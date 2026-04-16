Operativo blindaje: Karina Milei llevó a Manuel Adorni a Vaca Muerta en otro gesto de respaldo.

El operativo de blindaje destinado a desplazar del centro de la escena las sospechas que recaen sobre Manuel Adorni llevó al jefe de Gabinete hasta Neuquén , en un viaje reservado que compartió con Karina Milei y una reducida comitiva libertaria. La agenda incluyó una recorrida por Vaca Muerta y un reconocimiento a YPF, que recibió el certificado de Marca País Argentina .

Como había adelantado Letra P , la mini cohorte violeta arribó al Aeropuerto Internacional Presidente Perón en un Tango 10 Learjet L60 de la Fuerza Aérea y desde allí tomó un helicóptero hacia Loma Campana , el corazón de la argentina petrolera de Javier Milei .

De las actividades oficiales participaron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , y el titular de la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional, Diego Sucalesca . Además, se sumó la jefa libertaria en el distrito, Nadia Márquez , y su par en el Senado, Pablo Cervi .

La representación del gobierno provincial recayó en Zulma Reina , vicepresidenta primera de la Legislatura, actualmente a cargo de la Presidencia del cuerpo y, en los hechos, de la vicegobernación tras la destitución de Gloria Ruiz .

Según pudo saber Letra P , la jornada estuvo marcada por un hermetismo extremo que sirvió para proteger al jefe de Gabinete de las preguntas de los periodistas y las manifestaciones en torno a su figura, hoy en el centro de la escena nacional.

De mameluco, la comitiva libertaria recorrió un equipo de perforación y un pad de pozos en producción en uno de los principales polos energéticos a nivel global, donde pudieron observar cómo la actividad de campo se optimiza desde los RTIC de Buenos Aires y Neuquén, en un contexto de creciente dinamismo exportador del sector energético argentino.

Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta 1 La comitiva libertaria y la presidenta de la Legislatura, Zulma Reina.

Como parte de la visita, la secretaria general de la Presidencia entregó a YPF el certificado de Marca País Argentina. La distinción reconoce a la petrolera estatal como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva nacional, en función de su trayectoria, la magnitud de su escala productiva y su rol estratégico en el desarrollo económico del país.

Un refugio para Manuel Adorni

El viaje a Neuquén se inscribe en una serie de movimientos con los que la cúpula libertaria busca proteger al jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y en el centro de la agenda mediática nacional.

Quizás por eso, la presidenta de La Libertad Avanza haya decidido echar mano a la vieja táctica de actos cerrados al público que ya había estrenado durante sus primeras giras como armadora del partido violeta. Hasta sin militancia, las actividades en Neuquén tuvieron las mismas características. Apenas unas pocas fotos oficiales y un recorrido del que apenas pueden dar cuenta un puñado de testigos. Todos amigos.

En tanto, la Justicia confirmó este miércoles que Adorni viajó junto a su esposa y sus dos hijos a Aruba entre diciembre 2024 y enero 2025, según la información proporcionada por la aerolínea Latam, que también descubrió que los traslados tuvieron un costo de 5.800 dólares y fueron pagados en efectivo.

Mientras el jefe de Gabinete recorría Vaca Muerta, Barrios de Pie instalaba una olla popular frente a su departamento del barrio porteño de Caballito. Paralelamente, otros grupos como la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevaron adelante concentraciones en el ingreso al country Indio Cua en Exaltación de la Cruz, donde el funcionario posee otra de sus viviendas.

Olla popular frente a la casa de Adorni Olla popular frente a la casa de Adorni.

Con la banca de Javier y Karina Milei

Pese a la incomodidad que se reconoce en cada uno de los movimientos del Gobierno por blindar a Adorni, los hermanos Milei sostienen un apoyo público que no parece tener quiebres.

Después de semanas en las que el hermetismo se combinó con reuniones internas con diferentes integrantes del gabinete, Adorni participó de una visita al Insituto Malbrán y se mostró en la actuación de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo en la Casa Rosada.

El miércoles el 29 de abril, el jefe de Gabinete presentará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Según pudo saber este medio, Adorni deberá responder 2100 preguntas, de las cuales 66 estarán referidas a sus propiedades y viajes al exterior.