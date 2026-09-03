Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LIBERTARIOS ARREPENTIDOS

La Libertad Avanza le baja el precio al portazo de Leila Gianni: "Nunca formó parte del espacio"

El karinismo asegura que la renuncia no altera su armado distrital. La concejala creó el monobloque Las Fuerzas del Pueblo. Quiere ser candidata a intendenta.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Leila Gianni, de La Libertad Avanza a las Fuerzas del Pueblo.

Leila Gianni, de La Libertad Avanza a las Fuerzas del Pueblo.

La renuncia de Leila Gianni a La Libertad Avanza en La Matanza se leyó como un cimbronazo más mediático que político. En los hechos, la dirigencia libertaria local advierte que no se modifica el armado del distrito. El alejamiento anunciado este miércoles era algo que presumían en el espacio desde que la concejala hizo pública su dificultad para fiscalizar las elecciones del año pasado junto al sector libertario.

Notas Relacionadas
Leila Gianni.
TODO MAL

Arde La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni asumió como concejala y rompió el bloque

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

El primer quiebre se produjo pocas horas después de que Gianni asumiera en el Concejo Deliberante. En ese momento abandonó el bloque violeta y conformó la bancada Alianza Libertad Republicana junto al exPRO Javier Ferreyra y Ricardo Lococo.

La denuncia pública sobre las dificultades para fiscalizar en 2025 generó malestar entre dirigentes que responden a la estructura de Karina Milei, donde, según pudo saber Letra P, Gianni nunca integró formalmente el espacio: su presencia mediática nunca se tradujo en un lugar dentro de los planes electorales del armado que en Buenos Aires conduce el diputado Sebastián Pareja.

Leila Gianni

Leila Gianni

El armado de La Libertad Avanza en La Matanza

Pese a su exposición pública y a su presencia en redes sociales, Gianni nunca fue considerada como una candidata concreta a la intendencia de La Matanza. El karinismo viene evaluando otros perfiles para disputar el municipio en las elecciones de 2027, mientras Gianni sostiene su campaña digital contra el intendente peronista Fernando Espinoza.

En el Concejo Deliberante, el sector que responde a Karina Milei está integrado por Lorena Ramos, Gabriel Chaile, Jimena Alonso y Mara Barloa. La salida de Gianni no modifica, según el karinismo, el funcionamiento de esa bancada ni la estrategia territorial del partido.

Este jueves al mediodía, la concejala presentó en el Concejo el nuevo monobloque que encabezará, denominado Las Fuerzas del Pueblo. La decisión no sorprendió a sus antiguos compañeros ni a dirigentes de LLA, que esperaban un nuevo movimiento político como este. Gianni buscará ser candidata a intendenta desde su nuevo armado. Sostiene que su objetivo “es sacar a Espinoza y devolver La Matanza a la gente”.

El karinismo relativiza el impacto de la ruptura en el distrito que concentra a 1.200.368 personas en condiciones de votar, el porcentaje más alto de la provincia de Buenos Aires. La conducción territorial de La Matanza está a cargo del diputado provincial Luis Ontiveros, referente libertario local.

La búsqueda de una candidatura para 2027

Según pudo saber Letra P, el sector ya trabajaba con tres o cuatro nombres para presentarle a Pareja como posibles candidatos a la intendencia de La Matanza en 2027. La intención es encontrar un dirigente con arraigo territorial y conocimiento del municipio.

La estrategia apuntará a priorizar un perfil propio del distrito antes que una figura de alta exposición pública. En ese sentido, el antecedente de El Dipy, quien fue candidato a intendente por LLA en 2023, asoma como una referencia que el espacio busca dejar atrás.

La apuesta del oficialismo ahora es encontrar una candidatura con mayor vínculo con el territorio y capacidad para desarrollar una estructura política local. La salida de Gianni, de acuerdo con las fuentes consultadas, no altera ese propósito ni obliga a modificar los nombres que están bajo análisis.

Leila Gianni, el día de la jura en el Concejo Deliberante.

Leila Gianni, el día de la jura en el Concejo Deliberante.

Una buena señal para el peronismo

A pesar de que LLA desestime la renuncia de Gianni al espacio, la acción es celebrada por el oficialismo local conducido por Espinoza. La fragmentación de hecho de la oposición significa que habrá, al menos, una oferta electoral más que divida al antiperonismo matancero.

Hay indicios de que la vicegobernadora Verónica Magario podría volver a presentarse como candidata a intendenta, tras los ocho años de corrido que lleva Espinoza. La presidenta del Senado fue jefa comunal de ese municipio entre 2015 y 2019.

Temas
Notas Relacionadas
Leila Gianni, en Tigre. Descanso y lectura.
LA POLÍTICA EN OJOTAS

Leila Gianni: "En La Matanza vamos a ir por el segundo round"

La concejala hincha de Racing combate a Espinoza. Del pogo en Cemento a pelear por la intendencia del gigante del oeste. Mamá de cinco y narrativa anti narco.
Lisandro Catalán junto a Federico Pelli, los dos dirigente de La Libertad Avanza denunciados por Mariano Campero.
UNA BATALLA TRAS OTRA

Explota La Libertad Avanza en Tucumán: Catalán acusa a Campero de jugar para Jaldo

El diputado denunció al exministro por falsear su domicilio y estalló el ecosistema violeta. Los elementos de la acusación. La ruptura espejo en el peronismo.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Javier Milei, Toto Caputo y Los Picantes del equipo económico, varios de los cuales sacaron préstamos en el Banco Nación. 
EL DATO LETRA P

Banco Nación: qué compraron los funcionarios de Milei con los créditos hipotecarios

Por  Sebastián Iñurrieta
Jorge Capitanich reconoció la derrota tempranamente en su bunker, pero se quejó de las agresiones del gobierno. 
DISCUSIÓN 2027

Bronca del peronismo de Chaco con Massa por el voto que definió la suspensión de las PASO

Por  Gabriela Pepe
El Gordo Dan y las Fuerzas del Cielo, en otras épocas. 
DISCUSIÓN 2027

El repliegue de Las Fuerzas del Cielo: de brazo armado de Milei a silencio de radio

Por  Pablo Lapuente
Patricia Bullrich, durante la última sesión. 
CONGRESO | SENADO

Reforma política: Bullrich retoma el debate por capítulos con el objetivo de voltear las PASO

Por  Mauricio Cantando