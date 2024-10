Qué es La Carlos Menem, la nueva agrupación que lanza Karina Milei para disputar el botín electoral del AMBA

El secretario general de la agrupación es Enzo Di Fabio , el jefe de asesores de la diputada rionegrina de La Libertad Avanza Lorena Villaverde y ex secretario parlamentario del interbloque "Provincias Unidas" en la Cámara de Diputados. El dirigente, de 35 años, fundó y dirige Strategos Consultora y coordina el Foro Panamericano de Jóvenes Políticos , donde se conocieron algunos militantes de La Carlos Menem.

Además de Pareja, estarán presentes en el lanzamiento la legisladora porteña Pilar Ramírez y el senador Juan Carlos Pagotto . La hija de Zulema y Carlos Menem , Zulemita , no solo dio la bendición a la agrupación en Twitter, sino que asistirá al acto junto al ex secretario general y ministro de Salud de su padre, Alberto Kohan . "El legado de Carlos Menem sigue siendo un ejemplo de modernización y una inspiración para salir", sostuvo Di Fabio esta semana.

Boutet acompañará el lanzamiento de La Carlos Menem este lunes, pero -al cierre de esta nota- ni Sotelo ni Albasetti están confirmados entre las personas invitadas. Desde la flamante agrupación aseguraron a Letra P que se cruzaron con integrantes de La Julio Argentino en otros actos, pero que no tratan directamente. En Twitter negaron conflictos con cualquier agrupación o influencer libertario.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LaCarlosMenem_/status/1848208205794377994&partner=&hide_thread=false con las ideas de la libertad y bajo el liderazgo que expresan Karina Milei y Martín Menem (presidente y vice de LLA). Aprovechamos también para hacer pública nuestra admiración a la batalla cultural que vienen dando@jdoedoe101101 @GordoDan_ @ElTrumpista (sigue abajo) — La Carlos Menem (@LaCarlosMenem_) October 21, 2024

La estructura de La Carlos Menem

La mayoría de quienes integran La Carlos Menem no superan los 25 años y vienen del Foro Panamericano de Jóvenes Políticos, del Instituto Prudencia o de los pasillos del Congreso. El secretario adjunto es Francisco Moran, el director de Desarrollo Territorial es Francisco Cavero, la directora de Comunicaciones es Evangelina Aranda y el director de Relaciones Institucionales es Fidel Oholeguy Kohan, que tiene 18 años y es nieto del ex secretario general y ex ministro de Salud de Menem.

El resto del grupo está compuesto por Alejo Rodríguez, Nicolás Lavezzo, Lautaro Saporano, Lionel Schröder, Etel Neuberger, Esteban Avila, Abril Calo, Naimid Sosa e Ignacio Bosch. Saporano es el director general del Instituto Prudencia, que busca "forjar una nueva generación de líderes políticos".