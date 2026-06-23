El PRO, la UCR y partidos provinciales voltearon la sesión y retrasan la interpelación a Manuel Adorni

El Gobierno logró una victoria a medias. Sus aliados impidieron el cuórum en Diputados, en la sesión solicitada por la oposición para tratar proyectos que proponen interpelar a Manuel Adorni por las inconsistencias en sus declaraciones juradas. A cambio, impusieron que el debate siga en comisiones el martes 30.
La discusión será en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Si los habituales socios del Gobierno lo deciden, ponen sus firmas decisivas para dictaminar y dejar listo el expediente para ser considerado en el recinto. Es la negociación que empezará desde este miércoles.
Con esa confirmación, se ausentaron el PRO, la UCR y los distintos partidos provinciales de provincias como Salta, Misiones, Tucumán, Santa Cruz, San Juan y San Luis. Sólo asistieron Unión por la Patria, la izquierda, Miguel Pichetto (Encuentro Federal) y 10 de los 18 miembros de Provincias Unidas, donde dejaron sus bancas vacías emisarios de mandatarios enfrentados a Javier Milei, como Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).
Sí estuvieron presentes dos miembros del bloque de Catamarca, Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador, Raúl Jalil. Una situación similar podría explicar que haya ocupada su banca el salteño Bernardo Biella, que integra el bloque referenciado en Gustavo Sáenz.