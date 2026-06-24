Adrián Ravier garantizó el cuórum para la sesión del súper-RIGI y renunció a su banca para asumir como vocero

El pampeano Adrián Ravier habilitó el cuórum de la sesión que se desarrolla en Diputados y, recién después, se reunió para asumir como vocero presidencial. Como anticipó Letra P , el economista libertario presentó su dimisión una vez que La Libertad Avanza se aseguró la mayoría necesaria para iniciar el debate de dos temas centrales: el súper-RIGI y el acuerdo con los holdouts.

Ravier fue el último diputado en sentarse en su banca y sólo así fue posible comenzar la sesión. A La Libertad Avanza se sumó el PRO , la UCR , el MID y los partidos de las provincias aliadas, como Salta, San Juan, Catamarca, Santa Cruz y San Luis. Los representantes de Misiones, que responden a la conducción de Carlos Rovira , tardaron en llegar y complicaron el número. No hubo presencia de Provincias Unidas ni de Unión por la Patria , por lo que el margen del oficialismo para abrir la sesión estaba justo.

Ravier tuvo su primera demanda en su nuevo cargo: los diputados de bloques opositores le pidieron asistir a Diputados para explicar la relación del Gobierno con los medios de comunicación. Su renuncia estaba en duda, porque Martín Menem no la iba a habilitar hasta no tener garantizada la sesión. Los juristas de Diputados le dieron la opción de informar la dimisión después del cuórum y la oposición lo aceptó.

El riojano también temía no contar con aliados para aprobar los proyectos y recién cuando sonó la campana tuvo garantías de alcanzar el número. En ese momento, informó la decisión de Ravier de dar un paso al costado. Fue sustituido por Martín Matzkin , cercano a Patricia Bullrich , quien de esta manera tiene 12 bancas en el bloque oficialista para hacer sentir su presión. La senadora fue al recinto a aplaudir su jura.

Los juristas de Diputados, finalmente, consideraron que la renuncia podía ingresar durante la sesión y por lo tanto no podía alterar el cuórum. Hay antecedentes que podían haber complicado esta interpretación del reglamento, como la sesión de febrero de 2020, en la que la UCR rechazó el cuórum de Daniel Scioli , porque había presentado su renuncia previamente.

En el oficialismo explican que, si ese debate se abría, iban a plantear que el oficio ingresó segundos después del cuórum. La situación era compleja, porque si bien los temas de la sesión no tenían grandes conflictos, en el Congreso empezó un clima electoral y los gobernadores que tienen una relación más tensa con la Casa Rosada, como los que integran Provincias Unidas, no dan certezas del cuórum.

La sesión estuvo muy cerca de caerse y Ravier la salvó. Cuando faltaba un minuto para cumplirse el plazo, ocuparon sus bancas los diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones), quienes de esa manera hicieron valer su precio como aliados del Gobierno. Algunos referentes de Rovira entraron tarde y lo obligaron al flamante vocero a sentarse. En el oficialismo aseguran que fue parte de un acuerdo: "Estaban detrás de las cortinas por si perdíamos uno más", explicaron.

El economista llegó temprano al recinto, saludó a sus compañeros y se tomó fotos. Caminó por el recinto, con la expectativa de no su presencia no fuera necesaria para el cuórum. No ocurrió: cuando el tablero marcó 128 y el tiempo para empezar la sesión se diluía, sus pares le exigieron, a los gritos, sentarse para iniciar la sesión.

La agenda del vocero

Ravier dejó la banca que asumió en diciembre, luego de encabezar la lista de La Libertad Avanza en La Pampa, donde quedó a muy pocos votos del triunfo. Matzkin fue el primer suplente de la lista, pero resulta favorecido por la ley de cupo de género, que impide asumir a Adriana García, oriunda del PRO.

El nuevo diputado es subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad Nacional, un cargo al que llegó de la mano de Bullrich, que lo reconoce como parte de su equipo de trabajo. La jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza hace sentir su importancia en la cámara baja. Sus alfiles, por caso, presionaron para que los proyectos para interpelar a Manuel Adorni se trataran en comisiones.

El flamante vocero, con origen en la Fundación Faro, liderada por Agustín Laje, tuvo su primera demanda como funcionario. Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de resolución para citarlo a la Comisión de Libertad de Expresión para explicar las "medidas concretas que piensa tomar para revertir el deterioro institucional que dejó la gestión saliente en materia de libertad de prensa". El eje del reclamo es la cancelación de las acreditaciones a la prensa en la Casa Rosada.

El proyecto está firmado por los diputados de Unión por la Patria Nicolás Trotta, Germán Martínez, Santiago Roberto, Sabrina Selva, Diego Giuliano, Juan Marino, Cristian Andino, Guillermo Snopek y Jorge Chica. Se sumaron Esteban Paulón y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Diez horas de sesión

En Diputados habrá debate hasta al menos las 22 horas y el Gobierno tiene la expectativa de aprobar sus proyectos con el número que le garantizó el cuórum. El RIGI es el Registro de Incentivo a las Grandes Inversiones, que fue aprobado junto a la ley Bases. Javier Milei promueve una versión ampliada con más concesiones, que si avanza este proyecto estará vigente cinco años y con beneficios vigentes durante 30 años. La única condición es desembolsar el 20% -no menos de u$s 200 millones- en los primeros dos años.

Las empresas seleccionadas tendrían alícuotas reducidas del 15% al impuesto a las Ganancias, una reducción del 20%. El RIGI actual, que vence en un mes, la fija en 25%. Un aspecto polémico es la baja de cargas patronales, con rebajas del 10% para los nuevos empleos. En los valores actuales, una industria paga el 18% de seguridad social y el 6% de obra social.

En primer término, se aprobará un acuerdo con acreedores externos que había sido cerrado en Nueva York, por un total de 171 millones de dólares. Se trata de Bainbridge, que recibirá 67 millones de dólares; y Attestor Value Master Fund LP, que percibirá 104 millones. En el Senado fue necesaria una corrección, porque los fondos no habían informado bien sus activos.