Germán Font, tras el batacazo: la estrategia local y una fórmula "parecida al cordobesismo" en Marcos Juárez

Germán Font marcó dos hechos históricos para Marcos Juárez . Con 36 años se convertirá en el intendente más joven de la ciudad del sudeste de Córdoba y le devuelve al peronismo la posibilidad de administrar el municipio 50 años después. Luego de una campaña local, Generación MJ se impuso por más de 25 puntos sobre el macrista Pedro Dellarossa .

Luego de ser recibido por el gobernador Martín Llaryora dialogó con Letra P sobre las repercusiones de la elección en la ciudad. Analizó las condiciones que se impusieron para llegar a la victoria y dejó expresiones relacionadas con la política provincial.

Para el dirigente que le regaló al cordobesismo el batacazo, el modelo que integra dirigencia política tradicional y que suma sectores dispuestos a trabajar por el bien común es la base del éxito en las urnas.

-¿Qué sensación queda después de haber conseguido un triunfo histórico en su ciudad y con una amplia diferencia?

-Estoy muy entusiasmado. Hicimos un trabajo muy prolijo. Escuchamos a los vecinos y formamos un equipo de menor a mayor. Se fue sumando gente en el transcurso de la campaña y por eso logramos conseguir los resultados que finalmente se conocieron este domingo por la noche.

Germán Font durante la campaña electoral en Marcos Juárez

-¿Cuáles fueron las claves en la estrategia de campaña?

-Charlar con los vecinos, comercios e industrias para escuchar. Esta cercanía fue nuestro factor determinante durante las semanas previas a la elección. Cada uno tuvo algo que nos aportó a las propuestas. Pudimos mejorar lo que ya teníamos. Además, sumamos una buena cantidad de vecinos a nuestros equipos técnicos para interpretar la demanda de una sociedad como la de Marcos Juárez.

Una gestión cercana y en la calle

-¿Ganó la estrategia 100% localista?

-Sí. Es lo que debería suceder siempre. Tenemos que trabajar para la ciudad. Los vecinos necesitan que los dirigentes reconozcamos los problemas de cada sector. No nos sirve de nada que estemos discutiendo política nacional o provincial o lo que dice un dirigente. Tenemos que hacernos cargo de los problemas que plantea nuestra comunidad.

-El votante pidió cambio. ¿Hacia dónde apuntará su gestión?

-Escuchar y resolver son los dos pilares más importantes. Por supuesto, lo haré recorriendo, cerca de la gente y en la calle. Esa la característica que va a tener nuestra gestión al frente del municipio, desde este intendente hasta los funcionarios.

Un apoyo que garantiza gobernabilidad

-¿Qué hablaron con el gobernador Martín Llaryora a menos de 24 horas del triunfo?

- Ya estamos trabajando en cada uno de los proyectos pensados y propuestos en la campaña. Cuando asumamos el 10 de diciembre tenemos que empezar a llevarlos a cabo de manera rápida. Fue un encuentro muy positivo con Martín Llaryora. El gobernador es una persona de gestión y resolutivo. Mostró voluntad de acompañamiento a nuestra administración en los próximos cuatro años.

Martín Llaryora recibió al intendente electo de Marcos Juárez en el Panal

-¿Considera que el PJ debe replicar la unidad de Marcos Juárez a nivel provincial?

-La estrategia tiene que plantearse según el momento, de acuerdo a la elección. En Marcos Juárez el Partido Justicialista estuvo trabajando e integrando la alianza junto a un montón de personas que se sumaron y ampliaron la propuesta. Contamos con muchos integrantes del equipo que no forman parte de ningún sector de la política y a nadie se le preguntó conqué ideología venía.

-¿Por qué esta estrategia dio resultado en Marcos Juárez?

-Esto es lo más parecido al cordobesimo, que es la mejor forma de interpretar a la sociedad. Pero siempre poniendo por delante los problemas que plantea la gente. Las cuestiones partidarias tienen que quedare de lado y la estrategia tiene que ser la mejor forma de resolver.