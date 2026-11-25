A dos semanas de asumir la intendencia de Marcos Juárez Germán Font terminó de definir buena parte del equipo que lo acompañará durante los próximos cuatro años. El intendente electo anunció una reducción de ocho a cinco secretarías, mientras que la conformación de las autoridades del Concejo Deliberante abrió una controversia con la futura oposición.

La elección de los funcionarios para encabezar las distintas áreas quedó prácticamente resuelta. La principal incógnita pasa por la designación del responsable de las finanzas municipales, mientras que tampoco se confirmó quién conducirá el área de Cultura y Espectáculos.

Una de las principales novedades fue la creación de la Secretaría de Coordinación Municipal, que quedó a cargo de Lucrecia Terenzani . La concejala reelecta dejará su banca antes de asumir un nuevo mandato legislativo, a pedido del intendente electo.

Durante la administración de Sara Majorel no había existido una Secretaría de Gobierno. Font consideró que la nueva dependencia debía funcionar como un enlace entre las distintas secretarías y áreas municipales . Bajo su órbita también quedó la Dirección de Seguridad y Tránsito, un sector que había representado dificultades para las administraciones anteriores.

Para esa función fue designado Germán Brenga , un comisario que retiró pocos días antes de la Departamental Marcos Juárez. En tanto, la Secretaría de Infraestructura quedó a cargo de Henry Fasano , quien tendría supervisores para cada división de Servicios.

Terenzani estará al frente de una secretaría clave para la administración de Germán Font en Marcos Juárez

Las designaciones en las áreas sociales y de salud

La Secretaría de Infraestructura concentrará buena parte de las prioridades del comienzo de la nueva administración. Font había señalado que esa dependencia tendría un papel central en la organización de los primeros trabajos y en la atención de las necesidades municipales.

En Desarrollo Social fue confirmado Santiago Lambertucci, exintegrante de Unión Vecinal. La designación se produce en un contexto de dificultades económicas, pérdida de puestos laborales y deterioro del poder adquisitivo, factores que habían incrementado la demanda de asistencia en la ciudad.

Por su parte, Virginia Tomassini, presidenta del PJ local y docente de la Universidad Nacional de Villa María, tendría un rol en la coordinación educativa. Formará parte del esquema de articulación que proyectó el futuro gobierno.

#Córdoba La transición municipal en Marcos Juárez sigue sumando cuestionamientos



Font pidió explicaciones a la macrista, Sara Majorel, por $7 millones en vales alimentarios y por la ejecución de $5.100 millones para un polo educativo



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En Salud, el municipio anunció un sistema de trabajo conjunto con el Hospital Regional Abel Ayerza. El médico Lucas Romero fue designado como titular del área y estaría acompañado por su colega Camila Furlan, quien asumiría como directora.

Font explicó que el objetivo es fortalecer el vínculo con el establecimiento sanitario regional, conducido por Agustín Siccardi. La propuesta contempla una modalidad de trabajo articulado entre las autoridades municipales y la dirección del nosocomio que aumentó su capacidad producto del cierre de una clínica que atendía a más de 5.000 jubilados afiliados al PAMI.

Los nombres en danza en Finanzas

La conducción de las cuentas municipales todavía no tiene un responsable confirmado. Sin embargo, Font anticipó que Lucas Menara y Jorge Batigielli integrarán el área económica, con participación en Finanzas y Comercio, respectivamente.

En la Asesoría Letrada fue designada Regina Rinaldoni, abogada del foro local que había participado en política durante la campaña de 2022 como candidata al Concejo Deliberante. La profesional aceptó la propuesta y quedó al frente de los asuntos legales.

Su llegada marcó el cierre de una etapa de 12 años vinculada con la gestión de Vilma Sigaudo. Por otra parte, el nombre de quien conducirá Cultura y Espectáculos permanece sin confirmación, uno de los pocos cargos que todavía quedan pendientes.

La polémica por las autoridades del Concejo Deliberante

La conformación de las autoridades legislativas también generó diferencias entre los espacios políticos. En una sesión preparatoria realizada durante la transición, los concejales electos definieron que Eduardo Foresi ocuparía la presidencia del cuerpo, con Darío Cano como vicepresidente primero y Franco Maggi como vicepresidente segundo.

Los cuestionamientos surgieron del oficialismo saliente, a través de Mariano Fidelio y Vilma Sigaudo, quienes plantearon objeciones sobre el procedimiento utilizado para aprobar el acta, la representación de las minorías y el cumplimiento de las incompatibilidades previstas en la Carta Orgánica Municipal.

Fidelio sostuvo, en coincidencia con Sigaudo, que el acta debía ser considerada por los concejales electos una vez que asumieran formalmente sus bancas. Según su interpretación, la decisión no correspondía a los integrantes del cuerpo que todavía se encontraban en funciones.

Otro de los planteos estuvo relacionado con la distribución de los cargos de autoridad. El futuro oficialismo había otorgado una vicepresidencia a un representante de una fuerza que había terminado en el cuarto lugar de la elección. Se trataba de Franco Maggi, quien había encabezado la lista de Verónica Crescente.

Franco Maggi llega al Concejo representando a la Unión Vecinal

La futura oposición también cuestionó la situación de Foresi y su compatibilidad con la Carta Orgánica Municipal, a raíz de su desempeño en un cargo del gobierno provincial. En declaraciones a radio Ciudad, Fidelio sostuvo que la persona elegida para presidir el Concejo debía cumplir con las disposiciones establecidas en la normativa local.

De esta manera, la transición en Marcos Juárez quedó marcada por dos definiciones centrales. Por un lado, la reducción de la estructura municipal y la conformación del equipo que acompañaría a Font durante su mandato. Por otro, las diferencias políticas en torno a la distribución de autoridades legislativas, una discusión que anticipa un comienzo de gestión atravesado por tensiones entre los distintos bloques.