Dietazo en el Senado: cobrarán más de 11 millones de pesos y Victoria Villarruel propone donar el aumento

Las dietas del Senado volvieron a quedar en la mira: con el cierre de una nueva paritaria para el personal del Congreso , en la cámara alta se aplicará un aumento equivalente a quienes ocupan una banca, que llevará sus ingresos a $11.5 millones brutos. Victoria Villarruel -que no está alcanzada por el mismo- ofrecerá una alternativa para cobrar menos.

Según informaron fuentes de la cámara alta a Letra P , la vicepresidenta publicará una resolución en los próximos días para proponer a cada representante del Senado derivar al menos una parte de sus ingresos a instituciones elegidas previamente, como hospitales.

El plan de Villarruel es publicar en la página web del Senado el detalle de quiénes regalaron una parte de su dieta. Ofrecerá a Martín Menem que proponga un gesto similar en Diputados , donde los ingresos son mucho menores: según los recibos publicados, alcanzan los seis millones en bruto, sin los descuentos previos.

El descalce surgió en abril de 2024, cuando se aprobó una resolución en el Senado que aumentó las dietas y las indexó a las paritarias de personal. Villarruel no tuvo voz ni voto, porque no es senadora. No hubo expresiones en contra en el recinto, aunque algunos bloques expresaron su rechazo después de la sesión, como La Libertad Avanza (LLA).

La paritaria del personal legislativo se cerró este miércoles, en una reunión realizada en la secretaría Administrativa de Diputados. Los gremios aceptaron un aumento escalonado de sueldo de 11,9%: 2% por diciembre de 2025, 2,5% por enero, 2,2% por febrero, 2% de marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Ese acumulado hace una suma total del 11,9% de aumento. Trasladado a las dietas del Senado, los representantes recibirán hasta 11.5 millones de pesos en bruto, lo que con descuentos oscilaría los 7.5 millones de pesos de bolsillo. En Diputados, las autoridades de bloque tienen otras quejas: aseguran que sus colegas de la cámara vecina tienen más posibilidades de contratación.

Calculan que en la cámara alta pueden tener hasta 11 personas asignadas en su despacho, mientras que en Diputados no se puede nombrar a más de cuatro colaboradores. Aun así, existen miembros de la cámara baja que donan sus ingresos, como Menem, quien lo sortea cada mes entre la población de La Rioja.

IMG-20251203-WA0069 Martín Menem.

Que done el que quiera

La resolución vigente en el Senado garantiza una indexación de los ingresos de sus representantes, al determinar sus dietas en módulos, como se denomina al valor de las asignaciones que cada uno tiene para nombrar personal. Cada senador cobra 2500 módulos equivalentes a los salarios de los empleados legislativos, sumados a 1000 módulos por gastos de representación y 500 adicionales por desarraigo.

Son 4000 módulos y, además, incorpora una decimotercera dieta anual para compensar el aguinaldo. Con estos items, los senadores cobrarán hasta 11.5 millones, previo a los descuentos. Tras el último aumento de dietas, Villarruel propuso una resolución para que los interesados en donar una parte puedan hacerlo. Muchos senadores anunciaron que cobrarían sólo una parte, pero nunca quedó claro quién regaló dinero y quién no. De hecho, sólo un peronista dijo que no cobraría la totalidad de sus ingresos: el riojano Fernando Rejal. Esta vez, la vicepresidenta quiere publicar el detalle de los representantes que derivaron una parte de su plata a instituciones.