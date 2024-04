Quiénes bloquearon el debate del financiamiento de las universidades al día siguiente de una marcha histórica

Tras la multitudinaria marcha en reclamo de mayor presupuesto para las universidades , este miércoles fracasó en la Cámara de Diputados la sesión convocada por Unión por la Patria (UP) para abordar proyectos sobre el tema. Faltaron cuatro votos para alcanzar los 129 necesarios para el cuórum. Fue decisiva la interna de la UCR , fuerza que sólo aportó 15 de sus 34 miembros.

Como contó Letra P , en el bloque conducido por Rodrigo De Loredo había reproches a UP porque el viernes convocó a la sesión sin llamar a otras fuerzas. Sólo asistieron los sectores cercanos a Martín Lousteau y Facundo Manes , quienes decidieron sumarse a último momento. Los cinco representantes de izquierda ocuparon sus bancas.

El resto de la oposición dialoguista colaboró poco y nada. De Hacemos Coalición Federal (HCF), sólo asistieron los cordobeses Natalia De la Sota y Juan Brugee (Democracia Cristiana) y la dupla socialista, integrada por Esteban Paulón y Mónica Fein . No asistió Margarita Stolbizer , quien este martes estaba en los conteos para el cuórum.

Los partidos provinciales también fueron grandes ausentes. Sólo participó la dupla de Santa Cruz ( Sergio Acevedo y José Garrido ). No fueron los representantes de Innovación Federal, el bloque de Misiones, Salta y Río Negro. Sus referentes tenían una reunión con la ministra Patricia Bullrich .

La suerte de la sesión se definió en una reunión del bloque de la UCR realizada minutos antes del horario establecido para comenzar a sesionar, a la que no asistieron Manes y su tropa, quienes se reunieron aparte y definieron dar cuórum. Hasta el martes, dudaban de hacerlo.

Este grupo lo integran Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura y Manuel Aguirre. Manes estaba molesto por el oportunismo de UP de sesionar al día siguiente de la manifestación contra el Gobierno, pero aun así aceptó bajar al recinto.

Tras presentarse en la marcha universitaria, el dirigente de la UCR Rodrigo De Loredo, recibió insultos: "Andate lacra"

En la cumbre coordinada por De Loredo, chocaron el sector de Evolución -referenciado con Lousteau- y el monitoreado por los gobernadores, que no quería participar de la sesión por temor a quedar vinculados al kirchnerismo convocante.

Esa acusación no complicó la decisión de Evolución, que aportó las presencias de Carla Carrizo, Marcela Antola, Melina Giorgi, Danya Tavela y Marcela Corletta y Gabriela Brouwer de Koning, quien llegó con la sesión empezada. Era el voto 125. No alcanzaba.

El único jugador suelto del bloque que no quiso perderse la sesión fue Fabio Quetglas. Hubo faltazos de radicales protagonistas de la marcha del martes, como Martín Tetaz.

También dejó vacías sus bancas el sexteto de la Coalición Cívica, que integra HCF y que participó de la marcha y compartió fotos en las redes sociales. Maximiliano Ferraro llegó tarde, con la sesión empezada.

Hubo sectores de HCF que gestionaron con UP postergar la sesión para el 8 o 15 de mayo, pero lo fueron escuchados.

Acusaciones K

La sesión se cayó a las 11.30, sólo media hora después del inicio programado, el límite que permite el reglamento de tolerancia para esperar el cuórum.

La kirchnerista Paula Penacca pidió una prórroga y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, no la concedió. “Me han pedido respetar el reglamento”, se excusó y dio por caída la reunión.

En el oficialismo tenían confianza de impedir la sesión, porque si bien la marcha fue multitudinaria, no tuvo incidentes que pudieran forzar la unidad opositora en el recinto.

Una vez más, La Libertad Avanza jugó en equipo con el PRO, que no ayudó ni siquiera con referentes que se preocuparon por apoyar la educación pública en las redes sociales, como Silvia Lospennato.

“No haber venido o llegar tarde es una irresponsabilidad. Tienen la obligación de representar al 100% de las preocupaciones de los argentinos y argentinas. No solamente a la de un determinado espacio político”, se molestó Germán Martínez, jefe de UP.

El radical Carbajal dijo que el Gobierno no puede correr a las universidades con las auditorías: "Que controlen hasta el último peso y pongan preso a quienes quieran, pero eso no puede ser motivo de desfinanciar a los estudiantes”, dijo. La sesión caída tenía proyectos sin dictámenes y, por lo tanto, aun habiendo cuórum se hubieran requerido dos tercios para la aprobación.

Proyectos en espera

Había siete proyectos en el temario sobre presupuesto universitario, la mayoría para aumentar las partidas que quedaron desactualizadas, porque son las aprobadas para 2023. Es lo que motivó la marcha de este martes.

Las iniciativas son de Mónica Litza, Carlos Castagnetto (UP), Tavela y la izquierda. Hay un proyecto de Hugo Yasky y Pablo Carro (UP) de créditos fiscales y otro de Martín Soria (UP) sobre subsidio de tarifas energéticas.

Además, el temario incluía proyectos sobre la restitución del Fondo de Incentivo Docente y la movilidad jubilatoria, que deben tratarse en las comisiones de Educación (junto al presupuesto universitario) y de Presupuesto, cerradas por sus presidentes, Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (LLA). En la próxima sesión, la oposición juntará una mayoría para convocarlas.