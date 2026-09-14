El relato de Javier Milei IV: las seis contradicciones presidenciales

El giro discursivo malvinense fue el último plot twist del relato de Javier Milei , pero no el único. A lo largo de casi tres años, la narrativa disruptiva del candidato libertario de 2023 chocó varias veces con la realidad del presidente en ejercicio. Más: seis veces el jefe de Estado incurrió en contradicciones consigo mismo.

La semana pasada se cumplieron mil días de presidencia de Milei, el primer experimento anarcocapitalista global, según le gusta jactarse al núcleo duro de La Libertad Avanza. Con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, Letra P analizó 189 discursos y 94 entrevistas, material desgrabado del 10 de diciembre de 2023 al 9 de septiembre de 2026. Sus posteos de Twitter no fueron tomados en cuenta para el análisis.

Al recorrer el corpus completo, el caso Malvinas no es aislado . Hay varios cambios en los que Milei pasa de una formulación categórica a otra difícil de compatibilizar con la anterior. Algunos son flagrantes.

“Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”, dijo el 2 de abril de 2025, al construir como estrategia argentina la de volver al país tan atractivo que los propios kelpers eligieran ser argentinos.

Al reclamo por la soberanía, Milei le contrapuso un término económico: votar con los pies de Charles Tiebout que describe la acción de los ciudadanos o empresas de mudarse o abandonar un lugar para trasladarse a otro cuyas leyes, impuestos o servicios públicos se adapten mejor a sus preferencias. No implica que hay un voto, en este caso un referéndum.

Pero Milei los identificó como pueblo, como sujetos capaces de elegir, cuando este año, después del impacto del trapo "Las Malvinas son argentinas" que desplegó la Selección en el Mundial y el enojo de Donald Trump con Londres, Milei abrazó el argumento diplomático histórico: es una población británica implantada, al ocupar las islas por la fuerza en 1833, por lo cual no le cabe el principio de autoderminación, dijo en la cadena nacional del 3 de septiembre.

Este giro no tuvo en cuenta que, en el pasado, Milei se confesó admirador de Margaret Tatcher.

2) De cerrar el BCRA a blindar a Bausili

Milei se jactó de haber cumplido todas sus promesas de campaña en dos años de mandato. Sin embargo, no sólo no cerró el Banco Central sino que está intentando blindar a su titular, Santiago Bausili.

Como presidente siguió insistiendo con la idea. En un discurso del 21 de junio de 2024, Milei explicó que la competencia de monedas iría reduciendo el uso del peso hasta que llegara un momento en que -dijo- “vamos a cerrar el Banco Central”.

Pero, por cadena nacional, el 30 de julio reveló “la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central” y estableció como misión fundamental preservar el valor de la moneda. En un fragmento habló del blindaje de sus autoridades de "los atropellos de la política".

Los titulares del Central tienen un mandato de seis años, pero, si son nombrados por renuncia o remoción del presidente anterior, deben completar ese periodo. Santiago Bausili ingresó por Miguel Pesce, por lo cual debería irse en 2028. Si Milei consigue la reelección, podrá renovarlo; pero si se aprueba la reforma libertaria, un gobierno futuro tendría que juntar dos tercios en ambas cámaras del Congreso para remover a quien esté.

Por aquellos días el peronismo acusó a Bausili de mentir con la ubicación del oro del BCRA que fue enviado al exterior: el funcionario sostuvo que estaba en Suiza, pero la oposición sospecha que fue depositado en Londres.

3) Este es mi consenso, si no le gusta tengo otros

En la narrativa mileísta, el consenso pasó de ser condición para reconstruir la Argentina a una “falacia”. Al anunciar el Pacto de Mayo, el 9 de julio de 2024, el Presidente convocó a distintos sectores a participar del esfuerzo común. La ley Bases había sido promulgada el día anterior.

El 18 de enero de 2025, arranque del año electoral, Milei sentenció: "No consensuamos con el enemigo”. "La otra falacia que suelen aplicar los políticos reformistas es la del consenso", agregó en ese discurso en Washington.

El Presidente afirmó que si la otra parte representa una ideología antagónica “no hay ni puede haber nunca posibilidad de acuerdo” y que “no puede haber acuerdo entre el bien y el mal”.

Diez meses más tarde, en noviembre, al hablar de gobernadores con los que LLA se había enfrentado electoralmente, volvió el consenso: "Nos va a ver trabajando juntos. Porque hay consenso sobre adónde hay que ir, cuáles son las reformas. De vuelta, después hay matices”, respondió Milei a una pregunta.

4) Moral vs. pragmatismo, un proverbio chino

“Cuando vos diseñás la política en términos éticos y morales, no hay lugar para el error”, remarcó Milei en una entrevista para el podcast de Mario Nawfal.

Doctrinario, en su alocución insistió con que el Gobierno diseña políticas desde la ética del capitalismo y los valores judeocristianos, con una oposición entre bien y mal donde el punto medio sería moralmente absurdo. Pero cuando el entrevistador le preguntó por China, afirmando que es un país que contradice esa moral, Milei apeló a otra regla: “Yo tomo esto como un trabajo. Y como mi trabajo yo tengo que maximizar el bienestar de los argentinos”. Y sostuvo que el gobierno de Xi Jinping demostró ser “un excelente socio comercial”.

En campaña, Milei sostenía que no haría negocios "con comunistas".

5) Hay gradualismo y... gradualismo

En enero de 2025, también en Washington, Milei enarboló la paradoja de los políticos reformistas y sentenció que las medidas gradualistas “inexorablemente terminan fracasando”. Lo hizo al reinvindicar los programas de shock.

"No operamos bajo la premisa de que lo más importante es nuestra permanencia en el poder, sino que para nosotros lo más importante es implementar nuestras reformas. Gobernamos sin miedo, aplicando medidas de shock para generar confianza en la sociedad y el mercado", argumentaba.

Poco más de un año después, en junio de 2026, al explicar en el IAEF la nueva fase del programa económico prometió que las futuras bajas de impuestos se harían contra crecimiento económico y que habría una “reducción progresiva en el tamaño del Estado”.

El crecimiento como condicionante de la baja impositiva no apareció en el primer año del mandato presidencial. “Mi equipo está terminando en estos días una reforma impositiva estructural que reducirá en un 90% la cantidad de impuestos nacionales”, dijo.

Repitió ese porcentaje en enero de 2025 y, ante el Congreso, el 1 de marzo, anunció una reforma que dejaría únicamente seis impuestos nacionales, pero en junio de 2026 el esquema fue otro.

6) La maldición del vice es implacable

"Cuando la elegí como una compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado", destacó Milei a Victoria Villarruel el 1 de septiembre de 2024 ante el periodista Luis Majul, cuando los cortocircuitos entre jefe de Estado y vicepresidenta ya eran indisimulables. La titular del Senado apuntaba más contra Karina Milei y al Presidente lo había bautizado "jamoncito del medio".

Milei siguió calificando a Villarruel como “profesional de fuste” y hasta destacando que tuviera "su propia agenda".

La buena onda duró poco. En noviembre de ese mismo año, el Presidente remarcó que la vice no tenía “ningún tipo de injerencia” en las decisiones, que no participa del gabinete y que estaba cerca del “Círculo Rojo” o la “casta”.

En julio de 2025 la llamó “bruta traidora” y este año reconoció que haberla elegido de compañera fue "un error".