El plan de Diego Santilli para relanzar el Gobierno, cerrar la grieta interna y consagrarse candidato

“Mi única prioridad es el Gobierno”. Con ese mensaje, este lunes Diego Santilli le dejó claro a su equipo político y de gestión en qué se enfocará. Dice estar decidido a reunirse con “todos los gobernadores” y demás dirigentes sin distinción de pertenencia partidaria, pero siempre y cuando contribuyan a acompañar las reformas impulsadas por el presidente Javier Milei . La aclaración dejaría afuera a varios, empezando por el gobernador Axel Kicillof .

El jefe de Gabinete sabe que su camino hacia la gobernación de Buenos Aires, su gran anhelo, está atado a los logros que consiga mientras ocupe la silla caliente que le dejó Manuel Adorni . El exvocero y el hombre del PRO teñido de violeta son el agua y el aceite. Santilli le sacará lustre al arte que aprendió a lo largo de su extensa carrera, el de la rosca.

A la espera de su asunción formal este martes, calificó al Presidente como “el más reformista de la historia” y aseguró que su principal objetivo será contribuir a profundizar esas políticas. Con más poder -además de coordinar el Gabinete, absorbe el Ministerio del Interior-, cree que tendrá más margen para negociar con los jefes territoriales de las provincias, dueños de votos clave en el Congreso, de quienes en gran medida depende el triunfo o el naufragio de los proyectos del Ejecutivo.

Antes de eso, Santilli deberá hacer la transición con Adorni, prevista para este martes por la mañana, antes de su jura formal en el Salón Blanco de la Casa Rosada .

DISCUSIÓN 2027 Un sector del PRO empuja la idea de Santilli para la Gobernación bonaerense desde que se cristalizó el acuerdo político con La Libertad Avanza Macri respaldó públicamente al Colorado ¿Es con PASO? https://t.co/Zp1yZ71RpU @JuanRubinacci pic.twitter.com/1b0tDoyEb6

El objetivo de unir puentes entre Karina Milei y Santiago Caputo

Santilli tiene el desafío particular de cerrar la grieta -al menos, tender puentes- entre Karina Milei y Santiago Caputo. Esa guerra no es necesariamente mano a mano entre la secretaria general de la Presidencia y el asesor, sino que muchas veces se libra unos escalones más abajo con protagonistas como Santiago Viola y Sebastián Amerio en el barro judicial o Sharif Menem y Agustín Romo en el ecosistema digital, donde uno y otro controlan a los principales trolls del oficialismo.

Con todo, quienes conocen hace años al jefe de Gabinete aseguran que tiene las artes necesarias como para acercar posiciones. Empezó con el pie derecho: es una suerte de prenda de unidad entre ambos sectores tras la salida de Adorni. Entronizado por el karinismo, pero avalado por el caputismo, Santilli llegó el domingo a la Quinta de Olivos sabiendo que tenía la bendición de todos los vértices del Triángulo de Hierro.

“Así como se lo ve en la tele o en las recorridas es en el ámbito privado. No va a tener problemas en abrazar y sonreirle a todos. Hay que relanzar el Gobierno nacional y llegar a la gobernación bonaerense, y para eso hay que bajar las tensiones internas”, describió a Letra P un integrante del santillismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2071368746313122187&partner=&hide_thread=false Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

Recién cuando terminó la reunión con los hermanos Milei y apenas unos minutos antes del posteo del Presidente en Twitter que confirmaba su designación, Santilli envió un mensaje de agradecimiento con varios emojis de corazones al grupo de Whatsapp de su equipo de trabajo político. Muchos leyeron el comunicado como una etapa cerrada antes de emprender la campaña electoral.

La otra interna que deberá enfrentar Santilli

Mientras intenta apaciguar las diferencias dentro de Balcarce 50, Santilli también deberá lidiar con el PRO de Mauricio Macri, el partido al que aún está afiliado y al que busca representar el año que viene en una boleta libertaria.

El principal obstáculo para impulsar el Gobierno y los proyectos del Ejecutivo quizá los tenga en el Congreso con los diputados y senadores que responden al expresidente. Al tanto de esto es que Santilli llamó a Macri minutos antes de la reunión con el Presidente para avisarle de su asunción. En su entorno se encargan de aclarar que no fue para pedirle autorización, sino para mantener el teléfono conectado: el jefe de Gabinete y el expresidente se desconfían mutuamente, pero de alguna forma se necesitan para avanzar con la agenda legislativa y tener una puerta abierta en la Casa Rosada, respectivamente.

Distinto es el territorio bonaerense, donde hay buena expectativa con el ascenso del otrora candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC). “Se cumplió lo más importante y era que echaran a Adorni. Ya con eso debería mejorar el vínculo entre el PRO y el Gobierno en todos los planos, y más sabiendo que está Santilli, de quien esperamos un mayor poder de vínculo y resolución tanto en la provincia, los distritos, la Legislatura y, por supuesto, el Congreso”, aseguró a Letra P un dirigente ultramacrista.

Martinez Macri Soledad Martínez, Mauricio Macri y Jorge Macri.

Santilli necesita mantener fortalecida la sociedad política con Cristian Ritondo, jefe de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados. Caminan juntos hace casi tres décadas. En la provincia, sin embargo, deberá recurrir a Soledad Martínez. La intendenta de Vicente López es hoy la principal cara y voz de Macri en esa jurisdicción; las felicitaciones y buenos augurios que le deseó la jefa comunal por las redes sociales son un indicio de la nueva etapa de relaciones que esperan amarillos y violetas.

Hay cuestas irremontables para el flamante jefe de Gabinete. Afuera se quedaron algunas figuras históricas del PRO, como Néstor Grindetti, quien enfrentó y le ganó a Santilli en la campaña bonaerense de 2023. No hablan desde aquel entonces. Otra es Gabriela Michetti, quien luego de años de ostracismo volvió a asomar la cabeza en la arena política el viernes en Mar del Plata, al participar del tour “Próximo paso” impulsado por Macri. La expresidenta comenzó con una ronda de llamados para reconstruir el espacio amarillo y presentar alternativas al mileísmo en el plano nacional y también en el bonaerense, donde Santilli quiere hacer pie. Por ahora, no tuvo éxito en el reclutamiento.

La ruta de la Santileta hacia la Gobernación

Tiempista profesional, Santilli evita a toda costa profundizar sobre su plan para ocupar el sillón de Dardo Rocha en La Plata. De hecho, este mismo lunes mientras se trasladaba de su oficina privada ubicada en la calle Salguero a su despacho de la Casa Rosada recibió un mensaje de felicitaciones por el ascenso que incluía una referencia a que iba a ser el candidato a gobernador elegido por el Presidente. Contestó: “¡Sabés lo que falta para eso! Mi única prioridad es el Gobierno”.

Si bien todo el equipo del Colorado está activo en función de su objetivo de convertirse en el candidato de unidad PROlibertario y ganar Buenos Aires, la orden es mantener un perfil bajo para no repetir errores de sobreexposición que alguna vez cometieron Diego Valenzuela y Manuel Adorni. La referencia al senador y exintendente de Tres de Febrero es repetida por dirigentes de uno y otro lado de la grieta amarilla - violeta.

La bajada de línea del santillismo es casi una verdad peronista, aseguran: “Mejor que decir es hacer”. Hubo también algunos memes y burlas contra el tresfebrerense, quien a caballo de su amistad con Milei en algún tiempo fue por todo y, al menos por ahora, está afuera del Gobierno y de la carrera por la Gobernación.

Santilli_Casa Rosasa Diego Santilli, en Casa Rosada.

Tres días antes de este intercambio en el que Santilli esquivó una consulta sobre si iba a ser el candidato del Presidente en la madre de todas las batallas, hubo también cierta tensión en otro ámbito digital cerrado. El viernes por la tarde, cuando todavía no había confirmaciones oficiales sobre cambios en el organigrama libertario, un reconocido dirigente del santillismo que integra un grupo de Whatsapp en el que está el propio Santilli se adelantó a compartir una de las tantas notas que daban cuenta sobre su ascenso del Ministerio de Interior a la Jefatura de Gabinete.

El mensaje que incluía un link a una nota no cayó del todo bien en la mesa chica de Santilli, que apenas lo leyó pidió a ese usuario borrar el mensaje y exigir “prudencia y moderación”. La orden se debe a que el ministro coordinador es consciente de que su nombre fue mencionado por Milei para encabezar la boleta el próximo año, pero que, en definitiva, que llegue fortalecido o debilitado a esa instancia dependerá en buena medida de la mesa política que integra Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja.

Además de que la secretaria general de la Presidencia todavía mantiene en alza la posibilidad de optar por Pareja y no por Santilli. Eso, más allá de que después de numerosos idas y vueltas y no menos tensiones en el territorio, el ministro y el diputado están en un muy buen momento. De hecho, el armador llamó personalmente al ascendido funcionario para felicitarlo por su designación.