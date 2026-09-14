Javier Rodríguez, el ministro silencioso que le acerca el campo a Axel Kicillof

Con el mismo bajo perfil que cultivó desde su temprana militancia política, Javier Rodríguez se consolidó como uno de los armadores del proyecto presidencial de Axel Kicillof, a quien acompaña como ministro de Desarrollo Agrario desde el 10 de diciembre de 2019 .

Rodríguez tiene 55 años. Es matemático, economista, docente e investigador. Con Kicillof, se conocen desde hace mucho. Compartieron los estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego, el paso por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También, la militancia estudiantil en ambos ámbitos. El siguiente paso académico de Rodríguez fue la especialización en producción agropecuaria, formación que le permitió orientar su trayectoria hacia un perfil más técnico.

Ahora, con la carrera presidencial de Kicillof en marcha, Rodríguez se convirtió en una de las figuras más activas del armado nacional junto a un puñado de funcionarios y dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Tiene una tarea compleja para un peronista: acercar al bonaerense a sectores productivos y del agro en el interior del país.

El ministro integra la docena de dirigentes cercanos al gobernador que recorre el país para juntar adhesiones, organizar y preparar visitas de Kicillof a las provincias, como ya lo hizo con Tierra del Fuego, Córdoba, Corrientes y Chaco, bajo la coordinación de Andrés Larroque , el ministro de Desarrollo para la Comunidad.

Rodríguez está enfocado en cuatro provincias difíciles para el peronismo: Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y Río Negro. Su trabajo en esos lugares es construir el vínculo con sectores productivos, tanto del campo y la industria como de cooperativas y mutuales. Son el plafón para el trabajo del ministro en el territorio.

En las últimas semanas estuvo en diferentes actividades en Buenos Aires, tanto de gestión como políticas. El 15 de agosto desembarcó en Corrientes, el 1 de ese mes en Santa Fe y el 15 de julio estuvo en Córdoba. El miércoles pasado fue parte de la comitiva que acompañó a Kicillof a Misiones y tendrá sus próximas paradas nuevamente en Santa Fe y Córdoba, todavía sin fecha confirmada. En sus desembarcos combinó reuniones con dirigentes, la firma de convenios con intendentes, reuniones con científicos y autoridades del Conicet, con cooperativistas, productores y mutuales, entre otros.

Bajo perfil

Pese a formar parte de la mesa política más chica del gobernador, Rodríguez no tiene la visibilidad de otros dirigentes. Quienes lo conocen, atribuyen su bajo perfil a dos condiciones: a su rasgo “más académico” y a que “es menos confrontativo” que otros dirigentes que forman parte del núcleo duro de Kicillof. Tampoco le gusta que se den a conocer aspectos personales de su vida.

Nuestro pueblo la está pasando mal, no es ninguna novedad. Pero también hay entusiasmo y ganas de cambiar las cosas.



A no resignarse, a no bajar los brazos. Como dice Axel: falta menos.



¡Gracias, Corrientes, por recibirnos! pic.twitter.com/2pznDkdICK — Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) August 15, 2026

“Javier siempre hizo un laburo técnico, con perfil académico, pero trabajó territorialmente desde ahí y eso es lo que está haciendo ahora. En la mesa política de Kicillof estuvo siempre”, afirma a Letra P un funcionario que lo conoce de cerca.

Militancia compartida con Axel Kicillof

Rodríguez conoce a Kicillof del Nacional Buenos Aires, donde militaron juntos y compartieron la lista de la Corriente Estudiantil para el Cambio (Cepac) que llevó a Mariano Recalde a la presidencia del Centro de Estudiantes en el último año de estudios.

La dinámica se repitió en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde militaron en la agrupación TNT (Tontos pero No Tanto). Con el objetivo de desbancar a Franja Morada, en 1995 Kicillof encabezó la lista al Consejo Directivo y Rodríguez, la nómina para el Centro de Estudiantes. Dos años más tarde, posicionada como segunda fuerza, TNT llevó como candidato al Centro a Augusto Costa y a Rodríguez para el Consejo, donde logró acceder tras obtener más del 35% de los votos.

Con el cambio de siglo, Rodríguez comenzó a moldear su perfil profesional, orientándolo al estudio de la actividad agropecuaria. Impulsado por Kicillof, fue funcionario del gobierno nacional entre 2012 y 2015. Durante el macrismo se subió al Clío de Carlos Bianco y fue parte de la campaña por la gobernación. Desde el 10 de diciembre de 2019 está al frente del Ministerio de Desarrollo Agrario.