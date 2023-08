Llaryora ya piensa su gobierno en Córdoba con Milei presidente

Para el llaryorismo, Bullrich y Massa no son competitivos. Especula con que JxC terminará apoyando a Milei si el tigrense llega a la segunda vuelta; y que, si Bullrich pasa el filtro, el kirchnerismo jugará bajo cuerda para el libertario, apostando a su fracaso inmediato después del 10 de diciembre.

“La única salida en este lío es pensar en hacer una buena gestión en el contexto que sea y garantizar la gobernabilidad del futuro presidente. Esa es la llave”, reflexionó un integrante de la mesa chica del sanfrascisqueño. No desconocen que se vendrán días de llamados cruzados y que la estrategia general sigue bajo el comando de Schiaretti. Sin embargo, Llaryora quedó atrapado en los muros del cordobesismo, aunque con posibilidades de saltarlos en un futuro.

Atrapados

El peronismo de Córdoba quedó despelucado tras el paso del huracán libertario en la provincia. El economista fue el candidato más votado en el pago chico de Schiaretti y Bullrich derrotó al aliado natural del cordobesismo en JxC.

Sin la posibilidad de un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con la concentración del voto “antigrieta” en la figura del referente de La Libertad Avanza, un corrimiento del candidato de Hacemos por Nuestro País hacia alguno de los extremos -el peronismo kirchnerista reciclado con Massa o el cambiemismo halcón que expresa la exministra de Seguridad- se torna impracticable para el elenco “federal” del interior.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRandazzoF%2Fstatus%2F1691147647740948497&partner=&hide_thread=false Felicito a @JMilei por la excelente elección que hizo en todo el país.

Su triunfo tiene una explicación clara y sencilla pic.twitter.com/yNQQgeE7Ax — Florencio Randazzo (@RandazzoF) August 14, 2023

El primer escollo para tejer acuerdos de sistema que eviten el ascenso de Milei al poder emerge de las propias inconsistencias discursivas. Unión por la Patria fue el blanco de críticas de Schiaretti en su debut en la competencia nacional. La descalificación al candidato de Cristina Fernández de Kirchner fue permanente. JxC corrió con mejor suerte por la posibilidad latente de un acuerdo con Larreta. Sin embargo, el gobernador cuestionó varias veces al padrino electoral de Bullrich. El expresidente Mauricio Macri correspondió la afrenta, que tomó personal ante el abrazo de su “amigo, el Gringo” al hombre del PRO que planeaba jubilarlo.

Schiaretti evitará las alianzas que no se hicieron antes, pese a la irrupción del tercer actor de extracción libertaria. Las PASO demostraron que los acuerdos dirigenciales naufragan en las aguas del descontento social y el descrédito a las estructuras políticas clásicas. La movilización del voto útil que necesita el gobernador partirá de que la única respuesta a lo incierto es repetir la receta y apostar a un fortalecimiento de las espadas cordobesas en el Parlamento.

¿Por qué banca Llaryora este plan de alto riesgo? Hay razones políticas y que se remontan al puntapié schiarettista que debería terminar con un ingreso de Córdoba al concierto de la política nacional y de la mano de Llaryora.

En un escenario que plantea a Milei con grandes posibilidades de alzarse con la presidencia y con las dos coaliciones derrotadas, Llaryora sostiene que será, junto con Axel Kicillof, la referencia del peronismo sobreviviente a la reconfiguración política del país. No les agrada ese escenario compartido, por cierto. Una muestra son los elogios del cordobesismo a Juan Grabois, a quien le reconocen integridad y valentía por pelear por su candidatura en la interna y acompañar al ganador en el búnker de extodismo. Tampoco es parte del azar que desde el interior de país muestren resignación ante el desembarco de Milei. Es un aviso de que aquí no encontrará UP lo que les falta.

La interna peronista también empezó a jugarse desde este domingo.