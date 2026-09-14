Un exintendente de Ceres fue condenado por corrupción e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos

La Justicia de Santa Fe condenó al exintendente de Ceres , Camilo Enzo Busquets , por hechos de corrupción vinculados con su gestión al frente del municipio entre 2003 y 2019. El tribunal le impuso una pena de dos años y diez meses de prisión condicional. El fallo consideró acreditada la responsabilidad del exmandatario en distintos delitos contra la administración pública.

Busquets, que llegó al cargo en representación del peronismo , fue hallado culpable en tres hechos de fraude a la administración pública, cuatro de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos. Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La sentencia fue dictada en los tribunales de San Cristóbal por un tribunal integrado por los jueces Cecilia Alamo , Nicolás Stegmayer y Javier Bottero .

Como parte del juicio se escuchó el testimonio de 22 testigos, entre los que se encontraba la actual intendenta de Ceres, Alejandra Dupouy , quien impulsó la denuncia contra su antecesor.

Una auditoría realizada en 2020 e impulsada por Dupouy detectó un rojo de $50.885.310. "Pretendo Justicia, porque si no parece que los políticos pueden hacer cualquier cosa sin que nadie los cuestione y sigan en la vida como si nada”, planteó al impulsar la denuncia.

Los delitos de corrupción atribuidos a Busquets en Ceres

La investigación judicial abarcó diferentes episodios ocurridos durante los años en que Busquets estuvo al frente del Ejecutivo municipal. Entre los casos analizados apareció el destino de un subsidio correspondiente al Fondo Federal Solidario 2017, que tenía como finalidad financiar obras de infraestructura escolar y sanitaria.

Según la acusación, esos recursos fueron destinados a otros fines, una situación que derivó en intimaciones por parte del Tribunal de Cuentas. El proceso también analizó el manejo de aportes retenidos de los salarios de empleados municipales que debían ser depositados a los gremios.

Ese punto estuvo relacionado con operaciones realizadas entre 2013 y 2019 y dejó un pasivo millonario al finalizar la gestión de Busquets. La causa también incluyó la presunta ocultación de una deuda del municipio con la Asociación Mutual Pyme Rural de Rafaela durante el proceso de transición de gobierno.

Otro de los aspectos incluidos en el expediente fue la designación en planta permanente de funcionarios que habían formado parte de la administración municipal. Entre ellos se encontraban Lucas Sebastián Cañete y Betiana Soledad Godoy, quienes también llegaron a juicio.

La condena para un exsecretario y la absolución de una funcionaria

Además de la pena impuesta a Busquets, el tribunal condenó al exsecretario de Hacienda municipal Lucas Sebastián Cañete a dos años y tres meses de prisión. Fue considerado responsable de malversación de caudales públicos y partícipe necesario del fraude a la administración pública.

En cambio, Betiana Soledad Godoy, quien también se desempeñó como secretaria de Hacienda, fue absuelta por mayoría. La funcionaria había sido juzgada por el delito de falsedad ideológica.

El proceso tuvo como eje la actuación de los tres exfuncionarios durante la administración municipal que estuvo a cargo de Busquets. La investigación fue impulsada por el fiscal Guillermo Loyola, quien llevó adelante la acusación por los distintos hechos incorporados al expediente.

La resolución estableció además un impedimento permanente para que el exintendente pueda volver a ocupar un cargo público. La inhabilitación perpetua quedó establecida como parte de la condena dictada por el tribunal de San Cristóbal.

Otra investigación en curso

Durante el juicio también surgió una situación que podría abrir una nueva línea de investigación. El fiscal pidió extraer una copia del registro audiovisual de la declaración testimonial del concejal Juan Manuel Mansilla para remitirla a la Fiscalía y evaluar posibles medidas.

Mansilla había sido presidente del Concejo Municipal de Ceres y, durante una etapa de la gestión de Busquets, quedó temporalmente a cargo del Ejecutivo municipal ante la ausencia del intendente por motivos de salud.

Tras conocerse el veredicto, el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, quien intervino en la causa junto con Clara Vázquez, calificó la resolución como “histórica” para el centro y norte de Santa Fe. El fallo puso fin al juicio oral por los hechos investigados durante la extensa gestión municipal de Busquets.