Menos Javier Milei, más Karina Milei

La última actividad pública de Javier Milei fue el viernes 7 de agosto en su gira por Colombia: en la Cámara de Comercio de Cali, el Presidente recibió el doctorado honoris causa con una túnica negra y un collar verde y dorado que dejó infinidad de memes que iban de Harry Potter hasta la secta de los Magios de Los Simpsons.

En nuestro país, la última cita registrada en la agenda presidencial fue la presentación de un proyecto de Pampa Energía, aprobado por el comité evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), en la Casa Rosada. Eso ocurrió el 31 de julio. Recién este lunes, Milei reaparecerá ante las cámaras para encabezar el 176° aniversario del paso a la inmortalidad de José de San Martín . En Balcarce 50 afirman que será la primera actividad de otras que se están planificando para su retorno a la marquesina.

El único que comentó que estuvo con el líder libertario en estos días de baja exposición presidencial fue el economista Sebastián Galiani . "Anoche tuve el gran placer de cenar con el presidente Milei y, debo decir, sus famosas milanesas son exquisitas", posteó el viernes por la mañana, antes de agregar que lo encontró "compenetrado con la gestión" y "pensando ya en muchas de las reformas que quedan pendientes para un segundo mandato". Más tarde eliminó el tuit por la cantidad de comentarios negativos.

Durante este tiempo, Karina Milei fue la contracara. No sólo acompañó a su hermano en su tour libertario por el exterior: la secretaria general de la Presidencia viajó a Resistencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli , para participar de un consejo de seguridad interior para prepararse ante el fenómeno de El Niño, recorrió las oficinas locales de Google ; recibió en la Casa Rosada a su tropa legislativa de Buenos Aires; inauguró un local partidario bonaerense de La Libertad Avanza en San Telmo junto a Sebastián Pareja y llamó a Mauricio Macri para tantear un acuerdo con el PRO.

La ausencia del Jefe de Estado, autobautizado como el "topo dentro del Estado", comenzó a ser un tema de Estado. "Delegó la política en Karina, eso no es nuevo, pero sí es llamativo que se haya guardado tantos días", evaluaron en un despacho. Algunas voces dan cuenta de que el Presidente ni siquiera siguió con atención las frenéticas negociaciones que derivaron en la victoria pírrica en el Senado que dejó deshilachado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, redactado por Federico Sturzenegger . Tampoco salió al cruce de las versiones que asediaban a El Coloso, por lo que durante días se especuló con su salida, algo que en el Ministerio de Desregulación tildan de "operaciones" originadas en algún lugar de la Casa Rosada.

Antes del traspié legislativo, Milei se había puesto al hombro la promoción de su reforma de la carta orgánica del Banco Central, que presentó en cadena nacional, y la construcción de su imagen for export en la región como faro de la derecha, con viajes a Brasil, Ecuador y Colombia.

Karina Milei y la mesa política.

Con el mal trago en el Senado, fue la mesa política la que se juntó este martes, con Karina Milei y Santilli a la cabeza, para decidir "prioridades" legislativas: fue una forma decorosa de cajonear varias propuestas del funcionario desregulador sin faltarle el respeto, ya que a fin de cuentas son ideas que comparte con el propio Milei. Quedarán como reformas de tercera o cuarta generación, si es que el Presidente consigue su reelección, el principal objetivo que fijó la hermanísima. Para eso, El Jefe quiere eliminar las PASO, por lo que habilitó un plan programático con encuentros institucionales cada 15 días entre LLA y el PRO. Parece haber calzado justo la visita del jefe de Gabinete y el ministro Toto Caputo, este viernes, al gobernador Raúl Jalil (Catamarca), dueño de votos en disputa en el Congreso. Junto con el santiagueño Elías Suárez, los mandatario firmaron convenios de obras.

Como contó Pablo Lapuente en Letra P, Milei tuvo unas semanas de alta exposición como parte de un plan que elaboró Fabián Fernández, el secretario de Prensa y Medios. Para temas puntuales, en los que el mandatario le dedica toda su atención, como la reforma del BCRA, se pondrá exclusivamente al frente en su promoción.

Con un partido verticalista como LLA, la construcción de la narrativa libertaria para la batalla cultural ha recaído desde siempre casi exclusivamente en el propio Milei. Ya no está Manuel Adorni, a quien el mandatario definía como un "gran divulgador", un traje que le estaría quedando un poco grande a Adrián Ravier, según admiten en la Casa Rosada.

Después de dar varias entrevistas y una cadena nacional, Milei se resguardó en la Quinta de Olivos. "Se buscó no sobresaturar", explican quienes conocen la estrategia, para justificar esta semana de bajísimo perfil, algo inédito para un Milei que hizo de la sobreexposición un culto. Todo cambia.

Más allá de la definición de roles ("de la política se encarga Kari", suele repetir Milei), es la primera vez que la ausencia del mandatario fue tomado como una luz amarilla en Balcarce 50, donde siempre le adjudicaron la última palabra. "No lo llamó él a Macri, fue Karina. Eso puede hablar de que está corrido o de que no lo quieren involucrar en un acuerdo con el PRO con altas chances de naufragar. El tema es que no sabemos cuál de las dos es", dijo una fuente oficial, para graficar el momento de incertidumbre que se vive puertas adentro del mileísmo. Al parecer, Mauricio Macri no termina de convencerse de que Karina Milei estaría dispuesta a renunciar al purismo en las listas. Por las dudas, le dijo a Hernán Lacunza que siga presentándose como presidenciable del PRO.

Hay una tercera hipótesis es que Milei no haya querido llamar él mismo al expresidente para no revelar el momento de debilidad política que atraviesa su gobierno después de la rebelión de los aliados en el Senado. Quedaba totalmente entregado. Resta ver si el hecho de que lo haya hecho su hermana cambia en algo la percepción.

Una especulación es que el Gobierno aprovecha la ausencia de Milei en la conversación pública para medir su imagen; según tienen registrado, después de la "crisis Adorni" hubo una leve recuperación, pasando los 32 puntos de aceptación. En los últimos días llegó la reaparición de la oposición con la ley de tierras, el reencuentro peronista y la evaporación de la promesa de Milei en Carajo sobre que la inflación del segundo semestre comenzaría con un cero. Acaso la que termina haya sido para Milei la mejor semana para guardarse.

"Para agosto la inflación va a ser de cero coma y algo": la promesa de Javier Milei en diciembre del 2025 pic.twitter.com/3T2UJBi07E — Infocielo (@infocielo) August 13, 2026

Un Presidente no tan tuitero

A principios de año, Milei vivía encerrado en su algoritmo, como describió Letra P. Con mínima actividad oficial, desde la residencia el mandatario se la pasaba debatiendo en Twitter. Después sobrevino el affaire Adorni que paralizó aún más la agenda presidencial, y el Mundial de fútbol.

La supuesta campaña antiargentina desde el exterior, atizada desde el propio Gobierno, le permitió a Milei recuperar el protagonismo de la conversación digital con 6,6 millones de menciones en julio, según un informe de la consultora Ad Hoc. Lo consiguió gracias a la instalación de temas como el arancelamiento de la salud y la educación para extranjeros. Para poner el número en perspectiva, debe observarse que Axel Kicillof fue el opositor del que más se habló con apenas 290 mil menciones. A pesar de anunciar su plan de ir a la ONU por su condena, Cristina Fernández de Kirchner logró menos repercusión.

Pero hay otro fenómeno alrededor de este Milei más retraído, algo que sorprende a ajenos pero más a propios: está tuiteando menos. Según refleja la web que rastrea su actividad en la red social, @jmilei pasó de dedicarse casi 3 horas diarias en promedio en abril a compartir contenido a 1 hora con 24 minutos en julio. La mitad. Incluso, un domingo apenas estuvo sólo 16 minutos en Twitter.

Todo un cambio de época.