Elecciones en Marcos Juárez: Dellarossa volvió al plan de 2014 y cerró la campaña con Juez, Macri y Bullrich

Pedro Dellarossa ceró su campaña en Marcos Juárez con Luis Juez y mensajes grabados de Mauricio Macri y Patricia Bullrich

El candidato a intendente Pedro Dellarossa cerró su campaña en Marcos Juárez con un almuerzo que reunió a más de mil personas. El acto contó con la presencia del senador Luis Juez y con mensajes de respaldo del expresidente Mauricio Macri y la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich .

La batalla de las intendencias Marcos Juárez: todas las listas y todos los nombres que competirán en las elecciones del 6 de septiembre

A una semana de las elecciones municipales del 6 de septiembre, el exintendente dejó atrás el perfil localista que había predominado durante buena parte de su campaña. El encuentro sumó a dirigentes vinculados con distintos sectores que habían integrado Juntos por el Cambio .

La actividad fue organizada por el equipo de Marcos Juárez Puede , la fuerza que postuló a Dellarossa para regresar a la intendencia. La participación de Juez y los mensajes de Macri y Bullrich marcaron una diferencia respecto del perfil que había tenido el proceso electoral hasta las últimas semanas, pese a que en el entrono del candidato afirman que las expresiones de apoyo fueron a título personal de los dirigentes provinciales y nacionales que se acercaron.

Con encuestas reservadas y con un clima escenario abierto, Dellarossa recicló la foto con la dirigencia que le aseguró el triunfo. La presencia de Juez oficia como garantía a las vinculación con el cordobesismo que, por cierto, las tres principales figuras de la competencia comparten. Cabe recordar que el exintendente dejó su banca en el Concejo Deliberante para ocupar el ministerio de Producción del Gobierno de Córdoba; la vecinalista de Verónica Crescente fue la candidata a la intendencia de Marcos Juárez del entonces gobernador Juan Schiaretti en 2022 y Germán Font fue hasta hace poco funcionario de la cartera de Bioagroindustria provincial.

Durante su discurso, el candidato volvió a cuestionar al “populismo”, uno de los conceptos que había utilizado como eje de su campaña. El planteo trasladó parte de la discusión política nacional a una elección municipal que está prevista para el próximo domingo.

“¿Alguien tiene dudas de que el 6 de septiembre vamos a ganar las elecciones y vamos a volver a gobernar Marcos Juárez?”, expresó Dellarossa ante los presentes. La frase concentró uno de los principales mensajes del acto y reforzó su expectativa de regresar al palacio municipal.

Pedro Dellarossa intentó reagrupar a los viejos creadores de Juntos por el Cambio

A su turno, Juez manifestó su respaldo al postulante de Marcos Juárez Puede. El senador vinculó la candidatura con una propuesta basada en la honestidad, el trabajo y la intención de mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

“Si hay un vecino que quiere una ciudad mejor, honesta y donde el trabajo sea reconocido, el candidato es Pedro Dellarossa y por eso vengo a acompañarlo”, expresó Juez durante el encuentro. Y finalizó diciendo "estoy acá acompañando a un amigo, un tipo que piensa como yo".

Mauricio Macri y Patricia Bullrich respaldaron a Dellarossa

El acto también incluyó un mensaje grabado de Macri, expresidente de la Nación y dirigente que había respaldado a Dellarossa en su primera candidatura a intendente, en 2014.

“Donde el PRO ha gobernador la gente vive mejor. Vos fuiste uno de los primeros. Ahí arrancó el cambio”, le dijo Macri en un mensaje grabado para expresarle su apoyo.

Aquella elección había convertido a Marcos Juárez en un punto de referencia para el armado político que luego desembocaría en Cambiemos a nivel nacional. La experiencia electoral de la ciudad había sido presentada entonces como una de las primeras expresiones territoriales de ese espacio.

También se incorporó al cierre un mensaje grabado de Patricia Bullrich, senadora y referente de La Libertad Avanza, quien expresó su respaldo al candidato de Marcos Juárez Puede.

Marcos Juárez: Dellarossa y Font profundizaron una polarización que los tiene como principales contendientes, mientras Pasquali buscó romper esa dinámica con una estrategia: presentar a ambos como expresiones vinculadas al gobernador Martín Llaryora



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La participación de Juez, Macri y Bullrich otorgó al acto una dimensión política que excedió el escenario estrictamente municipal. El respaldo de los tres dirigentes reunió referencias de distintos espacios que habían formado parte de la trayectoria política de Dellarossa.

Además se sumaron María Eugenia Vidal y el diputado Fernando de Andreis a los mensajes de respaldo.

El candidato cerró la actividad con un llamado a recuperar la conducción de la ciudad, que tuvo a cargo desde 2014 a 2022, cuando cedió la posta a su delfín Sara Majorel. La contadora decidió no competir por su reelección y allanó el camino para la candidatura del exministro de Producción de Martín Llaryora.

Presencias locales y ausencias esperadas

Además de las figuras de la política provincial asistieron al evento integrantes del actual gabinete que administra la ciudad de Marcos Juárez e integran la lista de Dellarossa. Sin embargo la presencia o no de Majorel era una incógnita. Finalmente la mandataria no participó del almuerzo tal como ocurrió a lo largo de la campaña de Marcos Juárez Puede.

Una multitud acompañó a Dellarossa en el cierre de su campaña

Si lo hicieron y en gran número integrantes del Frente Cívico, de PRO y algunos radicales que no comulgan con la decisión de las autoridades locales del partido de respaldar a Gerardo Pasquali.