Lilia Lemoine preside la comisión de juicio político y el peronismo la presiona para investigar a Javier Milei

La Libertad Avanza logró poner a Lilia Lemoine al frente de la comisión de Juicio Político en la Cámara Diputados . Su designación estaba garantizada con los aliados del Gobierno, mientras que Unión por la Patria, que no hizo mayores esfuerzos en evitarla, sumó proyectos para llegar al banquillo a Javier Milei . Figuras cercanas Karina Milei completan el cuadro de autoridades por el oficialismo.

Claro que UP buscará abrir la comisión para evaluar la conducta de Milei, aunque por ahora no tienen los números. Unas horas antes de la constitución, el diputado Juan Marino amplió sus pedidos de juicio político con denuncias del caso $LIBRA, el tema que más presentaciones tuvo contra el Presidente.

Marino agregó como causales de juicio político la reivindicación oficial de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, la firma de acuerdos militares con Donald Trump y el voto en contra de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad.

"Los asuntos de guerra y paz son exclusivos del Congreso de la Nación. Es un avasallamiento a las facultades de este Congreso", sostuvo el diputado. Este martes, además, presentó un pedido de juicio político contra Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones , por el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. "Está violando tratados internacionales", remarcó.

Hay otros pedidos de juicio político de UP presentados por Germán Martínez , Agustina Propato y Aldo Leiva (Unión por la Patria), referidos al caso $LIBRA. Por el mismo tema existen expedientes de Esteban Paulón (Provincias Unidas); y las exdiputadas de izquierda Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer . Además de las denuncias por las criptomonedas, hay planteos por los dichos del Presidente en el acto por Malvinas de 2025, su política exterior alineada con Estados Unidos e Israel, y cuestionamientos a la constitucionalidad del DNU 70/23.

Sin butaca en la comisión, Néstor Pitrola anunció que también pedirá juicio político contra Milei. "Ha sacado todos los boletos: la causa $LIBRA, el incumplimiento de leyes votadas, a inconstitucionalidad de la ley Bases y la reforma laboral de esclavitud", dijo el diputado de izquierda.

Marino, que responde a Kicillof, lanzó una advertencia: si, como se presume, Lemoine no convoca a la comisión, una mayoría del recinto puede votar el emplazamiento para que la comisión funcione. "Los casos de corrupción, como el de (el jefe de Gabinete Manuel) Adorni, se van a encargar de que consigamos el número". El diputado recordó que "en la campaña (de la Ciudad) se decía 'Adorni es Milei'. Si Milei no pide su renuncia, se va a confirmar que está involucrado", ironizó.

Karinistas y aliados

La Libertad Avanza quedó al frente de la comisión de Juicio Político después de intentar dos años para constituirla. No pudo hacerlo en 2024 porque Marcela Pagano, por entonces diputada de LLA, fue votada y no quiso renunciar cuando se lo pidió Menem.

pagano lemoine Marcela Pagano y Lilia Lemoine: duelo de celulares.

"No van a repetir los errores: eligieron a una diputada con menos criticidad que la anterior", ironizó la kirchnerista Paula Penacca. Lemoine había sido presentada con pocas palabras: "Los antecedentes son públicos y notorios", se limitó a presentarla el jefe del oficialismo, Gabriel Bornorini.

El PJ puso de vicesegundo Guillermo Snopek. La vice de la comisión quedó para el PRO, que dejó el lugar vacante. La otra novedad es que Karina Milei pidió que el resto de las autoridades libertarias fueran de su entorno. Quedaron como secretarios Sebastián Pareja y Nicolas Emma. No es una cuestión de tener riesgos para El Jefe.

El oficialismo se garantiza la mayoría de la comisión con 13 firmas, el misionero Alberto Arrúa y dos del PRO: Antonela Giamperi y Javier Sánchez Wra. Ambos responden a Mauricio Macri. Provincias Unidas envió dos figuras ingobernables para la Casa Rosada: Juan Brügge, de la Democracia Cristiana y socio del gobernador Juan Schiaretti; y Mariela Coletta, leal a Martín Lousteau.

En el oficialismo se tiene fe y hasta dicen que no descartan citar a la comisión para desechar pedidos de juicio político contra Milei, como hizo el kirchnerismo hace una década, para proteger a Amado Boudou.

Dos presidencias más

La Libertad Avanza logró otras dos presidencias centrales. Una es la de Peticiones, Poderes y Reglamentos, encargada de evaluar el funcionamiento de Diputados. Quedó para Giselle Castelnuovo, cercana a Lule Menem.

Otra comisión violeta será Libertad de Expresión, que ya era del oficialismo y seguirá en sus manos. La encabezará Guillermo Montenegro, recordado por ser asesor de Victoria Villarruel y, ya alejado de la vicepresidenta, organizó la visita al penal de Ezeiza en 2024 para entrevistarse con represores, como Alfredo Astiz.

Esta reunión fue polémica: el vice, Nicolás Trotta (exministro de Educación de Alberto Fernández), denunció persecución a periodistas y anunció que tratará de trabajar en proyectos para regular las plataformas de internet, "que lucran con contenido generado acá". Nadie le respondió.