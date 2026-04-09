Lucila Crexell fue designada embajadora en Canadá y el peronismo pide reabrir su causa por dádivas

El Senado aprobó el pliego de Lucila Crexell como embajadora en Canadá y reavivó las denuncias por supuestas dádivas durante la votación de la Ley Bases . La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti anticipó que pedirá reabrir la causa judicial contra la flamante diplomática.

El pliego se aprobó con 45 votos a favor, 26 en contra y una abstención, que fue la del libertario neuquino Pablo Cervi . Apoyaron la UCR, PRO, Provincias Unidas, los partidos provinciales y los tres experonistas que armaron bloque propio. Sólo se opusieron el interbloque Populares (PJ) y Julieta Corroza , quien responde al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa .

Esta investigación judicial contra Crexell se inició en 2024, cuando trascendió en los medios que el asesor presidencial, Santiago Caputo , había negociado con Crexell una embajada, con destino a la Unesco, a cambio de su voto a la Ley Bases. La entonces senadora negó esas conversaciones, pero luego dio el voto decisivo para la aprobación del proyecto más importante de Javier Milei . Recién dos años después, se convirtió en embajadora.

Al cierre del debate, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich , recordó que el juez Daniel Rafecas archivó una causa sobre dádivas contra Crexell, pero Fernández Sagasti aclaró que fue una decisión provisoria: "Lo que dice el fallo es que no se consumó el hecho, porque la entonces senadora no había sido elegida embajadora. El hecho lo van a provocar ustedes y voy a pedir el desarchivo de la causa", anunció antes de la votación.

La sesión fue convocada por Bullrich, con el objetivo de acelerar pliegos que el Senado tuvo congelados los últimos dos años por falta de consensos. Se aprobaron ascensos militares y miembros del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Sólo se archivaron dos promociones: Rubén Algieri y Fernando Mengo (Fuerza Aérea).

También se les dieron ingreso a los sesenta expedientes para nombrar jueces enviados en las últimas semanas. El reglamento obliga a que haya una sesión ordinaria para que puedan citarse a las audiencias públicas, que serán recién a fin de mes.

El pliego de Crexell fue el único momento de tensión, porque en el debate en la comisión de Acuerdos, el peronismo ya había anticipado su rechazo con duras acusaciones, que se reiteraron en el recinto. La riojana María Florencia López leyó las entrevistas y notas de opinión que la entonces senadora realizó en enero de 2024 con cuestionamientos a la Ley Bases que finalmente votó.

Antes de aquella sesión, el periodista Carlos Pagni había informado que estaba redactado el pliego de Crexell como embajadora. La propia neuquina lo reconoció cuando expuso en la comisión de Acuerdos, aunque negó que ese eventual destino personal haya condicionado sus votos en el recinto.

López consideró inverosímil esa afirmación: "Crexell no puede decir que este cargo fue a cambio de su voto en la Ley Bases, porque muchas veces dijo que estaba en contra. La recuerdo en la pared del mármol (del recinto) resistiendo presiones. A uno le dieron un bolso lleno de dólares que intentó pasar por Paraguay (por Edgardo Kueider) y a otra con un cargo. La votación resultó 36 a 36. Desempató usted", rememoró la riojana a Victoria Villarruel.

Victoria Villarruel

Figueroa y la interna oficialista

La elección de Crexell se convirtió también en otro capítulo de la interna del Gobierno. Su negociación, en 2024, fue con Santiago Caputo, quien le había prometido un cargo diplomático y cumplió. Pero su palabra de honor molestó al gobernador Figueroa, quien suele aportar sus votos a la administración de Milei.

El nexo del gobernador con la Casa Rosada es el ala política: (el ministro del Interior) Diego Santilli, el asesor Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. A través de la senadora Corroza, Figueroa consideró una ofensa la embajada que tendrá su exaliada en el Movimiento Popular Neuquino.

Corroza atacó duro a Crexell y aclaró que nunca Figueroa la llamó durante el debate de la ley bases, un elemento que tal vez tenga en cuenta Rafecas cuando reabra la causa. “Se olvidó de Neuquén y por eso se hizo diplomática luego de 12 años como senadora. Para ser embajadora se necesitan valores”, sostuvo la senadora. Recordó que, en 2024, además de la ley Bases, votó un capítulo de la reforma fiscal que Figueroa pedía rechazar.

“Para nosotros fue grave: ella dice que el gobernador le pidió que votara determinada cosa y no es cierto. Si no, que diga (la senadora libertaria) Nadia Márquez si alguna vez la llamó”, agregó Corroza. La exdiputada asintió con su cabeza y no atinó a defender a Crexell, que sólo fue protegida por Bullrich.

La agenda que se viene

El cronograma del Senado seguirá el jueves 16 de abril con la audiencia de Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia, quien fue propuesto para continuar cinco años como vocal del Tribunal de Casación Penal. Necesita acuerdo del Senado, porque en noviembre cumple 75 años.

Como explicó este miércoles Letra P, el plan de Bullrich es que haya cinco audiencias públicas para tratar los más de 60 pliegos que arribaron, con la expectativa de dictaminarlos y llevarlos al recinto el 14 de mayo. Antes, habrá una sesión el 29 de abril, con el pliego de Mahiques y el proyecto de la radical Carolina Losada, para aumentar las penas por falsas denuncias.