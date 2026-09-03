Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LA PROTESTA

Kicillof hizo un gesto para aplacar reclamos, pero los municipales siguen en pie de guerra por los salarios

El Ministerio de Trabajo anunció que convocará al Consejo de Empleo Municipal. Los gremios desconfían y ratifican el plan de lucha en la provincia.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof hizo un gesto para aplacar las protestas pero los municipales siguen en pie de guerra

Axel Kicillof hizo un gesto para aplacar las protestas pero los municipales siguen en pie de guerra

Notas Relacionadas
Municipales de Buenos Aires inician una cruzada por mejores salarios
NO HAY PLATA

Conflicto en puerta: municipales de Buenos Aires inician un plan de lucha por mejores salarios

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Su titular, Hernán Doval, dijo que “quieren hacer política” y que no hay que “caer en la trampa ni en las provocaciones”. Los movimientos se dieron luego de los cortes de ruta en Cañuelas por parte del gremio, cuyo reclamo central apunta a los salarios por partida doble: porque en la mayoría de los casos son muy bajos y porque hay una enorme disparidad de haberes entre los 135 municipios bonaerenses. Eso es precisamente lo que pretenden que subsane el Consejo.

Movió Axel Kicillof

Veinticuatro horas después de iniciadas las protestas, el Ministerio de Trabajo bonaerense definió las condiciones para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo de Empleo, un organismo previsto por la Ley 14.656 hace más de una década que, según denuncian los municipales, nunca logró ponerse efectivamente en funcionamiento.

Según se informó en un comunicado, se hizo debido a “la necesidad de la generación de nuevos canales de diálogo entre las partes empleadoras y trabajadoras en el ámbito del empleo municipal”,

La cartera que conduce Correa asegura que realizó consultas ante la Asesoría General de Gobierno respecto a los criterios de convocatoria y funcionamiento del Consejo, y que el dictamen de la Asesoría facultó al ministerio a generar las medidas organizativas necesarias “para asegurar la representación prevista por la Ley N° 14.656, sin perjuicio de la facultad reglamentaria e interpretativa que le asiste para precisar aquellos aspectos operativos no expresamente contemplados por el legislador”.

Es ahí, en las pautas que Trabajo estableció para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo donde los gremios ven la trampa. De hecho, el anuncio de convocatoria a una primera reunión organizativa, aún no tiene fecha.

La desconfianza de los gremios

Luego de la comunicación, Doval salió a cuestionar la forma de la convocatoria. “Al parecer el ministerio de Trabajo intenta modificar una Ley con una Resolución a sola firma”, denunció el dirigente y afirmó que esa cartera “quiere hacer política con el Consejo del Empleo Municipal”, mientras que ellos quieren “respetar la Ley 14.656 y tratar de resolver los problemas de los trabajadores municipales”.

“Cuando enfrente reina el capricho y la chicana se hace muy difícil. Con templanza y perseverancia en el plan de lucha que definieron las bases municipales, sin caer en la trampa ni en las provocaciones”, lanzó el dirigente gremial. Las protestas que comenzaron en Cañuelas, seguirán por Bahía Blanca y luego por las distintas regiones de la provincia.

El secretario de gestión de delegaciones regionales de Fesimubo, Carlos Rodríguez, puso blanco sobre negro. “De nada sirve que convoquen a gremios que nada tienen que ver y no a nosotros que tenemos la representación más grande. No queremos una foto, queremos una discusión sindical”, dijo en declaraciones a El Termómetro y agregó: “No vamos a parar hasta tener un sueldo digno, que no se escondan más, que no llamen a gremios truchos”.

Temas
Notas Relacionadas
Legislatura bonaerense: la negativa de Mario Ishii en el Senado hizo que se volviera a postergar el debate de los proyectos de Kicillof.
ARDE LA INTERNA PERONISTA

Legislatura bonaerense: Ishii se plantó y trabó el avance de los proyectos de Kicillof en el Senado

El exintendente de José C. Paz no acompañó las propuestas que presentó el ministro Kreplak la semana pasada. Desconcierto en la comisión de Salud.
Sergio Massa ya le habla a los dirigentes del FR de una candidatura 2027
DISCUSIÓN 2027

Frente a intendentes, Massa no descartó ser candidato a presidente: "Si hay que jugar, vamos a jugar"

Se lo dijo a cinco jefes comunales de la Sexta sección, a quienes les pidió redoblar esfuerzo y caminar territorio. El viernes en Junín, cónclave en la Cuarta.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Javier Milei, Toto Caputo y Los Picantes del equipo económico, varios de los cuales sacaron préstamos en el Banco Nación. 
EL DATO LETRA P

Banco Nación: qué compraron los funcionarios de Milei con los créditos hipotecarios

Por  Sebastián Iñurrieta
Jorge Capitanich reconoció la derrota tempranamente en su bunker, pero se quejó de las agresiones del gobierno. 
DISCUSIÓN 2027

Bronca del peronismo de Chaco con Massa por el voto que definió la suspensión de las PASO

Por  Gabriela Pepe
El Gordo Dan y las Fuerzas del Cielo, en otras épocas. 
DISCUSIÓN 2027

El repliegue de Las Fuerzas del Cielo: de brazo armado de Milei a silencio de radio

Por  Pablo Lapuente
Patricia Bullrich, durante la última sesión. 
CONGRESO | SENADO

Reforma política: Bullrich retoma el debate por capítulos con el objetivo de voltear las PASO

Por  Mauricio Cantando