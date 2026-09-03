Marcos Juárez, cementerio de las encuestas: números secretos y Font en alza en una elección impredecible

“ Marcos Juárez es un cementerio de encuestadores”. “Es el Waterloo de las encuestas”, así definen las consultoras de relevancia nacional y provincial a la ciudad del sudeste de Córdoba que votará a sus autoridades municipales este domingo 6 de septiembre.

Los números se mantienen en estricta reserva. Ni siquiera se usan para asustar o crear climas de opinión, como marca el uso y la costumbre.

¿Tienen miedo a quemarse como les ocurrió en 2022 a quienes vaticinaron el arrasador triunfo de la candidata prestada del vecinalismo, Verónica Crescente , que ilusionó al cordobesismo de Juan Schiaretti ?

¿El electorado es cada vez más difícil de anticipar desde 2023 a esta parte, cuando nadie vio el enojo social sedimentado que llevó a un outsider a la presidencia o que un prócer del cordobesismo caería ante el ignoto amigo y socio del estudio jurídico del libertario Gabriel Bornoroni en 2025?

Letra P dialogó con varias consultoras que trabajan en la ciudad. Más de seis están midiendo. Algunas comparten los números con la expresa prohibición de contarlos. Otras evitan las cifras, pero admiten escenarios dominantes. Probablemente esas preguntas antes expuestas justifiquen la decisión de mantener los números ocultos.

Germán Font, candidato a intendente por Generación MJ, cerró su campaña electoral en Marcos Juárez con un acto multitudinario y un mensaje centrado en la agenda de la ciudad del sudeste de Córdoba "Hacemos un muy buen balance de la campaña" @marianopaoloni pic.twitter.com/1q6tlKjDQT

¿Germán Font en alza?

Todos los análisis de datos coinciden en algo: el crecimiento sostenido, semana a semana de Germán Font, el peronista que se despojó de sus ropajes partidarios, fachas que no seducen al electorado de la zona que pasó del vecinalismo al macrismo desde la restauración de la democracia.

Quien sí salió a reconocer la tendencia que muestran sus sondeos es Sebastián Panero de Varianza. “Lo que observamos en Marcos Juárez es un escenario electoral fragmentado y competitivo, con cuatro espacios que han logrado sostener niveles importantes de adhesión. A diferencia de otras elecciones, no aparece una lógica estrictamente polarizada, sino un voto distribuido entre distintas alternativas”, dice el consultor.

Cierre de campaña de Germán Font en Marcos Juárez

“Uno de los movimientos que venimos observando en las últimas semanas es el crecimiento de Font. Es probablemente la variable más interesante para seguir en el tramo final de la campaña, porque habrá que ver hasta dónde llega ese crecimiento y cómo termina impactando en el ordenamiento general de la elección”, concluye.

Vaticinios de la siesta de Córdoba

Otra consultora cordobesa ve lo mismo: el exintendente Pedro Dellarossa, la vecinalista (la posta) Crescente y Font están muy cerca, configurando un escenario de tercios. El libertario desconocido por Bornoroni, Gerardo Pasquali, conserva una buena base de arranque. Por lo tanto, casi que no hay indecisos que proyectar en ese estudio.

Verónica Crescente, candidata de la Unión Vecinal

En una usina de datos que atiende en Buenos Aires no dicen a quién tienen arriba, pero ya no le restan expectativas a Crescente, por ejemplo. Los techos y los pisos son difíciles de vislumbrar. El resultado está abierto y este mismo jueves la conversación política en Córdoba no tenía otro tema.

Esas apuestas no aseguraban a un ganador claro en el dueto Font-Crescente. No obstante, con la firmeza de quien puede ver el futuro (algo que nadie puede hacer) daban por derrotado a Dellarossa. Seguramente, más una expresión de deseo de algunos sectores que un dato objetivo.

La fragmentación de la centroderecha en Marcos Juárez

La fragmentación del voto de centroderecha -que asoma como otro punto en común al que accedió este medio- abre una ventana de luz para el exfuncionario del Ministerio de Bioagroindustria, que hizo los deberes de un auténtico Judas peronista.

Font renunció a la cartera que dirige Sergio Busso, hizo campaña batiendo el parche del cambio, del modelo agotado y de lo malo que es que un mismo sello, en este caso el PRO, gobierne una ciudad de manera continuada.

A los vecinos no les habla de Martín Llaryora. Les promete que va a gestionar con los gobiernos provincial y nacional de turno. El gobernador ni pisó el departamento en este mes de campaña.

Como contó Mariano Paoloni desde la ciudad, el cierre de campaña estuvo marcado por una alta expectativa en el búnker de Generación MJ. No sólo estuvo animada por estas encuestas que circulan por canales blue.

Hubo dos elementos que parecen ir en sintonía con estas especulaciones. El primero, en el debate el exintendente Pedro Dellarossa buscó polarizar con Font. El segundo, en su cierre de campaña borró con el codo la regla de vecinalismo a rajatabla que se impuso y marcó la ruta de las otras seis listas en competencia.

En esa línea, sumó a Luis Juez al almuerzo que se animó con videos de apoyo del expresidente Mauricio Macri y la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

Cierre de campaña de Marcos Juárez Puede con Pedro Dellarossa y Luis Juez

¿Por qué cambió 180° la estrategia? ¿Para sellar su triunfo o para revertir una tendencia poco cómoda para el hombre del PRO, que fue ministro de Llaryora hasta hace poco y que eligió en 2022 a Sara Majorel como la heredera que ahora terminará su mandato con altos niveles de desaprobación de su gestión?

El domingo llegará el momento de la verdad, donde se podrá saber cuánto pesaron los liderazgos, los sellos, las panquequeadas políticas y la valoración de una gestión, que es en definitiva lo que a todo vecino le importa.

Ya se empiezan a cocinar lecturas en caso de derrota o triunfo en cada una de las tres listas que concentran mayor expectativa.