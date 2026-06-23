Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
EXVOCERO AL BANQUILLO

El PRO, la UCR y partidos provinciales voltearon la sesión y retrasan la interpelación a Manuel Adorni

Los aliados no dieron cuórum en Diputados. La discusión seguirá en un plenario de comisiones el martes 30 y hay presión de la oposición para dictaminar.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Martín Menem en la sesión de Diputados.&nbsp;

Martín Menem en la sesión de Diputados. 

El Gobierno logró una victoria a medias. Sus aliados impidieron el cuórum en Diputados, en la sesión solicitada por la oposición para tratar proyectos que proponen interpelar a Manuel Adorni por las inconsistencias en sus declaraciones juradas. A cambio, impusieron que el debate siga en comisiones el martes 30.

Notas Relacionadas
Martín Menem, habilita a debates sobre Adorni en Diputados. Patricia Bullrich presiona. 
EXVOCERO AL BANQUILLO

Presionado por aliados y Bullrich, Martín Menem abre el debate sobre la continuidad de Adorni

Por 
Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

La discusión será en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Si los habituales socios del Gobierno lo deciden, ponen sus firmas decisivas para dictaminar y dejar listo el expediente para ser considerado en el recinto. Es la negociación que empezará desde este miércoles.

Con esa confirmación, se ausentaron el PRO, la UCR y los distintos partidos provinciales de provincias como Salta, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y San Luis. Sólo asistieron Unión por la Patria, la izquierda, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y 10 de los 18 miembros de Provincias Unidas, donde dejaron sus bancas vacías emisarios de mandatarios enfrentados a Javier Milei, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).

Sí estuvieron presentes dos miembros del bloque de Catamarca, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador, Raúl Jalil. Una situación similar podría explicar que haya ocupada su banca el salteño Bernardo Biella, que integra el bloque referenciado en Gustavo Sáenz.

Noticia en desarrollo

Temas
Notas Relacionadas
La vocería de Adrián Ravier: impronta sobria y sin chicanas, en contraste con Manuel Adorni
BATALLA CULTURAL DE BAJA INTENSIDAD

La vocería de Ravier, made in Caputo: sobriedad y chicanas cero, en contraste con el karinista Adorni

Su debut será esta semana y habrá un contraste con su antecesor. Informativo y sin chicanas, su perfil genera expectativas. El tour de Caputo y lo que falta.
Luis Juez con Patricia Bullrich, claves para el futuro de Manuel Adorni. 
EXVOCERO AL BANQUILLO

Adorni presiona para que el Senado también postergue su interpelación

El jefe de Gabinete se reunirá con los miembros de La Libertad Avanza. Cumbre de jefes de bloque. Los aliados aceptarían girar el tema a comisiones.

Las Más Leídas

Más Sobre Congreso

También te puede interesar

Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana. ¿Fin? Siempre quedará el camino a China.
LEJOS DE LA REVOLUCIÓN

Good bye, Fidel!

Por  Marcelo Falak
Jorge Macri 
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jorge Macri confirmó que irá por la reelección como jefe de Gobierno: "Deseo tener cuatro años más de gestión"

Por  Letra P | Periodismo Político
Banco Provincia.
LEGISLATURA BONAERENSE

Banco Provincia: La Libertad Avanza quiere eliminar ocho cargos y volver al esquema anterior

Por  Juan Rubinacci
Santiago y Manuel Passaglia buscan romper los límites de Buenos Aires y expandir la marcha Hechos a otras provincias
HECHOS, NO PALABRAS

Los Passaglia aceleran hacia 2027 y apuestan a quedarse con el centro si el PRO lo deja vacante

Por  José Maldonado