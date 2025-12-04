Marcelo Lewandowski mete los pies en Rosario: diálogo en el PJ, proyectos locales y un golcito a LLA

El senador Marcelo Lewandowski parece hacer pie en su pago chico una vez más. Esta semana, y como parte de una actividad coordinada con concejales del peronismo, recaló en Rosario . Se mostró con equipos técnicos y dejó sobrevolando la sensación de que observa con atención los movimientos que puede dar el PJ en el futuro. ¿Un anticipo pensando en 2027?

Los vaivenes de Lewandowski en su relación con el ecosistema del peronismo en Santa Fe no son ninguna novedad. El legislador pasó de ser candidato a gobernador en 2023 a cruzarse con la conducción partidaria por el armado para la elección a convencionales constituyentes de este año. Finalmente hizo rancho aparte, quedando lejos de la cosecha de la lista que encabezó Juan Monteverde y que fue acompañada por un sector mayoritario del PJ.

De nutrida agenda en Buenos Aires por su labor legislativa, esta semana armó un encuentro con medios en Rosario del que participó Letra P . Allí anunció un proyecto para poner tope a la creación de tasas en la ciudad luego de celebrada la autonomía, además de abordar otros temas como las reformas laboral e impositiva.

Rosario es un terreno afín al experiodista. No sólo nació en esa ciudad, sino que fue el lugar en el que cosechó la mayor cantidad de votos en las distintas elecciones que lo tuvieron como protagonista desde que pegó el salto a la política, hace ya seis años. Elegido en 2019 como senador departamental y dos años después para ocupar un lugar en la cámara alta nacional, muchos impulsaban su candidatura a intendente en 2023 y aún se preguntan por qué no compitió en una interna contra Monteverde.

Su actividad por estos días en Rosario parece dejar señales hacia el futuro. Si bien el excandidato a gobernador no lo dijo explícitamente, presentar un proyecto de corte municipal -cuando podrían haberlo hecho directamente los concejales Norma López y Mariano Romero , con quienes lo vehiculizará- sugiere la intención de elaborar una agenda más nutrida y apuntada a la ciudad más poblada de la Bota .

El PJ se mueve hacia 2027

Varias cosas se tejen ya en las entrañas del peronismo local. La elección del 26 de octubre pasado reconfiguró una vez más la dinámica partidaria. La irrupción de Ciudad Futura, gran ganador en la puja interna en lo provincial, dejó heridos. Un ejemplo es que en el Concejo de Rosario no pareciera que pueda alcanzarse la unidad entre las distintas tribus del PJ.

TEMPORADA DE ROSCA Rosario: Schmuck retuvo la presidencia del Concejo y Unidos abrió el juego a peronistas y mileístas para perjudicar a la tribu de Monteverde, que se queda sin nada



https://t.co/DRw6eZf4HO

— LETRA P (@Letra_P) December 2, 2025

En ese esquema, Lewandowski tiene llegada con dos de los ediles. Una de ellas es Lopez, con posibilidades de quedarse con una de las vicepresidencias del cuerpo. No es el único contacto que tiene el senador con distintas referencias partidarias de la provincia. En el último tiempo conversa con distintas extracciones que empiezan a mirar cómo se armará el espacio hacia adelante.

Las diferencias con Ciudad Futura

En esas rondas deja claras las diferencias que mantiene con el partido que lidera Monteverde, una mirada que quedó expuesta tras el cierre de listas y que con el resultado de octubre se profundizaron.

“Es como cuando estás frente a una mesa dulce: se quisieron comer todo y se atoraron. Además, ahora ya se sabe que traicionan, como hicieron con el Evita”, resume una voz del espacio.

¿La estrategia de Lewandowski apunta a jugar electoralmente en Rosario? Nadie habla todavía de eso, pero internamente muchos observan los últimos movimientos del senador con sorpresa y expectativa.

Freno a las tasas, un primereo a La Libertad Avanza

Cuando comenzó a discutirse la autonomía municipal -promulgada este miércoles por Pablo Javkin- en el marco de la reforma constitucional, uno de los temas principales fueron los fondos con los que se manejarían las ciudades. ¿De dónde obtendrán ciudades como Rosario la plata para poner en práctica las nuevas atribuciones? En aquel momento los representantes de La Libertad Avanza, fiel a su discurso nacional, elevaron la voz para rechazar la creación de tasas u otras herramientas que agreguen presión tributaria.

Ahora Lewandowski se adelantó y presentó un proyecto sobre el tema. Lo hizo secundado por su asesor en temas fiscales, Jorge Simón. También lo acompañaron el senador provincial Miguel Rabbia, su histórico ladero, y el abogado y representante legal de la Unión Obrera Metalúrgica local, Pablo Cerra.

Embed Las obras de infraestructura que necesitan la producción y el empleo no pueden esperar más y son pilares fundamentales para el desarrollo del país.



— Marcelo Lewandowski (@marcelewan) December 3, 2025

El proyecto consta de cuatro artículos y se centra en tres grandes objetivos: impedir que los tributos municipales aplicados sobre la propiedad superen la carga que determina la provincia de Santa Fe para el Impuesto Inmobiliario; limitar el alcance del Derecho de Registro e Inspección (DREI) respecto de las alícuotas provinciales aplicadas a la misma actividad económica, y establecer un criterio de afectación específica para las multas, evitando que se conviertan en una fuente de financiamiento para Rentas Generales.

Como cierre, incorpora un elemento político clave: cualquier creación o modificación impositiva deberá contar con el respaldo de una mayoría calificada de dos tercios dentro del Concejo municipal.