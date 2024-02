Alejandra Ferrero: "Queremos dialogar, pero sin cooptación"

Para Alejandra Ferrero lo importante es lo que hace Martín Llaryora y no lo que dice en cada una de sus intervenciones públicas. “No teníamos grandes expectativas porque desde hace tiempo vemos que existe una disociación entre los discursos y las prácticas del gobernador”, dice a Letra P la jefa del interbloque de Juntos por el Cambio, minutos después del discurso que abrió las sesiones en la Legislatura de Córdoba .

“No queremos tener que volver a evaluar el no dar cuórum, pero tienen que aprender que esto no es una escribanía y poner en práctica la escucha activa y el diálogo. No la cooptación, el diálogo”, aseguró, de cara al año legislativo que comienza.