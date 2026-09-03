La Libertad Avanza le baja el precio al portazo de Leila Gianni: "Nunca formó parte del espacio"

La renuncia de Leila Gianni a La Libertad Avanza en La Matanza se leyó como un cimbronazo más mediático que político. En los hechos, la dirigencia libertaria local advierte que no se modifica el armado del distrito. El alejamiento anunciado este miércoles era algo que presumían en el espacio desde que la concejala hizo pública su dificultad para fiscalizar las elecciones del año pasado junto al sector libertario.

El primer quiebre se produjo pocas horas después de que Gianni asumiera en el Concejo Deliberante. En ese momento abandonó el bloque violeta y conformó la bancada Alianza Libertad Republicana junto al exPRO Javier Ferreyra y Ricardo Lococo .

La denuncia pública sobre las dificultades para fiscalizar en 2025 generó malestar entre dirigentes que responden a la estructura de Karina Milei , donde, según pudo saber Letra P, Gianni nunca integró formalmente el espacio: su presencia mediática nunca se tradujo en un lugar dentro de los planes electorales del armado que en Buenos Aires conduce el diputado Sebastián Pareja .

Pese a su exposición pública y a su presencia en redes sociales, Gianni nunca fue considerada como una candidata concreta a la intendencia de La Matanza . El karinismo viene evaluando otros perfiles para disputar el municipio en las elecciones de 2027, mientras Gianni sostiene su campaña digital contra el intendente peronista Fernando Espinoza .

En el Concejo Deliberante, el sector que responde a Karina Milei está integrado por Lorena Ramos , Gabriel Chaile , Jimena Alonso y Mara Barloa . La salida de Gianni no modifica, según el karinismo, el funcionamiento de esa bancada ni la estrategia territorial del partido.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/jvslfwn6KX — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Este jueves al mediodía, la concejala presentó en el Concejo el nuevo monobloque que encabezará, denominado Las Fuerzas del Pueblo. La decisión no sorprendió a sus antiguos compañeros ni a dirigentes de LLA, que esperaban un nuevo movimiento político como este. Gianni buscará ser candidata a intendenta desde su nuevo armado. Sostiene que su objetivo “es sacar a Espinoza y devolver La Matanza a la gente”.

El karinismo relativiza el impacto de la ruptura en el distrito que concentra a 1.200.368 personas en condiciones de votar, el porcentaje más alto de la provincia de Buenos Aires. La conducción territorial de La Matanza está a cargo del diputado provincial Luis Ontiveros, referente libertario local.

@Prof_Ontiveros llegó a la Cámara de Diputados a poner orden y trabajo.

Fin. https://t.co/sIKBjql3G1 — LLA_LaMatanza (@LLA_LaMatanza) December 17, 2025

La búsqueda de una candidatura para 2027

Según pudo saber Letra P, el sector ya trabajaba con tres o cuatro nombres para presentarle a Pareja como posibles candidatos a la intendencia de La Matanza en 2027. La intención es encontrar un dirigente con arraigo territorial y conocimiento del municipio.

La estrategia apuntará a priorizar un perfil propio del distrito antes que una figura de alta exposición pública. En ese sentido, el antecedente de El Dipy, quien fue candidato a intendente por LLA en 2023, asoma como una referencia que el espacio busca dejar atrás.

La apuesta del oficialismo ahora es encontrar una candidatura con mayor vínculo con el territorio y capacidad para desarrollar una estructura política local. La salida de Gianni, de acuerdo con las fuentes consultadas, no altera ese propósito ni obliga a modificar los nombres que están bajo análisis.

Leila Gianni, el día de la jura en el Concejo Deliberante.

Una buena señal para el peronismo

A pesar de que LLA desestime la renuncia de Gianni al espacio, la acción es celebrada por el oficialismo local conducido por Espinoza. La fragmentación de hecho de la oposición significa que habrá, al menos, una oferta electoral más que divida al antiperonismo matancero.

Hay indicios de que la vicegobernadora Verónica Magario podría volver a presentarse como candidata a intendenta, tras los ocho años de corrido que lleva Espinoza. La presidenta del Senado fue jefa comunal de ese municipio entre 2015 y 2019.