La crisis policial en Jujuy se llevó puesto al secretario de Seguridad de Carlos Sadir

El levantamiento policial en Jujuy se llevó puesto al primer funcionario del gobierno de Carlos Sadir . El salteño Juan Manuel Pulleiro presentó su renuncia como secretario de Seguridad en medio de la crisis abierta por las protestas de familiares de efectivos y retirados , que expusieron a la provincia en el centro de la escena política nacional.

EFECTO SANTA FE Tensión en Jujuy por una sublevación policial en medio de las paritarias con el gobierno de Sadir

La dimisión del funcionario ocurrió tras varios días de tensión que tuvieron su punto más álgido el pasado lunes por la noche, cuando un grupo de manifestantes se movilizó hasta la Casa de Gobierno . Allí, familiares de policías activos y retirados expresaron su malestar por la situación salarial y laboral dentro de la fuerza.

A pesar de los intentos oficiales por encauzar el diálogo, la gestión radical no logró recuperar el control de la negociación. Las protestas continuaron y colocaron a Jujuy en el centro de la tormenta política, mientras el gobernador realizaba una gira por Estados Unidos junto al presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales.

Sadir regresa el viernes y allí se conoceran los cambios en la cartera de Seguridad.

La renuncia de Pulleiro se conoció pocas horas después de que un efectivo de la Policía de Jujuy, detenido tras los disturbios, presentara una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) por un presunto abuso de autoridad.

Juan Manuel Pulleiro y carlos Sadir El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el entonces secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, durante una entrega de drones a la policía provincial.

En paralelo, el gobierno provincial había denunciado previamente a quienes identificó como protagonistas de “los graves episodios perpetrados contra las instituciones y bienes públicos en Casa de Gobierno durante la noche del lunes”, en el marco de la protesta de familiares de personal de seguridad activo y retirado.

Mientras tanto, las negociaciones con los representantes de la fuerza quedaron en manos del ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, y del titular de Hacienda, Federico Cardozo. Con su imagen deteriorada entre los integrantes de la policía, Pulleiro quedó al margen de las conversaciones que buscaban desactivar el conflicto.

Pulleiro, una cuestionada elección de Carlos Sadir

El coronel retirado Pulleiro arrastraba cuestionamientos incluso antes de asumir el área de Seguridad en Jujuy. Anteriormente se había desempeñado como ministro de Seguridad de Salta durante la primera etapa del gobierno del gobernador Gustavo Sáenz.

Su llegada al gabinete provincial generó críticas por su trayectoria en el Ejército Argentino y por objeciones planteadas por organizaciones de derechos humanos. Antes de ingresar a la función pública en el Norte Grande, había ocupado cargos de relevancia dentro de la estructura militar.

Uno de los puestos más importantes de su carrera fue el de comandante de la V Brigada de Montaña, una unidad del Ejército Argentino con presencia en varias provincias del norte del país, entre ellas Jujuy y Salta.

Tras su retiro de la fuerza, Pulleiro desarrolló actividad académica en la Universidad Católica de Salta y también incursionó en el ámbito de la seguridad privada, donde trasladó su experiencia vinculada al área de defensa.

La relación con Sáenz se había iniciado años antes, cuando el actual gobernador era intendente de la ciudad de Salta. En ese período, el militar retirado ocupó un cargo municipal vinculado al mantenimiento de plazas y espacios públicos.

Las críticas más fuertes surgieron desde organismos de derechos humanos. Las organizaciones cuestionaron declaraciones realizadas por Pulleiro durante su etapa en el Ejército Argentino, en las que reivindicó el accionar militar en Manchalá, donde fueron asesinados militantes del ERP.

También recibió objeciones por homenajes a militares que participaron del Operativo Independencia, desplegado en la provincia de Tucumán durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Ese operativo fue señalado por distintos sectores como un antecedente del terrorismo de Estado instaurado tras el golpe cívico-militar de 1976.