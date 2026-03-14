Marcelo Lewandowski se muestra con Pichetto, sueña con un peronismo sin K y le pone fichas a Uñac

Marcelo Lewandowski volvió a enviar señales sobre el perfil de peronismo que imagina hacia 2027. El senador por Santa Fe compartió una recorrida con Miguel Ángel Pichetto y otros referentes justicialistas, un gesto que en su entorno leen como parte de la búsqueda de un armado “federal”, con impronta productiva y distancia del kirchnerismo duro.

El rosarino se mostró junto al diputado nacional en una visita a la metalúrgica Sidersa, en San Nicolás . Del encuentro también participaron otros dirigentes del peronismo, como Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel .

En el entorno de Lewandowski aclaran que durante la recorrida no se discutieron temas de rosca política. Sin embargo, sus laderos admiten a Letra P que el senador apuesta a construir puentes con el peronismo “no kirchnerista” y a promover un armado “federal”, con una mirada “de corte productiva” y “más amigable con el campo”.

Esa perspectiva coincide con los planteos que Pichetto viene sosteniendo en los últimos años, lo que explica la buena sintonía entre ambos. “Es un tipo con una materia gris que no abunda”, sintetizan cerca del santafesino.

Marcelo Lewandowski junto a Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz en una recorrida por la nueva planta de SIDERSA

La trayectoria del rionegrino explica, en parte, ese respeto. Pichetto fue durante años uno de los principales defensores de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner cuando presidía el bloque peronista en el Senado. Sin embargo, también expresó en distintas ocasiones incomodidad con algunas posiciones del kirchnerismo.

Tras la derrota de 2015 aportó gobernabilidad al gobierno de Mauricio Macri desde la cámara alta y luego se sumó a Juntos por el Cambio. Ahora, en cambio, ensaya una suerte de regreso al universo justicialista con un planteo que mira a Brasil: después de reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111, habló de la necesidad de construir un “frente nacional, algo parecido a lo que construyó Luiz Inácio Lula da Silva para enfrentar a Jair Bolsonaro”.

En esa idea de un peronismo reconfigurado con eje en la producción también coincide con Lewandowski.

La mirada del “peronismo federal” de Marcelo Lewandowski

El senador santafesino viene impulsando desde hace tiempo la idea de un peronismo con mayor peso de las provincias. Durante la interna por la conducción del PJ, que enfrentó al riojano Ricardo Quintela con Cristina Fernández, Lewandowski llegó a proponer al sanjuanino Sergio Uñac como prenda de unidad entre los distintos sectores.

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No significará por sí solo un beneficio para Argentina, pero puede ser una herramienta importante si se acompaña políticas públicas que impulsen el desarrollo industrial pic.twitter.com/8ylltz3Le5 — Marcelo Lewandowski (@marcelewan) February 26, 2026

Aunque la disputa terminó con el triunfo de la expresidenta, el rosarino mantuvo activo su vínculo con el exgobernador de San Juan y hoy lo ve como una figura competitiva para el futuro. Incluso, ve con buenos ojos que Uñac haya disparado la señal de largada en la carrera hacia la presidencia. “Creemos que es un nombre potable. No está vinculado al kirchnerismo duro, viene del interior y es un tipo amplio”, comentaron a este medio cerca de Lewandowski.

En ese esquema imaginan una eventual primaria presidencial en 2027 donde Uñac pueda competir con Axel Kicillof. “Se está hablando de una alternativa a Kicillof para competir en una PASO. Capaz la figura de Axel no permea tanto en las provincias como en Buenos Aires, pero eso habrá que verlo en una primaria”, agregan.

El santafesino también mantiene diálogo fluido con otros gobernadores peronistas. En su entorno aseguran que “habla con todos”. De hecho, antes de la recorrida con Pichetto se reunió con el mandatario pampeano Sergio Ziliotto.

“Nosotros tenemos que tener una mirada federal desde el peronismo, porque si no vamos al compás de las necesidades del conurbano”, resumió una figura del entorno de Lewandowski.

Lewandowski con un ojo en Rosario

Mientras se mueve en el tablero nacional, el senador tampoco descuida su territorio. “Es temprano para hablar de candidaturas”, repiten tanto en el oficialismo como en la oposición santafesina. Lewandowski no es la excepción.

Sin embargo, como ya contó Letra P, el dirigente ya empezó a moverse en Rosario y estrechó vínculos con dos concejales del justicialismo. “Marcelo es Rosario y Rosario siempre estuvo cerca”, responden en su círculo íntimo.

Su historia electoral en la ciudad explica parte de esa atención. En 2019 se convirtió en el primer senador peronista por Rosario en casi tres décadas, un resultado que lo consolidó como uno de los dirigentes con mejor desempeño electoral del PJ local.

En su entorno todavía lamentan que no haya sido candidato a intendente en 2023, cuando finalmente compitió por la gobernación de Santa Fe.

Aunque nadie confirma ni descarta una futura postulación, en el espacio de Lewandowski tienen una idea clara sobre la estrategia del peronismo rosarino: el PJ no debería quedar subordinado a la dinámica de Ciudad Futura. Para Activemos, la alianza con el espacio de Juan Monteverde puede ser útil, pero el justicialismo debería aspirar, al menos, a presentar un candidato propio en una primaria.