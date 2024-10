Coloquio de IDEA: Mauricio Macri criticó la gestión libertaria y dejó la sensación de que "quiere jugar"

El fundador del partido amarillo fue a La Feliz a plantar bandera de un armado político que -entiende- ayudó al libertario, pero en el que ahora no tiene la prioridad que siente que tiene que tener en la primera línea de colaboradores del Presidente. Esa es la sensación que recopiló Letra P de asistentes al almuerzo, con Macri en la cabecera, que se hizo en el restaurante Sarasanegro del centro de la ciudad.

"Fueron palabras lavadas y no hubo preguntas", indicó una de las fuentes empresariales. El expresidente reiteró sus críticas a la gestión de Milei, con quien por estas horas sin embargo pasa una nueva luna de miel. "Si las rutas están abandonadas y hay accidentes, la culpa va a ser del liberalismo", reprodujo otra de las voces del sector privado. De acuerdo a lo que pudo reconstruir este medio, el exjefe de Estado repitió en varias ocasiones que su rol es "acompañar" a la administración libertaria.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LautaroMaislin/status/1846980587673788656&partner=&hide_thread=false Mauricio Macri: “Siempre es tiempo de invertir”



“Nos han pedido colaboración en termino de reforzar el equipo de energía”



“A Gago le deseo mucha suerte” pic.twitter.com/5ynZEwmoDZ — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) October 17, 2024

Macri estuvo en Mar del Plata, pero se hizo rogar. IDEA le hizo llegar la invitación, que él primero rechazó, pero la organización le puso un avión para traerlo a la ciudad balnearia. El interés del empresariado por escucharlo fue genuino: al menos tres combis llenas de hombres y mujeres de negocios partieron al mediodía del hotel Sheraton al centro de la urbe con reserva en el restaurante.

Entre otras figuras del establishment, almorzaron con Macri Gastón Remy de Nuqlea; Alberto Pizzi, de Securion; José Cammilleri, de General Motors; Marcos Bradley, de Syngenta; Leandro Carzola, de ADECCO; Cristina Bomchil, de Valuar; Gustavo Salinas, de Toyota; Daniel de Negris, de Exxon; Juan Donicelli, de Glencore; Sergio Faifman, de Loma Negra, y Milagros Arguello, de BSG.

Rosca y gestos del equipo de Toto Caputo

Al otro lado de la ciudad, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, encabezó otra cumbre top en el restaurante Torreón del Monje, junto al secretario coordinador de Industria y Comercio, Juan Pazo, y González. En una mesa alargada estaban representantes de bancos como el ceo de Galicia, Fabián Kon, y el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), Javier Bolzico. También algunos industrialistas, como el presidente de Sinteplast, Miguel Ángel Rodríguez.

El coordinador del área energética les anunció en vivo la salida de Chirillo y el presidente de la autoridad monetaria adelantó otra medida que se oficializó horas después: la reducción de los plazos del acceso al pago para importaciones a la mitad (de 60 a 30 días), una de las claves del desarme del cepo cambiario. Fue un almuerzo abierto a preguntas que pese a la presencia de González y Pazo, se direccionaron en el Central.

Al mismo tiempo, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tuvo su propio mitin en el Sheraton. "Fue un muy buen encuentro", se limitaron a contestar las fuentes consultadas. A cinco cuadras, en el hotel Costa Galana, el diputado Emilio Monzó también se rodeó de representantes del Círculo Rojo.

Otra contracumbre de Juan Nápoli

Todos los encuentros fueron organizados por IDEA, como parte de uno de los accesos exclusivos que obtienen los sponsors del Coloquio. El único almuerzo que estuvo por fuera de esa organización fue el del titular de la Bolsa de Valores, Juan Nápoli, que montó un cónclave con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en el restaurant Mar cocina suratlántica.

Un año atrás, Nápoli fue el artífice del contracoloquio que se robó la presencia de Milei como candidato presidencial en la edición 2023 del evento principal. "Lo hace para llamar la atención", se burló un empresario que llegaba de una de las actividades de networking por la tarde del jueves.

Este viernes, el Presidente cerrará el Coloquio al mediodía. La expectativa del Círculo Rojo es que su discurso no difiera demasiado de sus últimas disertaciones y que tampoco apacigüe el tono con el que se parará ante un auditorio lleno de hombres y mujeres de negocios que abrieron su agenda al debate de las inversiones reales y alinearon sus mensajes al de la política económica libertaria. "No me importa lo que dice, sino lo que hace", comentó un empresario ligado al comercio.