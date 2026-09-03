Kicillof hizo un gesto para aplacar reclamos, pero los municipales siguen en pie de guerra por los salarios

Axel Kicillof hizo un gesto para aplacar las protestas pero los municipales siguen en pie de guerra

Como consecuencia del plan de lucha de los gremios municipales por mejores salarios , Axel Kicillof activó la convocatoria del Consejo de Empleo Municipal a través de su ministro de Trabajo, Walter Correa , pero en la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) desconfían.

Su titular, Hernán Doval , dijo que “quieren hacer política” y que no hay que “caer en la trampa ni en las provocaciones”. Los movimientos se dieron luego de los cortes de ruta en Cañuelas por parte del gremio, cuyo reclamo central apunta a los salarios por partida doble: porque en la mayoría de los casos son muy bajos y porque hay una enorme disparidad de haberes entre los 135 municipios bonaerenses. Eso es precisamente lo que pretenden que subsane el Consejo.

Veinticuatro horas después de iniciadas las protestas, el Ministerio de Trabajo bonaerense definió las condiciones para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo de Empleo, un organismo previsto por la Ley 14.656 hace más de una década que, según denuncian los municipales, nunca logró ponerse efectivamente en funcionamiento.

Según se informó en un comunicado, se hizo debido a “la necesidad de la generación de nuevos canales de diálogo entre las partes empleadoras y trabajadoras en el ámbito del empleo municipal”,

La cartera que conduce Correa asegura que realizó consultas ante la Asesoría General de Gobierno respecto a los criterios de convocatoria y funcionamiento del Consejo, y que el dictamen de la Asesoría facultó al ministerio a generar las medidas organizativas necesarias “para asegurar la representación prevista por la Ley N° 14.656, sin perjuicio de la facultad reglamentaria e interpretativa que le asiste para precisar aquellos aspectos operativos no expresamente contemplados por el legislador”.

Es ahí, en las pautas que Trabajo estableció para la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo donde los gremios ven la trampa. De hecho, el anuncio de convocatoria a una primera reunión organizativa, aún no tiene fecha.

La desconfianza de los gremios

Luego de la comunicación, Doval salió a cuestionar la forma de la convocatoria. “Al parecer el ministerio de Trabajo intenta modificar una Ley con una Resolución a sola firma”, denunció el dirigente y afirmó que esa cartera “quiere hacer política con el Consejo del Empleo Municipal”, mientras que ellos quieren “respetar la Ley 14.656 y tratar de resolver los problemas de los trabajadores municipales”.

AHORA MUNICIPALES..!!

Empezó el Plan de Lucha de la FESIMUBO.. pic.twitter.com/DP5EyiT5wP — Hernán Doval (@herdoval) August 31, 2026

“Cuando enfrente reina el capricho y la chicana se hace muy difícil. Con templanza y perseverancia en el plan de lucha que definieron las bases municipales, sin caer en la trampa ni en las provocaciones”, lanzó el dirigente gremial. Las protestas que comenzaron en Cañuelas, seguirán por Bahía Blanca y luego por las distintas regiones de la provincia.

El secretario de gestión de delegaciones regionales de Fesimubo, Carlos Rodríguez, puso blanco sobre negro. “De nada sirve que convoquen a gremios que nada tienen que ver y no a nosotros que tenemos la representación más grande. No queremos una foto, queremos una discusión sindical”, dijo en declaraciones a El Termómetro y agregó: “No vamos a parar hasta tener un sueldo digno, que no se escondan más, que no llamen a gremios truchos”.