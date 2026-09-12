ADEPA eligió a Daniel Dessein como presidente y renovó sus autoridades

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ( ADEPA ) eligió al presidente del directorio de La Gaceta, Daniel Dessein , como nuevo titular de su Consejo Ejecutivo para el período 2026-2027. La designación se concretó en San Miguel de Tucumán al cierre de la 64ª Asamblea General Ordinaria de la institución.

La 192ª Junta de Directores definió la nueva conducción este viernes 11 de septiembre. Dessein , quien ya presidió la entidad en períodos anteriores y estaba al frente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, sucederá a Martín Etchevers , representante de Clarín.

La integración del nuevo Consejo Ejecutivo mantiene una fuerte representación de medios de distintas provincias. Cecilia Gargatagli , de Mirador Provincial, asumió como vicepresidenta primera, mientras que Luis H. Tarsitano , de El Tribuno, fue elegido vicepresidente segundo. La secretaría general quedó en manos de Pablo Deluca , de Infobae.

La mesa directiva se completa con Tomás Vio , de Diario Olé, como secretario de Organización; Agustino Fontevecchia , de Perfil, como secretario de Relaciones Institucionales; y Miguel Gaíta , de La Palabra, como secretario de Actas. Juan Carlos Fernández Llano , de El Libertador, será tesorero, y Marcelo Almada , de Misiones Online, protesorero.

El esquema de autoridades también incluye seis vocalías titulares y seis suplentes, con representantes de medios de Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Formosa, Santiago del Estero y Río Negro. Entre los titulares fue elegido Carlos Marino , de Letra P, junto con Francisco Muñoz , Ramona Maciel , Ricardo Terán , Valeria Zitelli y Juan A. Boglione .

Las áreas técnicas y estratégicas también renovaron autoridades. Martín Etchevers pasó a presidir la Comisión de Libertad de Prensa e Información, mientras que José Santa María, de Página/12, quedó al frente de la Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones. Guillermo Ignacio, de TSN Necochea, encabezará el Comité Estratégico y José Claudio Escribano, de La Nación, continuará como presidente de la Comisión de Premios “Federico C. Massot”.

Libertad de prensa, inteligencia artificial y sustentabilidad de los medios

La Asamblea también tuvo como uno de sus ejes el informe semestral sobre libertad de prensa. El documento expresó preocupación por el deterioro del debate público y puso el foco en los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la sustentabilidad económica y la propiedad intelectual de los medios periodísticos.

Bajo la premisa de que “sin periodismo sostenible, la inteligencia artificial debilita el ecosistema informativo”, ADEPA advirtió sobre la utilización sin compensación de contenidos periodísticos para entrenar modelos de inteligencia artificial y remarcó que la protección de la propiedad intelectual constituye un elemento central para garantizar la producción de información profesional.

El documento también cuestionó los agravios y episodios de hostilidad contra periodistas provenientes de altas esferas del poder. La entidad sostuvo que los errores o cuestionamientos hacia la actividad periodística deben resolverse mediante las herramientas previstas por la ley y el debate democrático, sin intimidaciones, sanciones indebidas ni restricciones en el acceso a fuentes de información pública.

Consejo Ejecutivo de ADEPA 2026-2027

Presidente: Daniel Dessein (La Gaceta, Tucumán)

Vicepresidenta 1ª: Cecilia Gargatagli (Mirador Provincial, Santa Fe)

Vicepresidente 2º: Luis H. Tarsitano (El Tribuno, Salta)

Secretario General: Pablo Deluca (Infobae, Buenos Aires)

Secretario de Organización: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires)

Secretario de Relaciones Institucionales: Agustino Fontevecchia (Perfil, Buenos Aires)

Secretario de Actas: Miguel Gaíta (La Palabra, Berazategui)

Tesorero: Juan Carlos Fernández Llano (El Libertador, Corrientes)

Protesorero: Marcelo Almada (Misiones Online, Posadas)

Vocales titulares: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos); Ramona Maciel (La Voz del Pueblo, Tres Arroyos); Ricardo Terán (La Capital, Rosario); Carlos Marino (Letra P, Buenos Aires); Valeria Zitelli (El Ancasti, Catamarca); y Juan A. Boglione (Nueva Rioja, La Rioja).

Vocales suplentes: Claudia Bogado (La Mañana, Formosa); Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires); Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero); Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles); Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires); y Federico Torres (Río Negro, General Roca).

Comisión de Libertad de Prensa e Información. Presidente: Martín Etchevers (Clarín, Buenos Aires).

Comisión de Asuntos Económicos y Resoluciones. Presidente: José Santa María (Página/12, Buenos Aires). Vicepresidente: Carlos Valentini (El Diario de Pringles, Coronel Pringles).

Comité Estratégico. Presidente: Guillermo Ignacio (TSN Necochea, Necochea).

Comisión de Premios “Federico C. Massot”. Presidente: José Claudio Escribano (La Nación, Buenos Aires).

Comisión de Capacitación Multiplataforma. Coordinador: Andrés D'Alessandro, director ejecutivo de ADEPA.

Comisión de Desarrollo Digital. Presidente: Diego Fuentes (Diario Huarpe, San Juan). Vicepresidente: Tomás Vio (Diario Olé, Buenos Aires).

Comisión de Desarrollo de Medios Locales. Presidenta: Ana Tronfi (ADNSUR, Comodoro Rivadavia). Vicepresidente: Héctor Lebensohn (Democracia, Junín). Secretario: Francisco Muñoz (OPI Santa Cruz, Río Gallegos).

Comisión de Relaciones Internacionales. Presidente: Gustavo Ick (El Liberal, Santiago del Estero). Vicepresidente: Ignacio Fidanza (La Política Online, Buenos Aires).

Comisión de Bien Público. Presidente: Roberto Suárez (Mendoza Today, Mendoza). Vicepresidente: Ricardo Terán (La Capital, Rosario).

Comisión de Propiedad Intelectual. Presidente: Diego Garazzi (Hola Argentina, Buenos Aires). Vicepresidente: Nahuel Caputto (El Litoral, Santa Fe).

Comisión de Socios. Presidente: Diego Dillenberger (Imagen, Buenos Aires). Vicepresidente: Emilio Magnaghi (Ciudadano News, Mendoza).

Comisión de Difusión. Presidente: Hugo Ferrer (La Opinión Austral, Río Gallegos).

Comisión Revisora de Cuentas. Titulares: Miguel Gaíta, Sergio Ducca y Diego Garazzi. Suplente: Cecilia Gargatagli.

Servicio de Orientación Legal. Libertad de Prensa: Carlos Laplacette. Propiedad Intelectual: Nicolás Novoa.

Servicio de Orientación Tributaria: Sergio Ducca.

Director Ejecutivo: Andrés D'Alessandro.

Gerente General: Gabriel Matijas.