La oposición busca los votos del PRO para interpelar a Manuel Adorni por $Libra y sus viajes a Punta del Este

La historia podría repetirse, si Mauricio Macri lo quiere. Hace un año, el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos , visitó Diputados dos semanas consecutivas: una por su informe de gestión, y la otra, para ser interpelado por el caso $Libra. Manuel Adorni hará su exposición mensual en la cámara baja y, aun así, la oposición busca someterlo a un interrogatorio.

LA QUE LE FALTABA Adorni, también pegado a $LIBRA: iba a ser el presentador del Tech Forum 2025

Las diferencias entre un informe mensual y una interpelación no son sutiles, aunque parezcan. Por uso y costumbre, en el primer caso, el jefe de Gabinete responde a las preguntas por escrito y luego, en el recinto, lo hace por bloques. El mecanismo permite eludir consultas incómodas, como las que recibirá el jefe de Gabinete por sus viajes y propiedades que debe explicar en la justicia.

Con la interpelación, como se vio hace un año, eludir preguntas es más complejo, porque la oposición puede hacer repreguntas hasta saciar sus dudas. Francos no pisó en falso, pero mostró las falencias en las respuestas del caso $Libra, como cuando insistió en que los datos del contrato eran públicos cuando en realidad los había publicado el Presidente.

Por esa razón, Unión por la Patria y la izquierda, después de enviar los cuestionarios a Adorni para su exposición de fines de abril, se pusieron a buscar votos para avanzar en los dos proyectos para interpelar al jefe de Gabinete. Uno es por el caso $Libra, que lo tiene como implicado por haber participado de reuniones; y el segundo, por las denuncias que enfrenta por las compras de propiedades y viajes sin declarar.

La interpelación por $Libra fue pedida por quienes fueron parte de la comisión investigadora y reportan a los bloques UP, izquierda, lCoalición Cívica y Provincias Unidas. En el segundo caso, sólo intervino el FIT y el peronista Carlos Castagnetto . Sin embargo, en el bloque que conduce Germán Martínez se inició un debate interno sobre la conveniencia de ir a fondo con la interpelación y no darle el gusto a Adorni de evadir respuestas en su informe de gestión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2038752312848503170&partner=&hide_thread=false SIGA SIGA Karina Milei volvió a respaldar a Adorni: intentan dejar atrás al escándalo por vuelos privados y crecimiento patrimonial



Reunión de dos horas sin sillas vacías



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"Tendríamos que votar la interpelación para que esté obligado a dar explicaciones específicamente por la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. De lo contrario, no responderá nunca", sostuvo ante Letra P uno de los referentes de la bancada, que ya empezó a hacer números. En el PJ evalúan dos alternativas: pedir votar los proyectos en la sesión del 8 o convocar a una especial, sólo para hablar sobre los casos de corrupción.

En las últimas sesiones, el oficialismo alcanzó el cuórum justo, porque no se sentaron en sus bancas los miembros de Provincias Unidas, que incluye a referentes de gobernadores (Santa Fe, Chubut y Córdoba), socialistas santafesinos y ex-PRO. "Si logramos que el resto de los bloques se expresen, la interpelación puede avanzar. El PRO es decisivo y debería pronunciarse", señalan en el peronismo.

Mauricio Macri, clave

Con 12 bancas, el partido amarillo, conducido por Cristian Ritondo, tendría la llave para definir si Adorni se somete a un pregunta-respuesta de Diputados, o si puede eludir consultas en su informe de gestión. También tiene los votos decisivos en la comisión de Asuntos Constitucionales, que debería tratar ese planteo, ante un eventual emplazamiento.

Un dato tiene en vilo al Gobierno: Ritondo está molesto con Martín Menem porque no le dio la presidencia de la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia, que será para Sebastián Pareja. El riojano niega ese compromiso y la relación entre ambos es tensa.

Macri insiste en armar una alternativa propia para 2027 y se presentó en un acto partidario en medio del escándalo por los vuelos privados de Adorni, a quien no le perdona su victoria en las legislativas de la Ciudad. En LLA tienen un premio para mostrar: haber permitido que el exdiputado nacional del PRO Martín Maquieyra fuera designado en el Directorio de YPF.

"Es un premio al vínculo entre ambos bloques", repiten y recuerdan que la mayoría de las comisiones tendrán vocales amarillos, por encima incluso de su representación en el recinto.

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Paralelismo con la planta de GNL frustrada



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Las preguntas a Adorni

Adorni pidió que las preguntas para su exposición se envíen hasta este lunes a las 9 de la mañana, aun cuando recién daría la cara a fin de mes. Algunas consultas que trascendieron tienen relación con las denuncias de corrupción. Por caso, Pablo Juliano, Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), acercaron 29 consultas al jefe de Gabinete sobre su situación personal.

Piden saber todos los viajes realizados por el actual Jefe de Gabinete de Ministros en aeronaves privadas durante el ejercicio de sus funciones públicas, como también si el que hizo a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval -del que han trascendido fotos- fue "registrado en agendas oficiales, registros administrativos o cualquier otro documento institucional".

Otras consultas son sobre si en ese viaje se gastaron recursos públicos, personal de seguridad, logística estatal o cualquier otro tipo de asistencia provista por el Estado, y si fue declarado ante la Oficina Anticorrupción en el Registro de Viajes Financiados por Terceros previsto por la normativa vigente.

También solicitan saber si "alguna de las personas humanas o jurídicas vinculadas con el financiamiento o la organización del viaje mantiene o mantuvo relaciones contractuales, comerciales o institucionales con el Estado nacional".

El ataque de la izquierda

Nicolás del Caño, de la izquierda, consultó sobre el viaje de Adorni a Punta del Este (consulta sobre si el periodista Marcelo Gandío lo pagó), como también sobre las propiedades que comparte con su Bettina Julieta Angeltti y no aparecen en la declaración jurada.

También quiere saber las actividades de “Argentina Week”, las jornadas que Milei realizó se realizó entre 9 y 12 de marzo en New York, donde el jefe de Gabinete fue con su esposa. Del Caño pide saber las "actividades de toda la comitiva y el costo total del viaje, incluyendo el avión presidencial, hoteles, traslados, personal de seguridad, cenas y almuerzos".