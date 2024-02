Los conciliábulos de Marcos Ferrer en la UCR, el mecenas Martín Llaryora y la interna del sello de pelo

Emiliano Yacobitti quiere plantar bandera en la UCR de Córdoba con Marcos Ferrer a la cabeza. Martín Lousteau analiza la topografía con cautela. El presidente del Comité nacional llora todavía , como es la moda radical, la promesa que no pudo ser: Rodrigo de Loredo , intendente de la ciudad más importante del interior del país.

Marcos Ferrer y los mitines de la UCR

Ferrer habla con todas las líneas de la UCR que, como contó Letra P, pasó la docena de núcleos internos. Todavía no se reunió con el exintendente la capital Ramón Mestre, pero ya habló con Mario Negri, Juan Negri, Dante Rossi y Soledad Carrizo, el lote dirigencial que tiene hambre de poder interno.

En la lista de pendientes sigue el último radical que gobernó Río Cuarto, Juan Jure, quien alentó la idea de una gran alianza transversal entre el radicalismo y el gobernador Martín Llaryora en el Congreso y hoy suena cerca del juego de Myrian Pronotto, a quien le echaron la maldición gitana por infamia.

llaryora prunotto gira.jpg El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, junto a Myrian Prunotto, la primera vicegobernadora de la UCR.

La vicegobernadora de la provincia por el Partido Cordobés apeló su desafiliación y jugará en la interna a través de interpósitos. Sin dudas, este desafío desespera más a la conducción partidaria que encabeza Marcos Carasso que el largo historial de desencuentros que acredita la fuerza albirroja.

“En la UCR que viene no hay lugar para las intentonas del PJ de cooptar el partido, que siempre van a estar. El espacio no peronista está muy fuerte y hay que trabajar por mantenerlo”, anticipó el plan una inobjetable fuente de Evolución con oficina en Buenos Aires.

Rodrigo de Loredo, out

La misma fuente afirmó que el diputado no será candidato en la interna. “De Loredo va a laburar por una UCR fuertemente opositora a Martín Llaryora y a Daniel Passerini”, largó la primicia a este portal.

Este punto de peligro que representa Prunotto será aprovechado también por Ferrer para alentar el camino de la unidad.

Con un juego astuto, evitó sentar posición sobre el gobierno de Javier Milei, otra línea divisoria de aguas dentro de la UCR, y mantiene una posición crítica hacia el gobierno de la provincia, sin romper los puentes y el pragmatismo de aquella persona que tiene una ciudad bajo su responsabilidad.

De Loredo Carrizo Rossi.jpg Marcos Ferrer tiene buen vínculo con Rodrigo de Loredo, Soledad Carrizzo y Dante Rossi dentro de la UCR de Córdoba. Fuente: X

Endulza los oídos de la oposición con duros diagnósticos del juego del gobernador y las consecuencias que pagará el gobierno cordobés con el escarmiento económico que hizo tronar Milei.

No obstante, quedan varias preguntas abiertas. Si no hay consenso, ¿Ferrer se meterá en el barro de la interna? ¿Terminará siendo Prunotto el pegamento impensado de esta novela o está encaprichada y pensará que los resortes del cordobesismo todo lo pueden? El intendentismo empoderado, marcado por una nueva generación, ¿cree en las estructuras partidarias? ¿Marcos Ferrer conforma a ese segmento poderoso de la UCR?

Esta historia continuará.

Martín Llaryora, el mecenas

El gobernador Martín Llaryora se erigió como un defensor de la promoción cultural y de los festivales en la provincia que gobierna. Ciertamente, las fiestas populares y los grandes eventos no sólo impactan en el bienestar de la sociedad; también lo hacen positivamente en la actividad comercial, productiva y turística.

El peronista fuerte del interior eligió este camino, entre otros, para diferenciarse de la despiadada y centralista motosierra de Javier Milei. “Voy a defender a Cosquín, a Jesús María, al Festival de la Papa... La ocupación hotelera en Punilla, por el Cosquín Rock, fue casi del 85%”, ejemplificó Llaryora.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinLlaryora/status/1758236902455484787&partner=&hide_thread=false En #Córdoba los festivales se estructuran para acompañar y hacer crecer a la industria turística. Durante estas fechas, en las localidades se ocupan hoteles, se llenan comedores y se genera empleo. Esto dinamiza a las economías regionales que de otra manera estarían paradas. pic.twitter.com/L3a3J8yT1A — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) February 15, 2024

En esta línea del debate fino entre el déficit cero y derechos insoslayables como la cultura, la salud y la educación, la Agencia Córdoba Cultura tomó una decisión que puede traer polémica -o no- en una oposición que pide revisar el gasto público.

Según pudo confirmar Letra P, el gobierno provincial otorgó pensiones vitalicias a artistas de amplia trayectoria y reconocimiento popular.

Paco Giménez, Segundo Pereyra, Jorge Cuello, José Luis Tobal, Gonzalo Vaca Narvaja, Juan Carlos Pesci y Graciela Szamrey recibirán el valor equivalente a tres salarios mínimos, según la resolución 2023 de la Agencia, que entró en vigencia ahora.

La interna de un sello de goma... ¿o de pelo?

No sólo el radicalismo se trenzará en la disputa por la renovación de autoridades. El Partido del Campo Popular convocó a elecciones internas para el 10 de marzo en Córdoba.

El nombre podrá resonar a coleccionistas de boletas o personas enteradas de la diversidad partidaria de la democracia argentina. Este espacio presentó precandidaturas para la Cámara de Diputados colgado de la nómina que encabezó el dirigente peronista y analista político Julio Bárbaro por el frente Liberar.

La conductora colombiana radicada en Córdoba Ángela Burgos Niño abrió la plantilla de aspirantes por las nueve bancas que estaban en juego en la provincia. Competía con otra más. Juntas sacaron, ese 13 de agosto, 3.051 votos.

julio barbaro boleta.jpg La lista para Diputados del Partido del Campo Popular de Córdoba.

Pese a su mala performance electoral, la conducción de este sello sigue activa y fijó un inusual horario para que la dirigencia inscriba las listas de esta interna que, se espera, no parará al país. Podrán hacerlo el 21 y el 22 de febrero, de 6.30 a 8.30 (AM), en la sede la junta partidaria fijada en avenida Los Sauces 3291, en el barrio General Urquiza.

Si alguien esperaba una unidad básica o algo semejante, se equivoca. En esa dirección funciona una barbería llamada The Joker, un buen punto de referencia para la dirigencia madrugadora que buscará presidir el Partido del Campo Popular desde el 17 de marzo, día fijado para la asunción y, por qué no, para estrenar un cambio de look.