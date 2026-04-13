Karina Milei resiste la presión interna y refuerza la agenda de Manuel Adorni en una semana clave. Tras una visita conjunta al Instituto Malbrán, lo llevará a Vaca Muerta y le delegará el control del Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Israel , en un gesto de respaldo ante las críticas.

Hasta el viernes pasado, la funcionaria solo tenía previsto compartir una actividad con Adorni en el principal polo petrolero de Neuquén. Sin embargo, en las últimas horas decidió reforzar públicamente su cercanía con el ministro coordinador: este lunes coincidieron en tres actividades distintas.

Por la mañana, mantuvieron una reunión de más de una hora en la Casa Rosada. Luego, se trasladaron en comitiva oficial a la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde los esperaba el ministro de Salud, Mario Lugones . La visita incluyó un recorrido por el nuevo laboratorio, que se integrará a la red global de máxima seguridad y será clave para prevenir enfermedades emergentes de alto riesgo.

Concluida la recorrida, la secretaria de Presidencia y el jefe de Gabinete regresaron a Balcarce 50 para asistir a la presentación de la Fanfarria del Regimiento de Granaderos a Caballo, que interpretó distintas piezas en el Patio de las Palmeras. Al finalizar, ambos salieron a la puerta de la Casa Rosada para saludar a ciudadanos, turistas y curiosos: fue la primera vez que lo hicieron sin la presencia del Presidente.

El jueves será otra jornada de intensa actividad. La hermana del presidente Javier Milei llevará al jefe de Gabinete a una actividad oficial en Vaca Muerta, en Neuquén, donde recorrerán el principal polo de gas no convencional -el segundo a nivel mundial- y la cuarta reserva de petróleo del mundo. Se mostrarán juntos ante las cámaras horas antes de que el mandatario emprenda un nuevo viaje a Israel.

Pese a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, distintas fuentes de la Casa Rosada le confirmaron a Letra P que el Presidente viajará a Israel este viernes por la mañana para participar de la celebración por el Día de la Independencia. Será la tercera visita oficial de Milei a ese país.

Milei aceptó la invitación del primer ministro Benjamín Netanyahu y se prepara para asistir a las celebraciones en conmemoración del proceso que tuvo lugar el 14 de mayo de 1948. Estará acompañado por la secretaria general y por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Hay expectativas en la cúpula libertaria sobre un nuevo cruce con el líder republicano Donald Trump.

Con el jefe de Estado y la funcionaria fuera del país, Adorni convocará ese mismo viernes a una nueva reunión de la mesa política, que se realizará al mediodía en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada. Además de coordinar la agenda parlamentaria y la gestión de cada cartera, el líder de La Libertad Avanza le encomendó quedar al frente de la coordinación del Ejecutivo.

Si bien ese rol institucional le corresponde a la vicepresidenta, la relación completamente rota entre los Milei y Victoria Villarruel dejará a Adorni al frente de la administración del Gobierno. “Es natural: es la mano derecha de Karina”, repiten en los pasillos de Balcarce 50.

Semana política clave en el caso que involucra al jefe de Gabinete

Aunque en el oficialismo buscan mostrarse despreocupados ante el avance de la Justicia, que investiga presuntas inconsistencias patrimoniales de Adorni y su elevado nivel de vida en los últimos dos años, en privado admiten cierta inquietud. En ese contexto, este lunes las dos prestamistas del jefe de Gabinete ratificaron ante el fiscal Gerardo Pollicita que les debe 70 mil dólares más intereses, con vencimiento en noviembre de este año.

Se trata de Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija -una policía retirada y la otra en actividad-, que figuran como prestamistas de los 100 mil dólares del funcionario cercano a Karina Milei. Como garantía, Adorni hipotecó su primer departamento, ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. En su última conferencia de prensa, evitó responder preguntas sobre la causa en trámite.

"Estamos esperando que esto se termine cuanto antes. Que todos vayan a declarar, digan la verdad y se acabó. No hay nada que ocultar", señalan en el entorno del jefe de Gabinete. Sin embargo, alrededor hay un creciente malestar por las novedades de la causa. Es más, hay quienes en privado sugirieron que "lo mejor" sería que el funcionario diera un "paso al costado" hasta que se aclare su situación patrimonial.