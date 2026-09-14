Javier Milei y Karina Milei ordenaron a su tropa legislativa no atacar a los gobernadores para poder acordar

Con la excusa de la presentación de su último libro, Javier Milei lideró en la Casa Rosada una reunión de tres horas con los bloques de La Libertad Avanza en el Congreso y enfatizó que la economía está creciendo y en febrero no habrá sector estancado. Karina Milei les pidió no pelearse con los gobernadores, al menos hasta ese mes, para encauzar alianzas.

"Con casi todos estamos hablando", destacó la secretaria general de Presidencia, que fue la primera oradora de la cumbre y dio detalles de la visita del Papa León XIV . Sostuvo que los mandatarios son necesarios para tener "cinco o seis leyes" decisivas. La fecha tope para acordar con la líderes provinciales es además el plazo límite para votar la suspensión de las PASO.

Milei expuso durante más de dos horas, respondió preguntas y entregó tres pequeños libros: "Periodismo y República"; "Historia de las décadas perdidas" y "Manual de logros". Pero la mayor parte de la exposición fue para exponer sobre su última publicación, denominada "Economía en una lección".

También habló el jefe de Gabinete, Diego Santilli , quien apoyó la moción de la funcionaria para mantener buena relación con los gobernadores. Dio el ejemplo Tierra del Fuego, donde Gustavo Melella se muestra como opositor a Milei, pero, aun así, puede ser parte de un acuerdo.

El Presidente usó cada uno de sus capítulos de su libro para comentar un tema de actualidad. "Hubo muchos pedidos sobre la retórica a usar. La orden fue no decir que la economía va a crecer. Está creciendo tres veces más que los países de la OCDE", explicó un asistente a la reunión.

ENCUESTA Kicillof aparece como el principal rival de Milei En las redes sociales, El 51% mencionan al gobernador como el candidato capaz de enfrentar al Presidente en las urnas Datos @reputacion_dig https://t.co/OpKtjJRALo @susanamaidana pic.twitter.com/WkvWw1plla

El año que viene, aseguró, "todos los sectores" estarán al alza. "La economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y que durante los dos primeros años de gestión acumuló una suba cercano al 10 por ciento", sostuvo Milei.

Exigió una y otra vez apartarse de las discusiones periodísticas, que colocan como principal tema los bajos salarios. "Eso no es cierto, porque cuando baja la inflación, también crece el poder adquisitivo", comparó e insistió en observar los números generales: "Cuando sube el precio del petróleo, hay trabajos en Vaca Muerta que mejoran", señaló.

En otro tramo de su discurso, el Presidente confió en su victoria. "Todos los indicadores que prometí están creciendo. Me votaron para que baje la inflación. Me van a volver a votar por eso", aseguró ante sus diputados y senadores, que tenían previsto cenar en San Telmo.

El rumbo innegoaciable

Hubo pocas preguntas y una fue la de Patricia Vázquez. "¿Cómo hago para explicarle todo esto a la gente?", interrogó la diputada cercana a Patricia Bullrich. Milei insistió en no caer en trampas discursivas de la oposición.

"El modelo económico del Gobierno se sostiene sobre cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, afirmó.

El jefe de Estado evitó hablar de la agenda legislativa y se concentró en su discurso político. Repartió insultos a periodistas y a empresarios del círculo rojo, como Javier Madanes Quintanilla (FATE) y Paolo Rocca (Techint). Al primero lo acusó de extorsionar con 900 despidos. "Era eso o los 40 millones de argentinos. Nadie está de acuerdo en pagar cubiertas tres veces más caras".

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La visita del Papa

Karina Milei dio detalles del cronograma que tendrá en el país León XIV, quien estará entre el 8 y el 11 de noviembre. La funcionaria confirmó que habrá una reunión con legisladores de todos los bloques en el Palacio Libertad, ex Centro Cultural Néstor Kirchner, en la que el sumo pontífice dará un mensaje.

"Sólo les pido que ese día no se peleen con el kirchnerismo", instruyó la hermana del jefe de Estado a su tropa legislativa. En la última sesión, hubo un intento de Sebastián Nóblega (Catamarca) para votar un proyecto que pide una sesión especial con el Papa. No se trató.