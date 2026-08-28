Debate en Marcos Juárez: Dellarossa y Font se eligieron como rivales y Llaryora quedó en medio de la polarización

La campaña de Marcos Juárez terminó de ordenar los roles de sus principales protagonistas a pocos días de la elección municipal. Pedro Dellarossa y Germán Font profundizaron una polarización que los tiene como principales contendientes, mientras Gerardo Pasquali buscó romper esa dinámica con una estrategia: presentar a ambos como expresiones vinculadas al gobernador Martín Llaryora .

La primera edición de un debate público y televisado, organizado y coordinado por Televisora Regional Unimar , dejó expuesta esa dinámica de campaña. La experiencia inédita para la ciudad del sudeste de Córdoba registró récords de audiencia tanto en televisión como en redes sociales. La convocatoria permitió que los postulantes expusieran sus propuestas y se enfrentaran cara a cara cuando faltan pocos días para la elección municipal del 6 de septiembre.

En el comienzo del evento, los candidatos realizaron una presentación. Seis de los siete participantes llevaron preparada su alocución para evitar errores en la primera impresión. Jorge Bolcatto , de Encuentro Vecinal Córdoba , no asistió al debate.

Pasquali ( Marcos Juárez Despierta ) fue el primero en elevar el tono . “Estos últimos 20 años de gestión municipal, de los cuales 12 corresponden a Dellarossa, nos sometieron al atraso y la oscuridad”, sostuvo el postulante libertario, con una estrategia centrada en cuestionar la administración anterior.

Font ( Generación MJ ) también dirigió sus primeros cuestionamientos contra el exintendente Dellarossa ( Marcos Juárez Puede ). “Marcos Juárez está estancada, tuvimos 12 años el mismo signo político”, remarcó el dirigente, quien había ocupado un cargo en el Gobierno provincial.

Pedro Dellarossa y Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

Los primeros movimientos marcaron una coincidencia entre Font y Pasquali: ambos necesitaban colocar a Dellarossa como representante de un ciclo político que gobierna la ciudad desde hace 12 años. Para el candidato de Marcos Juárez Puede, en cambio, el desafío pasa por reivindicar sus períodos al frente del municipio sin quedar atado a todos los aspectos cuestionados de la administración de Sara Majorel.

Pedro Dellarossa quedó en el centro de los cruces

Verónica Crescente recordó su participación en la elección de 2022 y su decisión de iniciar la reconstrucción de la Unión Vecinal.

Ana Claudia Elzaurdia, de UNO, y Juan Carlos Escobar, del Partido Libertario, repasaron quiénes eran y desde qué espacios habían llegado a la política.

En el primer bloque, dedicado a Administración y Transparencia, Dellarossa destacó la modificación que realizó cuando asumió en 2018 sobre las licitaciones de obras y compras. Su exposición incluyó una crítica a las administraciones que lo habían precedido, entre ellas la de su padre, Henry Dellarossa.

A su turno, Pasquali, el candidato de Marcos Juárez Despierta, destacó sus conocimientos sobre administración. “No tenemos compromisos políticos, por eso no vamos a llenar el Estado de empleados”, expresó al recordar su promesa de reducir la estructura estatal.

La primera rueda de preguntas generó tensión en el estudio televisivo. Font recordó una vieja disputa con Dellarossa, cuando ambos eran concejales. “En el 2023 presentabas viáticos siendo presidente del Concejo cenando con Rodrigo De Loredo y Luis Juez en el marco de una campaña política”, apuntó.

El exintendente se mostró sorprendido por el planteo del dirigente vinculado con Llaryora y aseguró “no recordar haberlo hecho”. Además, sostuvo que se trataba de una pregunta fuera de contexto. “Si tenés alguna acusación ya sabés dónde tenés que llevarla”, manifestó.

Elzaurdia también cuestionó a Dellarossa y le reprochó que durante su gestión las licitaciones de obras recayeran siempre en una misma empresa local. El exintendente respondió con una frase destinada a minimizar el planteo. “Esas acusaciones me resbalan”, afirmó.

La concentración de cuestionamientos sobre Dellarossa también mostró el lugar que ocupa el exintendente en la competencia. Font buscó instalar una discusión entre renovación y continuidad, mientras los postulantes con menor gravitación electoral intentaron exponer aspectos de sus anteriores gestiones para disputar un espacio en una campaña que comenzó a concentrarse alrededor de pocos nombres.

Obras, servicios y el vínculo con Martín Llaryora

Pasquali insistió con la obra pública durante la gestión de Dellarossa y cuestionó las contrataciones directas. El candidato libertario, que no tiene el apoyo formal de La Libertad Avanza de Gabriel Bornoroni, aseguró que hubo licitaciones “amañadas”. Crescente también apuntó contra su exjefe político por el supuesto uso de fondos públicos para campañas, mientras el exmandatario respondió “no me consta”.

El segundo bloque estuvo dedicado a los servicios públicos y las obras, dos de los aspectos que habían recibido mayores cuestionamientos sobre la administración de la intendenta Sara Majorel. Crescente y Dellarossa apuntaron contra Font por su promesa de realizar 500 cuadras si llegaba al Gobierno municipal.

Ambos señalaron que un plan de esa magnitud resultaba difícil de concretar frente a la situación económica de los vecinos. La discusión instaló las obras como uno de los principales ejes del debate y volvió a enfrentar a los dos dirigentes que concentraron buena parte de las preguntas.

Martín Llaryora recorrió el hospital regional de Marcos Juárez antes de la campaña

Para Dellarossa, discutir la viabilidad de las promesas de Font le permitió correr el eje de los cuestionamientos sobre la gestión municipal y llevar la confrontación hacia las propuestas de su principal adversario. Font, por su parte, buscó sostener la idea de un cambio después de 12 años del mismo espacio político en el municipio.

El cruce más tenso entre Font y Pasquali se produjo cuando el libertario le reprochó al exfuncionario provincial haber dejado su banca de concejal para ocupar un cargo en el Ministerio de Bioagroindustria del Gobierno de Córdoba. La respuesta elevó la tensión cuando Font recordó que Pasquali tenía en su lista a actuales funcionarios de la gestión de Majorel.

El intercambio expuso uno de los puntos débiles que los adversarios buscan explotar sobre Font. El candidato intenta presentarse como una renovación frente al oficialismo municipal, pero su paso por la administración provincial permite a sus competidores asociarlo directamente con el esquema político de Llaryora.

Con el avance del debate, Font y Dellarossa concentraron el protagonismo por ser los principales blancos de las preguntas. Pasquali, por su parte, sumó intervenciones al cuestionar a ambos y los describió como “delegados” del cordobesismo.

La definición sintetizó la estrategia del libertario para intentar romper una polarización de la que quedó por fuera. En lugar de elegir entre Font y Dellarossa como principal adversario, buscó reducir las diferencias entre ambos y ubicarlos dentro de un mismo esquema político vinculado al gobernador.

PAMI y empleo, los temas que quedaron relegados

La candidata del vecinalismo preguntó a Font cómo implementaría un programa de obras de esa magnitud mientras prometía una rebaja de impuestos. El planteo volvió a poner en discusión la viabilidad económica de las propuestas presentadas durante la campaña.

Elzaurdia también cuestionó la ausencia de Font y de su primer candidato a concejal, Eduardo Foresi, en el Concejo. Ambos habían tomado licencia en el cuerpo legislativo para incorporarse al Gobierno provincial, una situación que sus adversarios utilizaron como argumento durante el intercambio.

Entre los asuntos que quedaron ausentes o fueron abordados de manera superficial aparecieron el PAMI y las industrias locales que habían dejado empleados sin trabajo, como Metalfor. Sobre la obra social, los candidatos lamentaron la situación sanitaria después de la interrupción de servicios en la ciudad tras el cierre del Sanatorio del Sudeste.

La escasa presencia de esos temas también confirmó el tono predominantemente local que adquirió la campaña. Incluso el candidato identificado con La Libertad Avanza evitó llevar la discusión hacia la gestión de Javier Milei y concentró sus cuestionamientos en sus adversarios locales y en el Gobierno provincial.

Protestas de jubilados en Marcos Juárez por la pérdida de atención del PAMi tras el cierre de la única clínica privada de la ciudad

Los reclamos se concentraron en la actuación de los funcionarios frente a la crisis. Pasquali cuestionó a Font por su relación con el Gobierno provincial. “La orden de tu jefe Llaryora fue que no atendieran a los jubilados y lo único que hicieron fue agregar las camas que les regaló el Sudeste”, sostuvo.

El candidato más joven de los postulantes respondió al planteo y enumeró las acciones realizadas ante la situación sanitaria. El intercambio volvió a colocar al Gobierno provincial y a su vínculo con los candidatos locales como uno de los principales puntos de confrontación.

La intervención de Pasquali mostró nuevamente la estrategia elegida. Frente a un tema que permitía nacionalizar la discusión, el libertario dirigió el cuestionamiento hacia Llaryora y buscó utilizar la relación de Font con el Panal como un elemento para diferenciarse.

Luego de cuatro horas de debate, los candidatos tuvieron tiempo para expresar sus palabras de cierre y pedir el voto de los vecinos. El encuentro dejó cruces, acusaciones y reclamos por distintas cuestiones de la ciudad, pero también terminó de exhibir las estrategias para el tramo final: Dellarossa y Font profundizaron una confrontación que los reconoce como principales adversarios, mientras Pasquali intentó romper ese esquema colocando a ambos bajo el paraguas del cordobesismo.