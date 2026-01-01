ELECCIONES | CÓRDOBA

Marcos Juárez: quién es el salmón massista que nada contra la corriente rumbo a 2026

Diego Heredia lanzó su candidatura de la mano de Sergio Massa. En aguas plagadas de opciones del centro a la derecha, promete dar una sorpresa.

Letra P | Mariano Paoloni
Por Mariano Paoloni
photoEl Frente Renovador jugará con candidato propio en las elecciones municipales de Marcos Juárez

Diego Heredia ya realizó la reserva de su alojamiento en Pinamar, la ciudad de la costa argentina en la que terminará de delinear su estrategia como candidato a intendente de Marcos Juárez. El periodo vacacional será a metros de Sergio Massa por lo que prevé encuentros con el líder del Frente Renovador, entre otros dirigentes del espacio que lo respalda.

El empresario local al que apuesta el massismo para dar sus primeros pasos en la provincia de Córdoba ya está en carrera. Tal como contó Letra P a comienzos de 2025, la intención de Heredia es llegar a la intendencia de su ciudad que se pondrá en juego durante los comicios de septiembre de 2026.

“Buscamos ser la opción para renovar la forma de gestionar en Marcos Juárez. Hace 40 años que se gobierna de la misma forma y esto llevó a la ciudad a una situación que no se condice con el potencial real que tiene”, expresó a este medio con el traje de candidato ya calzado.

Marcos Juárez elige con los todas las miradas puestas

El massista se anticipó a quienes también estarán en la línea de largada para septiembre y comenzó confirmando su candidatura. De los posibles contrincantes que ya se perfilan para suceder a la intendente Sara Majorel es el que cuenta con un perfil diferente para los votantes.

heredia massa marcos juárez.jfif
Sergio Massa y Heredia, su referente en Marcos Juárez

Tal como lo ha expresado en numerosas oportunidades, y su trayectoria política lo respalda, está parado en el espacio del exministro de Economía y quien disputara la elección presidencial con Javier Milei. En este sentido, aparece alejado de las opciones locales que apuestan a captar el voto del centro hacia la derecha de la ciudad.

A pescar en aguas calmas

En el menú de posibles candidatos aparecen el neocordobesista Pedro Dellarossa, la intendenta Majorel, la vecinalista Verónica Crescente o algunos dirigentes locales de La Libertad Avanza como Gerardo Pasquali. Estas figuras representan opciones bastantes similares en relación a sus ideas políticas asociadas al macrismo, mileismo o un cordobesismo que intenta alejarse del peronismo.

pedro dellarossa sara majorel.jpg
Sara Majorel y Pedro Dellarossa

Para Heredia esto representa una opción inmejorable ya que todos estos candidatos van a buscar los votos “en la misma pecera” y con argumentos bastantes similares. La disputa de un determinado sector de la población de parte de pocos espacios dividiría al electorado y no demandaría un porcentaje de votos demasiado voluminoso para quedarse con la administración municipal.

“La intención nuestra es clara, que los sectores populares tengan una representación acorde a las circunstancias”, señaló Heredia para confirmar a dónde apunta su red para pescar votantes.

Heredia arma su equipo para salir a la cancha

El Frente Renovador en Marcos Juárez tiene como referente a Heredia, sin embargo hay un grupo de vecinos que se fueron acercando para conformar un espacio con mayor poder de gestión.

Para trabajar en la campaña rumbo a la intendencia cuenta con la incorporación de Marcelo Volpi, un comunicador con experiencia en medios de todo el país que desde hace algunos años se radicó nuevamente en Marcos Juárez. El periodista ya se mueve como jefe de campaña e intensificó los vínculos con los dirigentes más representativos del massismo a nivel nacional.

“Estamos armando un gran equipo de trabajo a nivel local con el que coordinaremos toda la estrategia con el partido a nivel nacional y provincial”, remarcó.

