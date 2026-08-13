Causa PAMI: Luis Juez declaró para defender a Marcos Carasso y preservar su propio capital político

La Justicia Federal de Río Cuarto recibió a un testigo de alto perfil. En el marco de la causa por defraaudación al PAMI del sur de Córdoba , el senador Luis Juez testificó para salvar el buen nombre y honor de su excompañero de fórmula para la gobernación, Marcos Carasso . Y, en el mismo movimiento, salvar su propia honorabilidad.

La crónica del on the record dirá que el jefe del Frente Cívico se presentó a declarar como testigo en los Tribunales Federales de Río Cuarto para respaldar a Carasso, ante la imputación por tráfico de influencias que enfrenta el excandidato a vicegobernador.

El Senador asegura que decidió involucrarse personalmente porque la acusación contra su excompañero de fórmula. Para el integrante de la bancada de La Libertad Avanza en la cámara baja, la denuncia es una "operación" para meter a expresidente de la UCR de Córdoba en el mismo barro que el resto de la política provincial.

En el mismo sentido, sostuvo que el supuesto tráfico de influencias del que acusan a Carasso no es más que una serie de trámites habituales, que cualquier dirigente realiza ante el Estado.

La sospecha del juez Carlos Ochoa y el fiscal Rodolfo Cabanillas es que el también exintendente de General Cabrera habría hablado con los empresarios que estafaron al PAMI con una sobrefacturación millonaria con la perspectiva de realizarles trámites.

Una jugada de pizarrón en la Justicia de Río Cuarto

Pero Juez dejó pistas que permiten interpretar mejor sus intenciones. Él mismo pidió presentarse como testigo en la causa, por intermedio del abogado defensor Maximiliano García, para decir que si lo imputan a Carasso por las “gestiones” que hizo, deberían imputar a toda la dirigencia política.

“Pedí brindar mi testimonio en este caso que creo que va a ser absolutamente esclarecedor. A él le pidieron que hiciera una gestión al PAMI, como hace cualquier dirigente político”, dijo el senador.

Puede parecer un detalle, pero que el mismo Juez sea quien decidió meterse en la causa por la defraudación al PAMI de Río Cuarto, a la que nadie lo llamó, habla del alto interés que le asigna a este caso.

Luis Juez salva a Luis Juez

¿Le importa salvar a Carasso, que parece haberse corrido completamente de la actividad política o le importa salvarse a sí mismo, a meses de las elecciones provinciales donde quiere postularse -otra vez- para gobernador?

Quizá la respuesta la haya dado él mismo, en la rueda de prensa que previsiblemente iba a provocar su visita a los Tribunales Federales de la ciudad.

Marcos Carasso está imputado por tráfico de influencias y vinculado a una causa de estafa millonaria contra el PAMI de Río Cuarto

“Soy un tipo extremadamente honorable. Probablemente el único capital que tengo es ése, y no voy a permitir que intenten equiparar conductas cuando estamos hablando de situaciones totalmente distintas”, dijo después de insistir en que a Carasso le hicieron una "opereta".

Anticorrupción como bandera

Juez se hizo un nombre propio en la política desde la Fiscalía Anticorrupción de Córdoba, y desde entonces mantuvo un perfil opositor basado en la denuncia y la reivindicación de la transparencia. Incluso, no le escapó a las definiciones críticas cuando Javier Milei atravesaba momentos críticos y de embates permanentes de la opinión pública por sostener a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Juez no va a permitir que quede erosionado lo que define como “su único capital político”, a partir de los allanamientos en al Tribunal de Cuentas de Córdoba, que él controla, en el marco de la imputación contra Carasso.

Si el costo de enjuiciar a un juez nazi que trata a los judíos de "nido de ratas" es que me operen y se metan con mi vida, LO PAGO FELIZ. Ayer en el Jury de Enjuiciamiento pedí la DESTITUCIÓN del Juez Federal Alfredo López. No nos van a callar.



No nos merecemos semejantes… pic.twitter.com/Nq6Dc3Mbh8 — Luis Juez (@ljuez) July 14, 2026

El fundador del Partido Nuevo negó que la investigación de la Justicia Federal sea un “tiro por elevación” para perjudicar su imagen. Pero sostuvo que el oficialismo cordobés hizo todo lo posible para desgastarlo y recordó que el tema entró incluso en la Legislatura y que coincidió con el peor momento del cordobesismo: cuando atravesaba los coletazos políticos del femicidio de Agostina Vega a manos de Claudio Barrelier, un becario municipal con vínculo con el ahora exconcejal Ricardo Moreno y que tenía fotos con la crema del PJ.

Al final, la jugada de Juez tuvo el efecto que buscaba. Usó a su favor el interés periodístico de la causa judicial, creó un escenario donde apareció como el amigo que responde por la honorabilidad de su socio político y vuelve a tener protagonismo para intentar quitarse de encima la sospecha de corrupción.