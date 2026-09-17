El Senado sancionó Inocencia Fiscal II: no permite blanquear dólares a funcionarios, pero sí a sus familiares

Javier Milei tuvo un motivo para festejar en el Congreso , aunque con polémicas. El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, un compendio de facilidades para declarar impuestos y facilitar el registro de ahorros en dólares. Los beneficios no alcanzan a los funcionarios, pero sí a sus familiares.

"Quedaron afuera y nosotros lo promovimos", se jactó durante el cierre del debate Patricia Bullrich , jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA). La restricción alcanza a quienes hayan tenido cargos durante los cinco años previos a la sanción. Podrán usar el sistema simplificado de Ganancias, pero no las otras ventajas ni beneficiarse con la reducción de multas. "No pueden mentir en su declaración jurada", sostuvo la senadora.

El peronista Fernando Salino pidió excluir también a personas políticamente expuestas y familiares. El puntano propuso que sean alcanzados por las restricciones los cónyugues, convivientes, ascendientes y descendientes de los funcionarios, en primer y segundo grado. Pidió que los límites caduquen dos años después de finalizados los cargos.

"Esto lo hacemos porque cuando se hizo Inocencia Fiscal I, más de un funcionario se adhirió", sostuvo el puntano en referencia al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien buscó adherirse antes de renunciar. El proyecto fue aprobado con 44 votos a favor y 23 en contra. Respaldaron LLA, la UCR y el PRO. Sólo el peronismo se opuso.

Inocencia Fiscal es un sistema que existe desde este año para simplificar los procesos tributarios e incentivar el registro de dólares físicos resguardados en los hogares. Según la hipótesis de la ARCA , este dinero no ingresa en el sistema por temor a una persecución tributaria, que intenta evitar.

#Senado Se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal II Con 43 afirmativos, 23 negativos y 0 abstenciones, se aprobó en general el nuevo régimen de inocencia fiscal https://t.co/yg4dL01zGb pic.twitter.com/Nh2fitJH0L

El cambio con esta ley es que no hay límites para acceder. Se eliminan los topes de ingresos y patrimonio para registrarse, que eran de $1000 millones y $10.000 millones, respectivamente.

Los contribuyentes tendrán facilidades para presentar la documentación de la declaración del impuesto a las Ganancias. Se mantiene el umbral de 15% de la discrepancia significativa entre lo expuesto y lo contribuyente y lo real, sólo que se tomará en cuenta el incremento o la reducción de quebrantos.

"Una cosa es un error mínimo y otra diferente es un fraude. El porcentaje de fraude es del 4 o 5%. El resto no comete delitos", diferenció Bullrich, quien aseguró que también están excluidos de los eventuales beneficios los contribuyentes de altos ingresos. Otro cambio en comisión fue la reducción adicional del 25% de multas para las pymes.

"Hay que cambiarle el nombre a Ley Adorni"



José Mayans apuntó contra el proyecto de Inocencia Fiscal II y cuestionó a quiénes beneficia la norma https://t.co/yg4dL01zGb pic.twitter.com/tR8bPh8DPO — LETRA P (@Letra_P) September 17, 2026

El peronismo, en contra

El peronismo fue el único bloque en oponerse. “Esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, expuso José Mayans, quien vaticinó que habrá familiares que podrán blanquear dinero. "Habrá viejos viviendo en sus casas", bromeó el formoseño.

Bullrich respondió: “Argentina durante muchos años tuvo varios tipos de dólar. El que trabajaba cobraba un dólar de 200 y el que importaba cobraba un dólar de 1000. Eso fue una verdadera defraudación”, señaló la senadora.

Recordó que cuando era ministra de Seguridad, registraba denuncias por asaltos en hogares para sustraer dólares ahorrados que no habían entrado en el sistema. “Esto no es solamente para los argentinos con plata: también los que, con los ahorros de toda su vida, trataban de generar una herencia para sus hijos, construir sus casas o mejorar sus condiciones”, explicó.

El entrerriano Adrián Bahl, del peronismo, advirtió sobre el costo fiscal de la medida. "Con el IVA o con Ganancias no hablamos solo de lo que recauda ARCA, sino también lamentablemente de cuánto pierden nuestras provincias", señaló.