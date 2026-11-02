Ni candidata ni retirada: la Casa Rosada celebra que Cristina Kirchner concentre el juego opositor.

Varios de los integrantes de la cúpula de la Casa Rosada celebraron este lunes la entrevista que Cristina Fernández de Kirchner brindó al medio norteamericano The Washington Post, donde no descartó ser candidata a presidenta si es liberada y se le devuelven sus derechos políticos. Distintos funcionarios y estrategas consultados por Letra P coincidieron en que el protagonismo de la jefa del peronismo beneficia al oficialismo.

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La lectura no es nueva, de hecho, en La Libertad Avanza (LLA) sostuvieron en otras oportunidades que cada vez que la exmandataria retomaba algo de su protagonismo político o se gana algunas menciones en medios de comunicación y redes sociales, se beneficiaba de alguna forma el presidente Javier Milei. De acuerdo a esta mirada, otro ejemplo fue cuando los abogados de Kirchner hicieron una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

ENTREVISTA OFFSHORE En una entrevista con The Washington Post, CFK no descartó competir por la presidencia si recupera sus derechos políticos



La respuesta inmediata de Carlos Bianco y la apuesta a las PASO desde el MDF pic.twitter.com/SmGdXOcx2W — LETRA P (@Letra_P) November 2, 2026 La Casa Rosada celebró la entrevista a Cristina Fernández de Kirchner Sin embargo, las definiciones de CFK en la previa de las elecciones del 2027, y en medio de las fuertes disputas internas en la oposición, fueron tomadas con exultación. En otras palabras, los integrantes del oficialismo consideran que al no poder presentarse en elecciones, la presidenta del Partido Justicialista "obtura y bloquea" a otros candidatos posibles del amplio espacio opositor.

La mesa política de la Casa Rosada. "Su reaparición nos viene muy bien y con ese título más todavía", analizó ante este medio un integrante de la mesa política libertaria. Otro funcionario de diálogo directo con el jefe de Estado coincidió con esta apreciación y, dado el carácter vertical y orgánico del peronismo, consideró también que "como Cristina busca ordenar el espacio, pero no se puede presentar, el peronismo va a quedar dividido de hecho". "Para nosotros es todo ganancia", repiten.

El Gobierno prefiere a CFK como enemiga Por otra parte, si la expresidenta no puede ser candidata el próximo año, pero tampoco está dispuesta a retirarse, en la mesa de estrategas libertarios se sienten mucho más cómodos contrastando ideas y políticas contra su figura, que con la de cualquier otro dirigente opositor con posibilidades de ser candidato el año que viene. "Ella es la que está más en las antípodas de lo que nosotros creemos", argumentan. En la previa de la condena a Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, el Gobierno buscó otros enemigos políticos como el gobernador bonaerense Axel Kicillof o el diputado Juan Grabois, pero no obtuvo los resultados esperados.

"En todos los casos es una buena noticia para el Gobierno que Cristina esté presente porque todo quilombo en el campamento de enfrente es bienvenido. Además, el principal perjudicado es Kicillof, que quiere ser pero no le alcanza, y ahora mucho menos. Esto es una potencial ruptura dentro del pan-kirchnerismo-peronismo", sumó uno de los hombres detrás de la construcción de la narrativa de LLA para el 2027.