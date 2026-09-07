El peronismo de los intendentes: Font le hace un guiño al modelo de Funes tras su triunfo en Marcos Juárez

El intendente electo de Marcos Juárez , Germán Font , que este domingo dio el batacazo con el peronismo en las elecciones municipales, reivindicó el modelo de gestión de la ciudad de Funes , y envió guiños al alcalde Roly Santacroce . Desarrollo, seguridad, industria y empleo fueron algunos de los ejes que acercaron a ambos dirigentes durante la campaña electoral.

La referencia a Funes surgió a partir de conversaciones que, durante la campaña, Font mantuvo con empresarios, comerciantes e industriales de Marcos Juárez . Esos sectores le señalaron el crecimiento de la ciudad santafesina como una experiencia para analizar. “Cuando empezábamos a ver cómo podíamos armar diferentes propuestas para Marcos Juárez, todos nos hablaban de Funes”, contó el intendente electo.

El entonces candidato tomó el mensaje y buscó a Santacroce , con quien mantuvo una primera reunión dos meses antes de los comicios. El intendente de Funes viajó a Marcos Juárez durante la semana previa a la elección para participar de un encuentro con empresarios, industriales y vecinos.

Font recordó el vínculo en una entrevista con Radio Dos. “A Roly lo conocimos en esta campaña. La gente, los comercios, los industriales nos decían: ‘che, ¿pero viste Funes en los últimos años cómo está? ¿Lo que ha crecido? ¿El desarrollo comercial? ¿El centro de monitoreo? ¿El desarrollo industrial?’”, relató.

La respuesta de Santacroce fue poner su administración a disposición. “Estamos muy agradecidos con Roly porque sin ningún interés vino, se puso a disposición y nos puso todos los proyectos que impulsó”, destacó Font.

El intercambio estuvo centrado en herramientas concretas para desarrollar una administración municipal. Santacroce expuso ante los sectores productivos de Marcos Juárez las políticas implementadas en Funes en materia de crecimiento, inversiones, seguridad, desarrollo comercial e industria.

Para Font, esa experiencia representó además una forma de entender la función pública. En la entrevista radial, el dirigente cordobés ubicó a Santacroce dentro de las generaciones de dirigentes que se están "involucrando” y planteó que la prioridad debe estar en resolver las necesidades de los vecinos.

“Hay que resolverle los problemas a la gente, ver qué necesita la sociedad, el vecino de cercanía”, sostuvo Font. El intendente electo también cuestionó “el relato que no se condice con lo que le está pasando al vecino todos los días” y vinculó la gestión con la generación de empleo.

Santacroce respaldó a Font tras las elecciones

Durante el encuentro previo a los comicios, Santacroce había expresado su confianza en el dirigente cordobés. “Vengo acá porque estoy convencido de que lo que nosotros hicimos en Funes, en diferentes ámbitos, Germán lo va a llevar en esta ciudad”, había asegurado.

Estoy convencido de que en estos tiempos somos los intendentes quienes sostenemos gran parte de la política y quienes tenemos la responsabilidad de estar cerca de nuestros vecinos, escucharlos y transformar esa cercanía en gestión. — Roly Santacroce (@SantacroceRoly) September 6, 2026

Tras conocerse el resultado, el intendente de Funes felicitó públicamente a Font a través de X por “esta enorme elección” y por haber sido elegido para “conducir los destinos de Marcos Juárez, corazón productivo de Córdoba”.

El dirigente santafesino también dejó un mensaje sobre el papel de los intendentes. “Estoy convencido de que en estos tiempos somos los intendentes quienes sostenemos gran parte de la política”, escribió. Además, planteó la necesidad de mantener una relación cercana con los vecinos y convertir esa proximidad en resultados.

Producción, seguridad y empleo como ejes comunes

La elección convirtió el intercambio entre ambos dirigentes en una experiencia con proyección política. Marcos Juárez, una localidad con fuerte peso productivo en Córdoba, quedó bajo la conducción de un dirigente que durante su campaña había buscado referencias de gestión fuera de su provincia.

La agenda compartida incluyó políticas vinculadas con inversiones, producción, seguridad, industria, comercio y empleo. Esos ejes habían formado parte de la exposición de Santacroce ante representantes del sector productivo de la ciudad cordobesa.

El resultado electoral le otorgó una nueva dimensión al vínculo. La experiencia de Funes pasó a formar parte de las referencias que Font había utilizado para delinear sus propuestas para Marcos Juárez, a partir de las demandas que había recogido durante la campaña.

El contacto entre ambos intendentes dejó así una señal sobre el lugar que pueden ocupar las experiencias municipales en la discusión política, en especial dentro del peronismo que busca encontrar una síntesis para competir en 2027.