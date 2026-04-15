Manuel Adorni en Diputados: responderá 66 preguntas del escándalo, pero evitará dar detalles de su patrimonio

Mientras avanza la causa judicial que investiga su patrimonio, Manuel Adorni se prepara para brindar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril. El jefe de Gabinete está asesorado por asesores de su confianza. Deberá responder 2100 preguntas, de las cuales 66 estarán referidas a sus propiedades y viajes al exterior.

El 30 de marzo venció el plazo para que diputados y diputadas puedan enviar sus consultas por escrito: Adorni recibió 4.800 consultas sobre las distintas áreas de gestión que coordina desde el 5 de noviembre del 2025, cuando fue ascendido de vocero presidencial a jefe de Gabinete.

De ese total, el funcionario recortó las preguntas un 43,7%, una práctica habitual con aquellas demandas de la oposición que se repiten o son reiterativas, por lo que el miércoles 29 deberá responder 2100 consultas. Pese al ajuste, el ministro favorito de Karina Milei deberá atender 66 requerimientos sobre la causa que investiga el fiscal Gerardo Pollicita .

Si bien el jefe de los ministros se refugió en un bajo perfilen los medios de comunicación y las redes sociales desde que estalló la polémica -a tal punto que suspendió su última conferencia de prensa en la Casa Rosada -, optó por mostrar una hiperactividad en sus funciones durante toda esta semana. Se sumó en distintas oportunidades al itinerario de la cúpula presidencial, que incluyó un acto en el Instituto Malbrán y una salida muy poco habitual junto a El Jefe a la puerta de Balcarce 50 para saludar a vecinos, turistas y curiosos.

Sumado a esta agenda, Adorni tiene previsto cumplir con el compromiso de ir al Congreso, tal como lo establece la Constitución Nacional. "Va a ir, nos estamos preparando para ese día", sostienen en su equipo. La ratificación busca ahuyentar los rumores sobre una inminente renuncia del funcionario o, de mínima, las versiones que indican que no asistirá en persona a brindar su informe.

Un antecedente reciente en la historia argentina podría amparar a Adorni: durante el ocaso de la administración de Cambiemos, el por entonces jefe de Gabinete Marcos Peña envió las respuestas al Congreso por escrito. Sin embargo, consultados por este medio, en la cúpula de La Libertad Avanza también aseguraron que no hay margen de que el ministro no esté sentado frente al hemiciclo de la cámara baja en dos semanas.

La mesa de funcionarios y estrategas alrededor del jefe de Gabinete

El ministro coordinador trabaja en la confección de las respuestas de la oposición junto a una mesa de funcionarios de su extrema confianza. El grupo está encabezado por el secretario de Asuntos Parlamentarios, Ignacio Devitt, un reconocido exlobista de Massalin Particulares, la megatabacalera que controla las marcas Philip Morris y Marlboro; y por Ayelén Aimé Vázquez, que si bien no tiene un cargo formal en el Gobierno, se mueve hoy como la principal asesora de Adorni.

Ambos, junto al secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, conforman el denominado triángulo de hierro adornista que defiende al exvocero puertas adentro de la Casa Rosada.

Se espera que Adorni inicie con una exposición de unos 45 minutos, para luego pasar a responder una por una las preguntas en vivo de los legisladores y legisladoras. Lo que resta definir es qué tono o narrativa utilizará durante la jornada, algo en lo que está trabajando parte del equipo de asesores de Santiago Caputo, como Manuel Vidal, Julián Hampton y Belén Stettler.

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AHÍ ESTARÉ...!!!

CIAO! https://t.co/N8Gihvo5Gd — Javier Milei (@JMilei) March 25, 2026

De todos modos, según pudo saber Letra P, es muy probable que el jefe de Gabinete recurra a la estrategia que ya desplegó en su última conferencia de prensa: evitará por todos los medios dar nueva información sobre su patrimonio, sus movimientos fiscales o su calidad de vida, bajo el pretexto de que todavía hay una causa judicial en curso.

Este miércoles, la Justicia sumó un nuevo dato a las revelaciones sobre sus dos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y otro en Exaltación de la Cruz. Se confirmó que Adorni y su familia viajaron a Aruba, una pequeña isla del Caribe situada frente a las costas de Venezuela, entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, fecha en la que se suponía los funcionarios tenían la orden de no vacacionar en el exterior.

Sobre la investigación que se tramita en los juzgados de Comodoro Py, y las 66 preguntas de la oposición al respecto, se ocupa otra mesa compuesta por abogados y especialistas en temas penales. Forma parte de ella el secretario de Coordinación Legal y Administrativa, Federico Sicilia, que depende de manera directa de la Jefatura de Gabinete.