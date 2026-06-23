Tierra del Fuego: la reunión con Santilli levantó suspicacias sobre el apoyo de Melella a la reforma electoral

La reunión que el gobernador de Tierra del Fuego , Gustavo Melella , mantuvo la semana pasada en la Casa Rosada con el ministro del Interior, Diego Santilli , continúa dando que hablar en la provincia más austral de la Patagonia a pesar del correr de los días.

En primer lugar, el encuentro en Buenos Aires no pasó desapercibido debido a que el mandatario fueguino es uno de los cuatro gobernadores a los que el presidente Javier Milei dejó afuera unilateralmente de cualquier instancia de diálogo con el Gobierno desde hace meses. Los otros tres son Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa). Todos son opositores frontales a la administración libertaria, aunque también lo es el pampeano Sergio Ziliotto , quien sin embargo ha mantenido abiertos los canales de comunicación institucionales.

A la excepcionalidad de la reunión con el Colo se sumaron las palabras del mandatario fueguino, quien admitió que, entre los temas abordados, conversó con el funcionario mileísta “sobre la reforma electoral nacional y la importancia de construir los consensos necesarios para su aprobación”. Lo hizo, según posteó en las redes sociales, “en consonancia con el proceso de reforma constitucional que impulsamos en nuestra provincia”. La afirmación desató las conjeturas.

En primer lugar, hay voces que piden mantener el anonimato del off the record pero señalan una contradicción flagrante si es que la reunión en Buenos Aires selló un acuerdo para que las espadas legislativas del oficialismo fueguino acompañen en el Congreso la reforma electoral que impulsa el gobierno libertario.

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La apuesta también incluye turismo y gastronomía



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La Casa Rosada quiere voltear las PASO y justifica su eliminación con el argumento de que son una encuesta cara e innecesaria, por lo que promueve el ahorro de los recursos necesarios para su organización. Mientras, el gobierno de Tierra del Fuego viene empujando en soledad una reforma constitucional que implicaría celebrar este año una elección que costaría unos 8.000 millones de pesos.

Como viene contando este medio, Melella está solo en su porfía de llevar adelante la enmienda de la carta magna fueguina, al punto de que la Legislatura tiró para atrás la convocatoria a elecciones constituyentes y, tras el veto del mandatario, logró los votos para insistir con la ley que deja sin efecto el llamado a las urnas. Luego la Justicia suspendió el llamado a celebrar los comicios, pero el Ejecutivo fueguino apeló la medida y ahora el asunto continúa en el ámbito de los tribunales.

Pistas después de la reunión con Diego Santilli

El jefe de Gabinete fueguino, Jorge Canals, fue consultado por los medios locales al respecto y sus declaraciones no barrieron con las dudas. Dijo que no cree que en el Congreso estén los votos para eliminar las PASO, pero sí para suspenderlas. La definición alimentó las suspicacias de quienes creen que el objetivo del encuentro entre Santilli y Melella fue asegurar el apoyo legislativo al proyecto oficialista.

Las fuerzas que integran el oficialismo fueguino cuentan con una banca en el Senado y tres en Diputados, de las cuales solo el diputado Agustín Tita responde directamente al gobernador.

La senadora Cristina López y la diputada Andrea Freites están enroladas en el cristinismo. El diputado Jorge Nery Araujo Hernández se referencia en el histórico Movimiento Popular Fueguino, el partido de la vicegobernadora Mónica Urquiza, que sin embargo tiene un sector disidente que pasó a la oposición. De hecho, Koky Araujo, quien tuvo sus 15 minutos de fama durante el debate sobre la reforma a la ley de Zonas frías porque, amparado en su condición de psiquiatra forense, calificó de "borderline" al Presidente, ya planteó su oposición a la enmienda constitucional en la provincia.

Hay plata para Tierra del Fuego

Otros cuestionamientos a Melella surgieron por lo escueto de su mensaje respecto de la agenda provincial en el encuentro con el ministro. El gobernador sólo se refirió a "la situación de nuestra industria, la necesidad de seguir ampliando la matriz productiva", sin mencionar la intervención del puerto de Ushuaia y otros puntos candentes como la coparticipación y empleo, que en Tierra del Fuego registra los peores indicadores del país.

Respecto de la coparticipación, hay quienes sostienen que si la reunión tuvo como finalidad garantizar la continuidad de los anticipos financieros que Hacienda viene transfiriendo a la provincia desde comienzos del año no hacía falta regalarle al Gobierno una foto funcional a la agenda política libertaria con uno de los mandatarios opositores.

Ayuda TdF

Como contó Letra P en abril pasado, Tierra del Fuego fue una de las 12 provincias a las que la Casa Rosada les habilitó desembolsos de hasta $400.000 millones de adelantos de coparticipación para que los gobernadores pudieran hacer frente a sus urgencias. Sin embargo, el gobierno fueguino venía recibiendo anticipos financieros por $20.000 millones mes a mes al menos desde principios de este año a través de los convenio marco que Melella rubricó con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

“Políticamente somos de espacios distintos, pero tenemos que convivir. Dependemos de las medidas nacionales y estos encuentros son importantes para que escuchen de manera directa a los gobernadores”, expresó Melella a medios locales tras la reunión. Con todo, las dudas quedaron flotando y la oposición fueguina espera a que el Congreso aborde la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada para develar hasta dónde llegó la charla del gobernador y el ministro del Interior.