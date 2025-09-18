Buenos Aires prohíbe el uso de pantallas en escuelas primarias: es la tercera provincia en hacerlo

Buenos Aires se convirtió en la tercera provincia del país en prohibir el uso de pantallas en las escuelas primarias, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, proteger la atención de los estudiantes y promover un uso responsable de la tecnología desde la infancia. La iniciativa fue impulsada por el senador Emmanuel Santalla y la senadora Lorena Mandagarán.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

Notas Relacionadas ELECCIONES | BUENOS AIRES Cómo será la Legislatura bonaerense a partir del 10 de diciembre Por Juan Rubinacci

“Con la sanción de esta ley damos un paso fundamental para cuidar a nuestras infancias y mejorar la calidad de la educación en la provincia de Buenos Aires. No se trata de prohibir la tecnología, sino de organizar su uso, ponerla al servicio del aprendizaje y garantizar que los niños y niñas puedan concentrarse, desarrollarse plenamente y aprovechar al máximo cada clase. Queremos que la escuela siga siendo un espacio de enseñanza, atención y desarrollo integral, donde la tecnología sea una herramienta y no una distracción”, manifestó Santalla en el regreso de las sesiones de la Legislatura bonaerense.

PISA 2024 Según el informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2024, Argentina presenta el mayor nivel de distracción en clase por el uso de dispositivos: más de la mitad de los estudiantes de quince años reconoce perder concentración por su propio celular o el de sus compañeros.

A nivel provincial, el 54 % de los alumnos admite distraerse durante la jornada escolar, lo cual afecta su atención, lenguaje y desarrollo emocional. En paralelo, los resultados del Operativo Aprender 2024 muestran que más de la mitad de los estudiantes se ubica por debajo del nivel básico en matemática, lo que refuerza la necesidad de reducir distractores en el aula y fortalecer los contenidos pedagógicos.

Buenos Aires, como Neuquén y Salta Buenos Aires se suma a una tendencia nacional: en Neuquén, la Ley N° 3520 prohíbe el uso de celulares en los niveles inicial y primario durante toda la jornada, mientras que en el secundario se permite solo con fines pedagógicos. En Salta, la Ley N° 8474 establece la prohibición general de dispositivos en las escuelas, con excepciones autorizadas por el cuerpo docente.

Con esta nueva ley, la provincia bonaerense se convierte en la tercera en implementar este tipo de regulación. La norma tiene como objetivo mejorar la concentración de los estudiantes, favorecer la interacción docente-alumno y proteger el desarrollo cognitivo, emocional y social de las infancias. Además, enfatiza que el propósito no es rechazar la tecnología, sino ordenar su uso y ponerla al servicio del aprendizaje, promoviendo una incorporación responsable y pedagógica de los dispositivos digitales.

Compartir en:









Notas Relacionadas