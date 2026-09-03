Elecciones en Marcos Juárez: Germán Font llega envalentonado al domingo y su mesa chica sueña con el batacazo

Germán Font cerró su campaña electoral en Marcos Juárez con un acto multitudinario y un mensaje centrado en la agenda de la ciudad del sudeste de Córdoba . El candidato evitó sumar figuras del cordobesismo al escenario y destacó sus expectativas de cara a las elecciones municipales del próximo domingo.

El cierre de Generación MJ se realizó en un salón del barrio sur de la ciudad, donde los integrantes de la lista buscaron acercarse a los vecinos que todavía no habían definido su voto. La estrategia mantuvo el perfil local que el espacio eligió desde el comienzo de la campaña.

A diferencia de su contrincante Pedro Dellarossa (Marcos Juárez Puede) que nacionalizó el sprint final con la presencia del senador Luis Juez en el acto de clausura y videos de apoyo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich , el escenario del exintegrante del Ministerio de Bioagroindustria del gobernador Martín Llaryora estuvo integrado exclusivamente por los integrantes de la lista y dirigencia local.

Germán Font fue el principal orador y cerró la noche con un discurso dirigido a los seguidores que participaron del acto. El candidato planteó que la elección definiría entre la continuidad de un ciclo que consideró agotado y el comienzo de una nueva etapa.

“Elegimos entre seguir con un ciclo que ya está agotado o dar vuelta la página y comenzar una nueva etapa para Marcos Juárez”, sostuvo Font ante los presentes.

En Marcos Juárez, el cordobesismo apuesta por Germán Font

El postulante también cuestionó la gestión de las autoridades municipales y prometió concentrarse en resolver los problemas de la ciudad. “No les prometo una ciudad sin problemas, les prometo algo mucho más importante: terminar con las excusas, trabajar para resolverlos, gestionar, escucharlos y estar junto a ustedes”, expresó.

Según la organización, más de 1200 marcosjuarenses participaron del evento. El encuentro funcionó además como una demostración de fuerza de Generación MJ antes de la jornada electoral.

La estrategia también estuvo vinculada con la decisión de no incorporar al Partido Justicialista entre los sellos de la alianza. Aunque el gobernador Llaryora había dado el visto bueno a la candidatura de Font, el espacio optó por evitar la presencia de la estructura peronista provincial.

El peronismo cordobés y una elección difícil

Durante la campaña, funcionarios del gabinete de Córdoba y el mandatario provincial no participaron de actividades en Marcos Juárez. El criterio se mantuvo durante el acto de cierre, con un escenario reservado para dirigentes y candidatos locales.

Para el peronismo cordobés, la localidad del sudeste provincial representa un desafío. El espacio había conseguido una cantidad importante de votos en elecciones provinciales y nacionales, pero los antecedentes de los comicios municipales habían mostrado resultados menos favorables, al punto que desde el retorno de la democracia sólo la Unión Vecinal, que en esta oportunidad compite con Verónica Crescente, y la alianza que dio origen a Cambiemos (PRO y UCR) gobernaron los destinos de un bastión productivo de poco más de 28.000 habitantes.

Cierre de campaña de Generación MJ

El primer orador del acto cierre fue Darío Cano, candidato a concejal e ingeniero que había desarrollado gran parte de su trayectoria al frente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos.

“Todas las obras que nos comprometimos a hacer son perfectamente realizables, las hemos estudiado a cada una de ellas, sus costos, sus tiempos y su factibilidad”, aseguró Cano.

La declaración estuvo dirigida a sus competidores, quienes habían cuestionado la posibilidad de ejecutar, entre otras propuestas, 500 cuadras de pavimento durante cuatro años.

Las expectativas de Generación MJ frente a Pedro Dellarossa

Uno de los ejes del cierre fue el optimismo del equipo de Generación MJ. El propio Font sostuvo que “hay muy buenas expectativas y vamos a hacer todo lo posible para que la gente nos dé la oportunidad”.

En el espacio se manejaban cifras de consultoras que señalaban un crecimiento del candidato durante las últimas semanas. Según esas mediciones, Font había quedado en un escenario de paridad con Dellarossa.

El debate electoral también fue mencionado como otro elemento favorable. En el equipo de Font consideraban que sus competidores lo habían elegido como el principal rival de la contienda.

Más de 1.200 vecinos de Marcos Juárez asistieron al cierre

“Todos se quieren subir al ring con Germán porque es el que mejor mide, para no quedarse afuera de la pelea”, afirmó uno de los integrantes de la mesa chica.

Para el espacio, otra posibilidad de crecimiento estaba vinculada con la fragmentación del electorado de centroderecha. La presencia de Verónica Crescente, de Unión Vecinal; Gerardo Pasquali, de Marcos Juárez Despierta, y Dellarossa podía dividir ese caudal de votos y reducir el porcentaje individual de cada postulante.

Con ese escenario, Generación MJ llegó al tramo final de la campaña con la expectativa de disputar la elección municipal desde una identidad estrictamente local y con Germán Font como protagonista.