Problemas para Javier Milei: los negocios de Scatturice con el Estado tras el escándalo del avión

“De Scatturice conozco el nombre, pero si me pasa por al lado, no lo conozco”, dijo Milei al ser consultado sobre la figura del empresario proveedor del Estado y dueño del avión que trasladó a Arrieta con las valijas misteriosas .

El 25 de marzo, Ocp Tech SA ganó la licitación pública del Ministerio de Economía por $ 414 millones para la compra de un cluster de servidores para administración de la red ACI del datacenter y el servicio técnico por 36 meses.

En Economía, OCP Tech ganó la licitación Pública por $ 159,5 millones para el servicio de soporte técnico y mantenimiento de hardware, asistencia técnica para equipamiento de videoconferencias Cisco y sus adicionales, por un período de 24 meses.

En la Procuración General de la Nación, Scaturicce se adjudicó la licitación para "suscripción al sistema red hat de soporte y capacitación del sistema operativo Linux por u$s 96.800 dólares.

ARCA SCATTURICE Contratos del ARCA con OPC Tech de Scatturice

En marzo pasado, también ganó la licitación pública 50/24 para proveer "puntos de acceso y licencias DNA", en el que figuran cuatro pagos por u$s 1.170.162, u$s 93.840, u$s 386.426 y u$s 1.650.428.

OPC Tech tiene una alianza con el gigante tecnológico Cisco Systems, que opera en 15 países y ofrece servicios de análisis de datos, ciberseguridad y transformación digital, entre otros.

El año pasado ganó la licitación de la Secretaría de Transporte para la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) para proveer de racks y accesorios por u$s 44.000.

Fuentes legislativas dijeron a Letra P que con la EANA, OCP Tech tendría un contrato por u$s 60 millones.

La SIDE contrata a una empresa de Scatturice

En la página web del Fondo COC de Scatturicce también está Tactic Global. Esta empresa, tal cual el contrato que publicó el diario La Nación, firmó un contrato con la SIDE. Mientras que por Argentina lo rubricó el jefe de los espías Sergio Neiffert , por Tactic lo hizo Soledad Cedro, presidenta de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Argentina que estuvo reunida con Milei.

En la Tactic Coc LLC, con sede en Washington, Scatturice es socio de Barry Bennett, un exasesor de Trump que también se reunió con Santiago Caputo en Buenos Aires. En la empresa también es ejecutivo Matt Schlapp, quien es la autoridad estadounidense de la CPAC y mantuvo una reunión con Milei, de la que participó Cedro.

santiago caputo.jpg Javier Milei con Matt Schlapp y Soledad Cedro, socios de Scatturice

El diputadoRodolfo Tailhade presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativos, cuyo titular es Sergio Rodríguez. En su presentación, el legislador de UP detalla el entramado de empresas de Scatturice en Estados Unidos y Panamá, y remarca la inscripción, el 12 de junio, del contrato el entre Tactic global y la SIDE ante la Foreign Agents Registration Act (FARA).

La misión de Tactic es “brindar una comprensión completa y una estrategia precisa para desenvolverse en el complejo panorama de políticas, regulaciones y oportunidades de EE.UU.” Una embajada bis, lobby privado contratado por el Estado. Ni el canciller Gerardo Weirthen ni el embajador estadounidense Alec Oxenford opinaron del tema.

Tailhade aseguró que se trata "de un contrato pantalla para encubrir otros posibles cursos de acción, porque el costo del servicio que presta Tactic asciende a u$s 10.000 por mes, un monto absurdo para una tarea de tanta importancia".

El diputado afirmó que "resulta incomprensible que la relación de Milei con Donald Trump configure una cuestión concerniente a la inteligencia estatal y a una empresa privada estadounidense".

Donald Trump y Santiago Caputo

Scatturice es un prisma de infinitos lados. Empresario prolífico, con empresas de aviación, de seguridad y de informática; experto en mercados regulados; lobista a tiempo completo; relacionado con Trump y la derecha global; y en buena relación con Santiago Caputo.

El empresario está radicado en Estados Unidos, donde sostiene un conglomerado de decenas de empresas. Desde allí consigue cada vez más negocios con el gobierno libertario argentino.

En Argentina, desde hace mucho tiempo, es también un creador de empresas de distintos rubros. Scatturice tiene muy buena relación con Mario Montoto, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), también contratista del Estado.

También en Argentina, con COC Global, se introdujo en el directorio de Flybondi e hizo retroceder al ahora socio minoritario, Cartesian Capital Group. Por ahora no cambiaron el staff y el ceo sigue siendo Mauricio Sana, que dejó a la empresa problemas reputacionales por la cantidad de vuelos cancelados.

El avión negro y Estados Unidos

El lujoso avión Bombardier matrícula N18RU que trajo a Arrieta es de Scatturice. Esta nave fue resguardada en el hangar de Royal Class, otra empresa que se le adjudica a Scatturice, al menos registró una firma homónima en Estados Unidos.

El director de Royal Class es Diego Colunga, quien en 2017 registró una sociedad con Scatturice: la firma AJS JET S.A. Dentro de COC Global Enterprise, Scatturice tiene a la empresa Angel Aviation, que también se dedica al taxi aéreo de primer nivel y opera en el aeropuerto de Opa-Locka, en Miami, desde donde partió el vuelo de Arrieta.

Scatturice empresas Empresas del Grupo COC Global del empresario que le trae problemas a Javier Milei

Royal Class es de la firma Únicos Air y fuentes del mercado de la aviación aseguran que uno de los socios es Hernán Gómez, el subsecretario de Transporte Aéreo libertario.

“Parecen que tienen un portaaviones con la cantidad de naves que muestran. Actualmente le están peleando muy duro al líder del mercado Baires Fly”, dijo la fuente, en referencia a la empresa top en transporte aéreo ejecutivo.

La SIDE en el pasado de Scatturice

Aunque sus allegados lo nieguen, su historia pública comenzó al ser mencionado como espía de la SIDE en 2000, cuando apareció enfrentado a Jaime Stiuso.

Scatturice quedó asociado a Fernando Pocino, otro agente de la SIDE, enfrentado con Stiuso.

La creación múltiple de empresas en la que los nombres de los directivos coinciden y se intercambian puestos es la primera señal de alerta para detectar operaciones de lavado de activos, según entidades especializadas en prevenir este tipo de delitos financieros.

milei valijas santiago caputo.jpg El avión de las valijas descuidadas que esquivó los controles de la Aduana de Javier Milei

Por caso, en septiembre del año pasado, Scatturice dejó la presidencia de la firma Inmuebles Platense, con sede en el partido bonaerense de Lanús, su ciudad natal, y le dejó su silla a Flavio Cristian Chiari, quien fue socio de Scatturice en C3 Consultings, creada en 2012 con sede en la calle 25 de Mayo 58, ciudad de Lanús. Allí arrancó su trayectoria de trabajo y éxito.

Con Chiari creó al menos cuatro empresas en Panamá, C3 Consultings Panamá, Dark Star Group de Panamá, Le Monde y MCLV Media Corp. En 2019, Scatturice también creó Optimum Capital.