Lisandro Catalán sigue en campaña para ahuyentar los fantasmas de un pacto entre Milei y Jaldo en Tucumán

El candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza , Lisandro Catalán , confirmó que judicializará la candidatura de Osvaldo Jaldo , aunque esperará la oficialización de las listas. La definición cayó como un balde de agua fría sobre quienes alimentaban la versión de un pacto de no agresión entre el libertario y el gobernador.

Durante los últimos días había tomado fuerza una versión que ubicaba a Catalán y Jaldo como partes en un eventual entendimiento. Según azuzaban adversarios del dirigente libertario, el exministro del Interior evitaría impugnar al gobernador a cambio de que tampoco avanzaran contra su propia postulación por la polémica vinculada con su domicilio. Favores mutuos entre la Casa Rosada y uno de sus gobernadores aliados .

Pero el comunicado de La Libertad Avanza introdujo una respuesta política a esas versiones. El partido que conduce el candidato libertario no anunció una presentación inmediata , pero sí dejó expresamente planteado que recurrirá a la Justicia cuando exista una candidatura oficial y estén dadas las condiciones procesales.

El matiz resultó central. La decisión de esperar no fue presentada como una tregua ni como una negociación con el oficialismo, sino como una cuestión de oportunidad jurídica. “Hoy no es el momento”, resumió el espacio libertario, que además rechazó utilizar una eventual impugnación como herramienta de impacto mediático.

La ofensiva contra la continuidad de Osvaldo Jaldo

La discusión planteada por La Libertad Avanza excede la figura de Jaldo y apunta directamente al esquema de poder provincial. El partido reconoció que la Constitución de Tucumán habilita actualmente la postulación del gobernador, pero sostiene que el artículo 90 debe ser analizado a la luz de la Constitución Nacional. El argumento libertario se apoya en los artículos 1° y 5° de la carta magna nacional, además de los artículos 16 y 37. Según el planteo, allí aparecen principios vinculados con la periodicidad de los mandatos, la alternancia, la división de poderes y la igualdad de oportunidades para acceder a cargos públicos.

Osvaldo Jaldo va por su reelección en Tucumán envuelto en polémica.

El mensaje también busca elevar la disputa desde la pelea electoral hacia una discusión institucional. “Nuestra preocupación no es contra una persona. Es por las reglas institucionales de Tucumán”, sostuvo el partido en su comunicado, en una definición que permitió a Catalán correrse del lugar de un dirigente que simplemente buscaba impedir una candidatura rival.

Para reforzar esa posición, la fuerza libertaria citó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los límites constitucionales de las reelecciones. Mencionó los casos de Santiago del Estero, de San Juan y de Tucumán.

Una pelea que también mira a la Casa Rosada

La confrontación adquiere una dimensión política mayor porque Jaldo quedó alineado con la Casa Rosada en distintos momentos de la gestión nacional, mientras Catalán encabeza la oferta electoral de La Libertad Avanza en la provincia. Por eso, una eventual judicialización tendrá impacto más allá de los tribunales.

El espacio libertario también recordó la intervención de la Corte Suprema en Tucumán durante 2023, cuando el máximo tribunal suspendió los comicios provinciales por la controversia alrededor de la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador. A ese antecedente sumó la Opinión Consultiva OC-28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lisandro Catalán y Karina Milei.

La referencia a esos antecedentes le permitió a La Libertad Avanza presentar su postura como parte de una discusión más amplia sobre la alternancia en el poder. El partido cuestionó que durante los últimos 23 años solamente tres personas hubieran ocupado de manera alternada las gobernaciones y vicegobernaciones de la provincia. “Creemos que la República necesita alternancia, renovación y verdadera igualdad de oportunidades”, sostuvo la fuerza.

La estrategia elegida por Catalán quedó, sin embargo, lejos de una embestida inmediata. “Judicializar hoy, cuando todavía no están formalmente constituidas las agrupaciones políticas ni existen candidaturas oficiales, sería hacer oportunismo político con una cuestión institucional que merece seriedad”, afirmó La Libertad Avanza.