 30 destinos de exportación.

Retenciones al valor agregado industrial

En declaraciones a Bloomberg, el ceo de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, reclamó la baja de retenciones a la exportación automotriz y se quejó por la apertura importadora. “Estamos siendo muy rápidos para ejercer acuerdos de libre comercio, pero deberíamos generar, en los mismos tiempos, condiciones de competitividad para producir y exportar desde Argentina", dijo. "Tenemos autos chinos ingresando sin impuestos y producción nacional pagando impuestos para exportar”, agregó.

“El mercado doméstico no tiene volumen y debemos profundizar el negocio de exportación; en Toyota exportamos a 23 destinos y trabajamos para no interrumpir esos mercados, porque después es muy difícil recuperarlos”, señaló Salinas.

El ceo de Ford Argentina, Martín Galdeano, se reunió con Toto Caputo para anunciarle una inversión de u$s 170 millones para producir nuevas versiones de la Ranger en la planta de General Pacheco, incluso una versión híbrida enchufable.

En el encuentro, Galdeano remarcó que México no tiene impuestos a las exportaciones automotrices y China, por el contrario, reembolsa dinero a las empresas que exportan autos.