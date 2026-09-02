Alexis Guerrera se sube al operativo clamor y candidatea a Sergio Massa: "Es el indicado para enfrentar a Milei"

Guerrera defendió la gestión de Massa en Economía con una frase que resume el contraste con el rumbo actual: "Era con inflación, pero con heladeras llenas". Según el diputado, hoy "la góndola está más quieta, pero igual sigue faltándole plata para llegar a fin de mes y su heladera está más vacía".
Sergio Massa presidente
En declaraciones a 221 Radio, el legislador también defendió las PASO como herramienta para ordenar al peronismo y no cerró la puerta a una interna entre Massa y Kicillof, aunque aclaró que la pelea no tendría por qué darse en todos los niveles y que también podrían existir acuerdos electorales.
Sergio Massa sigue pidiendo la unidad del peronismo
Consultado por una eventual candidatura de Massa a la gobernación, no lo descartó: "Yo no soy quien para descartarlo", dijo, aunque remarcó que su referente mantiene una "vocación inclaudicable" de ser Presidente de la Nación. "Es el hombre que es: un estadista", cerró.
Con PASO o con unidad
Massa viene perfilando esa candidatura con gestos concretos: se reúne con referentes de las secciones electorales bonaerenses, con intendentes del FR y multiplica las señales sobre su decisión de ir por una revancha electoral frente a Milei. Incluso, a través de una PASO con Axel Kicillof, con quien evita confrontar.
Guerrera es uno de los principales referentes de Massa en el interior bonaerense. Oriundo de General Pinto, en la Cuarta sección electoral, ocupa hoy la vicepresidencia de la Cámara de Diputados bonaerense y en 2027 volvería a presidirla.