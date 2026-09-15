Maximiliano Pullaro reparte pantalla y le da pista al socialista Blanco para caminar Rosario

Los Juegos Suramericanos empezaron a jugar también hacia adentro de Unidos . Después de una inauguración en la que Maximiliano Pullaro habló sobre "el resurgir de Rosario " , el lunes apareció otro protagonista en la vidriera que armó la gestión de Santa Fe : el socialista Joaquín Blanco se sentó junto al gobernador para hablar del evento que acapara la agenda provincial.

La imagen se produjo durante una conferencia de prensa encabezada por Pullaro para hacer un primer balance de la competencia. El gobernador aseguró que el impacto de los Juegos ya “superó las expectativas”, pero la imagen también permitió una lectura política. Blanco compartió la escena con Federico Angelini , una de las caras del PRO elegidas para comunicar el evento. En Santa Fe, Virginia Coudannes y Mauricio Basso cumplieron ese mismo rol.

En el pullarismo explican el reparto como parte de un equilibrio interno de Unidos . El radicalismo conserva naturalmente la centralidad de la mano del gobernador y dirigentes como Coudannes; el PRO tiene en Angelini a uno de sus voceros y el socialismo encontró ahora una voz con Blanco. Por estas horas también tuvo participación pública el radical Julián Galdeano , secretario de Vinculación Estratégica y coordinador general del comité de los Juegos Suramericanos.

Sin embargo, la aparición del diputado socialista tiene una explicación que excede la distribución partidaria de los minutos de exposición pública. Blanco está involucrado en la organización desde el comienzo y fue uno de los dirigentes que, cuando Pullaro llegó a la Casa Gris , empujó para que Santa Fe sostuviera la realización de los Juegos pese al delicadísimo escenario de seguridad que atravesaba Rosario.

La discusión en aquel momento no era menor. El cambio de gobierno encontró una ciudad atravesada por una crisis de violencia que hacía inevitable preguntarse si tenía sentido avanzar con un acontecimiento internacional de semejante escala.

El argumento para avanzar en la organización terminó convirtiéndose en una de las principales banderas del gobierno provincial: los Juegos podían funcionar como demostración de una Rosario diferente. Es, precisamente, la idea que Pullaro terminó condensando el sábado cuando habló de “la ciudad que quisieron poner de rodillas y hoy está de pie”.

El socialista, confiaron a Letra P, tuvo participación en dos momentos decisivos para que el proyecto avanzara. Primero, fue uno de los articuladores políticos para conseguir el crédito por 75 millones de dólares destinado a financiar obras vinculadas a los Juegos. Además, integró junto a Martín Pullaro y Julián Galdeano la delegación santafesina que viajó a los Juegos Olímpicos de París.

Allí hubo que sentarse frente a las autoridades deportivas y de Odesur para ratificar que, pese a las dudas que habían rodeado el proyecto, la provincia iba a cumplir y que Rosario, Santa Fe y Rafaela serían las sedes en 2026.

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En eso, interpretan en el PS, el gobernador tiene una habilidad para dar espacio y “mimar” a aquellos que bancaron la idea en sus albores. “Lo que hacemos está acordado con el gobierno”, sostienen sobre la participación del dirigente socialista.

Los Juegos como plataforma para el socialismo

Según pudo saber Letra P, Blanco mantendrá durante las próximas dos semanas una agenda intensa alrededor de las competencias y seguirá teniendo contacto con los medios, una dinámica que ya había comenzado a exhibir durante la previa con contenido junto a deportistas y en recorridas por la propia infraestructura montada para la competencia.

Para el diputado, la exposición encaja con una decisión política que el socialismo viene madurando desde hace meses: construirle un perfil cada vez más vinculado a Rosario. En el partido no hay nombre fijos para las candidaturas, pero tampoco esconden que Blanco estará cada vez más involucrado en una agenda de ciudad. “La figura de Popi va a estar cada día más ligada a Rosario”, adelantan.

Los Juegos son una plataforma particularmente cómoda para hacerlo. Le permiten hablar de infraestructura, planificación, espacio público, seguridad y posicionamiento internacional de Rosario, pero también reivindicar una intervención concreta del socialismo dentro de una política que Unidos presenta como uno de los grandes hitos de la gestión Pullaro.

El movimiento tendrá continuidad una vez terminada la competencia. El socialismo prepara para los próximos dos meses una serie de actividades sobre la Rosario que viene, algunas con invitados de otras ciudades y especialistas internacionales.

El calendario desembocará, en diciembre, con un evento de mayor escala pensado para consolidar una idea: volver a discutir el futuro de la ciudad desde un partido que pretende recuperar protagonismo en 2027.

TEMPORADA DE ROSCA El socialismo sale a chapear con su legado en Rosario y apunta a la pelea por la intendencia



El Partido Socialista encaró una campaña que reivindica las marcas de sus gestioneshttps://t.co/8FCLhfueyZ — LETRA P (@Letra_P) September 1, 2026

Como viene contando este medio, Rosario es el plato fuerte del menú electoral socialista. La discusión de nombres todavía está abierta y las diferentes tribus partidarias deberán encontrar su propia síntesis. Blanco, mientras tanto, empezó a acumular kilómetros.

El rol de Pablo Javkin

En ese reparto de pantalla de los primeros días de los Juegos, por ahora Pablo Javkin juega solo. No existe un quiebre con Pullaro -el gobernador viene cerrando filas con el intendente y lo considera una pieza central de su estrategia rosarina-, sino que el alcalde parece dejar que sea la provincia la que lidera la comunicación.

El intendente Pablo Javkin en su recorrida por los Juegos Suramericanos.

El sábado, la foto política más fuerte de la apertura fue para Scaglia. La exvicegobernadora acompañó a Pullaro sobre el escenario por decisión del propio gobernador y siguió junto a él en buena parte del espectáculo. Lo propio ocurrió el lunes con el resto de los dirigentes. El mandatario realizó recorridas por escenarios como el club Provincial, el Picadero de la exRural y el Invencible Arena.

Son apenas las primeras jornadas de una competencia que se extenderá durante dos semanas y habrá tiempo para nuevas fotos. La incógnita es si en los próximos días la comunicación de los Juegos volverá a amalgamar al gobernador con el intendente o si la Casa Gris seguirá utilizando el acontecimiento para darle pantalla a otras figuras y administrar los equilibrios dentro de Unidos.