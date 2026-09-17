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DISCUSIÓN 2027

Pergamino: cobra fuerza la triple alianza del PRO, LLA y la UCR para vencer al peronismo

Juntas, buscan revertir el resultado de la elección de 2025, cuando Fuerza Patria ganó con 30 puntos. Pasado pisado entre amarillos y violetas. Radicalismo, OK.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Javier Martínez, intendente de Pergamino.

Javier Martínez, intendente de Pergamino.

En Pergamino, el PRO, La Libertad Avanza (LLA) y la UCR avanzan hacia una posible triple alianza para 2027, con el objetivo de enfrentar al peronismo y dar vuelta el resultado adverso del año pasado. El intendente amarillo, Javier Martínez, no podría buscar otro mandato si no se modifica la legislación, por lo que el oficialismo evalúa nombres para su sucesión.

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Juan Rubinacci

La eventual sociedad entre los tres espacios contrasta con lo ocurrido en el proceso electoral anterior, cuando el oficialismo local del PRO no selló un acuerdo con LLA y compitió bajo el sello vecinalista Hechos, vinculado a la familia Passaglia de San Nicolás.

En aquel momento, Martínez mantenía diferencias con los libertarios por su desempeño en el Concejo Deliberante, donde sus representantes votaban contra iniciativas del Ejecutivo local. Fue en momentos en los que el intendente se resistió a la intervención en el armado de las listas que buscaba la representación provincial de LLA.

El intendente PRO Javier Martínez junto al senador Pablo Petrecca.

El intendente PRO Javier Martínez junto al senador Pablo Petrecca.

Los nombres de Pergamino para 2027

Según pudo saber Letra P, esas diferencias se fueron saldando con el tiempo y el vínculo entre el PRO y LLA se encaminó. Ambos espacios coordinan posiciones en el Concejo Deliberante, aunque todavía consideran prematuro definir un acuerdo electoral para 2027.

La eventual alianza dependería, en buena medida, del entendimiento que pudieran alcanzar las conducciones partidarias y de la posterior convalidación en los distritos. Martínez gobierna Pergamino desde 2015, por lo que el límite para una nueva candidatura está sujeto a una eventual modificación de la normativa, un proyecto frenado en la Legislatura bonaerense.

En el PRO, el nombre que comenzó a posicionarse para la sucesión fue el de Juan Manuel Rico Zini, integrante del bloque del partido en el Senado bonaerense. Aunque todavía no está definido si habrá alianza con los libertarios o si las candidaturas se definirán mediante unas PASO, el espacio ya puso su nombre sobre la mesa.

Rico Zinni pertenece al sector de Martínez, con terminal política en Daniel Angelici, aunque también forma parte de la estructura del PRO conducida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El senador del PRO Juan Rico Zini.

El senador del PRO Juan Rico Zini.

LLA y la UCR, piezas del nuevo esquema

Del lado de LLA, el nombre que podría entrar en consideración es el de Jorge Dib, presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante. Hasta el momento, el edil no expresó públicamente sus aspiraciones, aunque asoma como una posible carta local para el recambio.

El bloque libertario, integrado por seis concejales, se alineó en los últimos meses a la gestión de Martínez y pasó a coordinar su actividad legislativa con el oficialismo. Ese acercamiento marca un cambio respecto de las diferencias que atravesó la relación entre ambos sectores durante 2025.

El tercer actor de la posible alianza es el radicalismo. La UCR no cuenta con representantes en el Concejo Deliberante, aunque sí tiene presencia en el Gabinete municipal de Martínez. Además, la presidenta del Concejo Deliberante, Gabriela Alejandra Taruselli, es de origen radical y tiene una estrecha vinculación con la gestión del PRO. Su presencia en esa estructura institucional suma otro punto de contacto entre el oficialismo local y el radicalismo.

Alejandro Masague, el jefe del bloque del peronismo en Pergamino.

Alejandro Masague, el jefe del bloque del peronismo en Pergamino.

El peronismo quiere repetir

Ese escenario deja al peronismo ante el desafío de repetir el resultado de la elección anterior, cuando se impuso por una diferencia estrecha en un contexto marcado por la competencia separada entre el PRO y LLA. Fuerza Patria sacó 30 puntos, Hechos 28 y LLA 25. La diferencia entre el peronismo y el oficialismo fue de apenas mil votos.

El nombre que puede volver a aparecer como candidato del peronismo es el del concejal Alejandro Masague, quien ganó aquella elección y encabeza el bloque peronista, integrado por siete bancas.

Así, el mapa político de Pergamino empieza a mostrar una posible reconfiguración de cara a 2027, con el oficialismo municipal, los libertarios y el radicalismo ante la posibilidad de confluir en un mismo espacio y el peronismo como principal alternativa electoral.

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