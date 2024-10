Límite a los DNU: Mauricio Macri abrió la puerta a negociar una ley, pero sin aliarse al kirchnerismo

Mauricio Macri se reunió este martes con el bloque de Diputados del PRO para repasar la agenda legislativa y evitó pronunciarse en contra de la reforma a la ley de DNU , que promueven la oposición dialoguista y Unión por la Patria para limitar los decretos de Javier Milei , aunque aclaró que el partido no debía quedar pegado al kirchnerismo.

"Discutan y tomen una posición, pero no podemos entregarle el gobierno a los orcos", fue una de las definiciones que dejó el titular del PRO en el quinto piso del edificio anexo de la cámara baja, donde están las oficinas de la bancada amarilla. El expresidente entró y salió acompañado del jefe del bloque, Cristian Ritondo , a quien volvió a empoderar con este gesto.

La reforma a la ley de DNU se debate en plenarios de comisiones de Diputados y este miércoles tendría dictamen. UP, el bloque radical blue, Encuentro Federal y la Coalición Cívica acordaron poner un plazo de vigencia de 120 días a los decretos para que sean aprobados en ambas cámaras.

El PRO no participa de la negociación, pero tampoco tiene posición tomada y el bloque está dividido. "Hay miembros que presentaron proyectos similares y quieren apoyar. Otros están alineados al Gobierno en el rechazo. La idea es tener una salida intermedia", sostuvo a Letra P un diputado que participó de la reunión con Macri.

La bancada no presentaría dictamen propio este miércoles y dejaría la resolución del tema para cuando haya sesión. "Macri no dio una orden, pero si dijo que no quiere que se vuelva a vetar un ley y pagar el costo. Vamos a debatir entre nosotros como lo manejamos", sostuvo otra fuente de la bancada PRO.