El mensaje a la Corte fue claro: "Hoy mismo o mañana ya le estamos comunicando que el motivo que generó la cautelar, ya no está, que era mi candidatura. EN 24 horas rechazó nuestra recusación a la cautelar, esperemos que en el mismo tiempo, 24 horas, la Corte tome una decisión para permitirle a los tucumanos ir a votar", argumentó el gobernador.

Mientras tanto, por una cuestión de tiempos y logística, Manzur aclaró que no se pueden realizar este domingo los comicios, ya que no hay forma de reemplazar las boletas que llevan su nombre. "No hay posibilidades físicas ni materiales de llevar adelante el proceso electoral", admitió. "Hay que cambiar los votos (impresos) porque va a haber una nueva fórmula en la provincia", completó.