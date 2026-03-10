Senado: Patricia Bullrich impuso a Monteverde en la comisión de Presupuesto y Atauche va a una bicameral

Patricia Bullrich se salió con la suya: después de tres meses de presionar, logró que la comisión de presupuesto del Senado sea presidida por el senador Agustín Monteverde , quien la acompañó en la lista libertaria en las últimas elecciones. Desplazó a Ezequiel Atauche , quien presidirá la comisión mixta revisora de cuentas, encargada de evaluar los informes de la AGN.

La decisión, anticipada por Letra P , se tomó este martes, cuando el jujeño finalmente aceptó dar un paso al costado. La bicameral que tendrá a cargo es una de las más poderosas y le servirá como vidriera para su intento de ser candidato a gobernador de Jujuy. En diciembre, Atauche había resistido un embate de Bullrich para sustituirlo por Monteverde.

A la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) no le había ido bien con su intento de correr a los siete libertarios asumidos en 2023. Francisco Paoltroni sigue en relaciones internacionales, Juan Carlos Pagotto asumió en Acuerdos y el puntano Bartolomé Abdala resistió la presión de la exministra y fue reelecto como presidente provisional. Presupuesto es la comisión filtro de cada cámara: por reglamento, deben recaer los proyectos que impliquen gasto público, esos que Javier Milei mira con lupa.

Además, la comisión de Presupuesto es uno de las más favorecidas con las asignaciones de personal, según cuentan los históricos del Senado. Son espacios de poder que retendría Bullrich, necesitada de ampliar su tropa para coordinar al bloque oficialista.

Monteverde es economista y tiene un pasado cercano a los circuitos castrenses, que le permitió crear una consultora con Vicente Massot , periodista y analista político oriundo de Bahía Blanca, una de las voces más reconocidas en la reivindicación de la última dictadura militar.

No es el único caso de un senador nuevo de LLA que lidera una comisión. Gonzalo Guzmán Coraita está a cargo de Justicia y Asuntos Penales, en reemplazo de Pagotto. Bullrich le devolverá a la cordobesa Carmen Álvarez Rivero la presidencia de la comisión de Trabajo y Previsión Social, que le quitó en diciembre para coordinar la reforma laboral.

ed832c82-4750-4ccc-b9bc-ccbf0ee95c4f

Otras comisiones

En los próximos días Bullrich definirá el resto del reparto de comisiones. Tendrá presidencia libertaria en Legislación General. El nombre aún no está definido. El resto de los bloques ya pidieron sus lugares. Por caso, en la UCR quieren hacer valer sus diez votos con varias presidencias.

La facilidad de Bullrich es que el peronismo está retirado de la negociación por las autoridades y disputa sólo por tener más vocalías: alega ser el bloque más grande (junto a LLA) y el interbloque más numeroso. El jefe de Populares, José Mayans, espera que Victoria Villarruel tome en cuenta el reclamo antes de firmar los acuerdos que selle la exministra. No será fácil.

Por la oficina de Bullrich también pasaron referentes del interbloque Impulso País (Provincias Unidas + PRO + Tucumán) y de partidos locales, como Neuquén o Salta. Las provincias hidrocarburíferas quieren la comisión de Minería, Energía y Combustibles. Convicción Federal, el bloque de tres exPJ, que podría tener lugares en comisiones que rechazan sus excompañeros.